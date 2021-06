–

De parte de La Haine June 16, 2021

La Ley del Derecho a la Vivienda que se est谩 preparando desde el Gobierno sigue siendo un flaco favor a la ciudadan铆a y nuevo trato de privilegio a los especuladores. Ante ello, las organizaciones sociales de la Iniciativa Ley Vivienda estamos elaborando para registro la Ley del Derecho a la Vivienda que la gente necesita.

Hoy 16 de junio, hacemos p煤blico que antes de verano, pretendemos registrar en el Congreso de los Diputados una aut茅ntica Ley del Derecho a la Vivienda, con la intenci贸n de coger las riendas de nuestro futuro. Hay que garantizar, por fin, el derecho a la vivienda en nuestro pa铆s y poner coto a la especulaci贸n salvaje que tantas vidas ha destrozado.

Para el Gobierno, garantizar el Derecho a la Vivienda ha dejado de ser prioritario. Insensible a las lagunas de las medidas de protecci贸n que han permitido, incluso en pandemia, sigue habiendo desahucios. No podemos esperar m谩s, por eso este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la Iniciativa desde sus inicios.

El problema con la vivienda ya dura demasiado, desde el estallido de la estafa hipotecaria del 2008, sin una voluntad pol铆tica clara para resolverlo. La pandemia est谩 acentuando todav铆a m谩s la emergencia habitacional, siendo cada vez mayor y con previsi贸n aterradora en los pr贸ximos meses.

Solo hay que ver los 煤ltimos datos sobre los desahucios en el primer trimestre del 2021 para comprender la magnitud de la emergencia habitacional enquistada en Espa帽a: 10.961 familias han sido expulsadas de sus casas entre enero y marzo de este a帽o por no poder pagar su alquiler o hipoteca. Esta cifra crecer谩 exponencialmente cuando el 9 de agosto finalice la moratoria actual que est谩 posponiendo muchos de los desahucios. Sin olvidar el aumento de las ejecuciones hipotecarias en el 煤ltimo a帽o, empujando a las familias a cogerse a una moratoria, que solo es efectiva cuando ya han perdido su casa.

El resultado de d茅cadas de pol铆ticas que niegan el Derecho a la vivienda, en lugar de garantizarlo, se traduce tambi茅n en una juventud sin posibilidad de emanciparse, y una clase trabajadora a la que le resulta imposible acceder a un hogar, para poder seguir construyendo proyectos de vida. El sinhogarismo se cronifica, con un n煤mero creciente de pensionistas y personas mayores expulsadas del mercado laboral, arrojadas a la calle o a habit谩culos en condiciones indignas.

No se puede presumir de ser un Gobierno progresista, a la vez que se cierra la puerta a las negociaciones y a hablar con las organizaciones civiles, que nos hemos vuelto expertas en el tema a base de sufrirlo. La falta de interlocuci贸n, no podemos m谩s que interpretarla como una falta de intenci贸n absoluta a elaborar la ley que la gente necesita y no la que piden los bancos, los fondos buitre, las patronales o las inmobiliarias.

En este sentido, a煤n es m谩s grave, que despu茅s de varios meses de retraso en la aprobaci贸n de la ley vivienda, y sin noticias de nuevos avances, el Gobierno de PSOE y Podemos amenace con impugnar la Ley 11/2020 de regulaci贸n de precios en Catalunya, y arrebatarle a la sociedad catalana uno de los pocos marcos legales que protegen su derecho a la vivienda.

Porque no podemos esperar m谩s a tener una legislaci贸n, que como m铆nimo contemple los siguientes apartados:

La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protecci贸n sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situaci贸n de sinhogarismo.Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, as铆 como la obligaci贸n de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes p煤blicos.Asegurar y ampliar el parque p煤blico de alquiler social, como m铆nimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte a帽os, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.Regulaci贸n estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la poblaci贸n en cada zona del territorio. Modificaci贸n de la ley de arrendamientos urbanos para dar protecci贸n y estabilidad a inquilinos e inquilinas del conjunto del pa铆s.Garantizar los suministros b谩sicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.Ampliaci贸n presupuestaria para vivienda social, y pol铆ticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque p煤blico, destinando, como m铆nimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignaci贸n de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperaci贸n a este objetivo.Participaci贸n activa de la poblaci贸n en toda la pol铆tica de vivienda y urbanismo.

Tras 42 a帽os de supuesta democracia, con nuestros derechos m谩s fundamentales cada vez m谩s en peligro, es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas, blinde las legislaciones auton贸micas y d茅 cumplimiento a la Constituci贸n, a los dict谩menes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos.

隆Nuestras casas, nuestra ley!

