De parte de SAS Madrid February 13, 2023 23 puntos de vista

Nuevamente Madrid no defraudó al personal sanitario. Cientos de miles de personas de los pueblos y ciudades volvieron a organizarse para desbordar las calles de la capital en apoyo a los médicos y médicas de Atención Primaria en huelga, y para exigir a la presidenta Díaz Ayuso y al consejero de Sanidad que se sienten a negociar.

“¿Qué pensaríais si hubiera un nuevo fármaco que es tan maravilloso que disminuye la hospitalización en un 28% y la mortalidad en un 25%?, ¿os parecería un gran descubrimiento, no? Pues ese fármaco, ese descubrimiento, ya lo tenemos, es la Atención Primaria y tener al mismo médico durante 15 años, ¡eso es Atención Primaria!”, afirmaba contundente la médico Mar Noguerol, directora responsable del centro de salud Cuzco en Fuenlabrada. Expedientada por defender la sanidad pública desde su puesto de trabajo, Noguerol es una de las profesionales más reconocidas de la lucha, y este domingo ha sido una de las voces visibles y contundentes en el acto central de la manifestación.

Madrid no defraudó y de nuevo volvió a inundar la capital por sus cuatro puntos cardinales. Los más de 70 colectivos y organizaciones sociales y vecinales han respondido a la convocatoria que ha contado con más de un cuarto de millón de asistentes, según delegación de gobierno, pero hasta un millón según los convocantes.

Los cuatro recorridos que confluyeron en Cibeles, como en la anterior manifestación del 13 de noviembre pasado, mantuvieron su sentido combativo y festivo. Personal sanitario y de hospitales enfundado en sus batas blancas, destacaban de entre el resto de asistentes, gente de todas las edades y familias enteras. También muchas personas mayores, algunas con movilidad reducida, pero con bastón en mano andaban más despacio o veían pasar, desde un lateral, a las entusiastas masas de marchantes.

Nuevamente las pancartas en cartones reciclados traídos de casa sobresalieron por sus frases ingeniosas, otras, desde las ventanas de casa daban aliento y exigían derechos de los y las médicas. Como lo había anunciado días atrás, el movimiento autónomo feminista también se hizo presente y hasta leyeron su propio manifiesto haciendo hincapié en el derecho al aborto en la sanidad pública de forma universal.

Cuando la columna del Sur llegó a Cibeles comenzó el acto central de la manifestación desde un escenario, esta vez dando la espalda a la puerta principal del Ayuntamiento de Madrid. La coordinadora de barrios y pueblos por la sanidad pública, convocante de la manifestación, dio paso antes que a nadie, a Ana Encinas, de la Plataforma Centros de Salud y a Mar Noguerol, como la voz del comité de huelga indefinida de los y las médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Encinas subrayó que venían representando a todas y todos los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) “desde limpiadoras, auxiliares administrativas, celadores, celadoras, auxiliares de técnicos de cuidados, enfermería, médicos y pediatras en Atención Primaria, en peligro de extinción, así como a los compañeros de los servicios de urgencia extrahospitalaria los SUAP y SAR, en situación caótica desde hace muchos meses ya que hacen huelga intermitente y la siguen haciendo, aunque no tenga una repercusión importante porque tienen servicios mínimos del 100%”. Tuvo una mención también para quienes “están a caballo entre la Atención Primaria y la especializada, todas las unidades de atención específica, unidades de apoyo, matronas, fisios, odontólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, psicólogos… un montón de gente invisibilizada que también están allí”, recordó.

Por su parte, Mar Noguerol comenzó agradeciendo “el aliento y el apoyo que en todo momento estamos sintiendo por parte de los pacientes, y ciudadanía de Madrid” durante las 10 semanas de huelga indefinida y los 25 días de encierro, también indefinido, en la Asociación Vecinal de Manoteras. En seguida pasó a explicar el por qué de esta huelga. “Porque hemos decidido romper ese círculo vicioso de sobrecarga asistencial, huida de profesionales, más sobrecarga, más huida, más sobrecarga y más degradación para el ejercicio de la profesión, que no permite una atención digna y de calidad. Son muchos años de maltrato a profesionales y pacientes y hemos decidido parar en un grito de socorro común con la población, porque la Atención Primaria nos la hunden”, advirtió.

Recordó que hay un millón de madrileños y madrileñas sin médicos, entre ellos 200.000 niños sin pediatra, que prácticamente han desaparecido las urgencias extrahospitalarias y la equidad en la atención de las zonas rurales además de que cada día crecen las dificultades para poder ofrecer una atención digna y de calidad. Afeó que ni la presidenta Ayuso ni el consejero Escudero hayan encontrado un momento “para sentarse a escuchar a los médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria, mientras en el resto de las comunidades sus consejeros se han sentado ya”.

La facultativa repitió de nuevo las demandas que viene reivindicando el personal en huelga: limitar la sobrecarga asistencial para garantizar una atención de mínimo 10 minutos; un plan de choque que haga atractivo nuevamente el ejercicio profesional en la Atención Primaria de Madrid y así evitar la fuga de los profesionales. Asimismo reclaman incentivos para atraer a los que se fueron y cubrir las vacantes que dejan sin asistencia a una de cada seis madrileñas. Esto permitirá a su vez reponer las futuras jubilaciones para lograr las plantillas necesarias que den atención de calidad. Para todo esto “le estamos pidiendo un presupuesto suficiente que llegue al 25% recomendado por los organismos internacionales”, reclamaba Noguerol para Madrid, la comunidad autonómica que menos destina a Sanidad y Atención Primaria actualmente.

Y continuó, “Nos jugamos mucho en esta huelga y en esta lucha de las y los vecinos, no solo está en juego ser atendido, mañana o en dos semanas, si no mucho más, está en juego tener médico, tener pediatras que nos atiendan, y sobre todo, la persistencia de un modelo. Un modelo que no persigue el beneficio económico, que solo persigue la atención integral y la mejora de la salud de la comunidad, pero que necesita medios para hacerlo”. Finalmente, la portavoz del personal sanitario en huelga dirigió una petición directa: “Señor consejero, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, les volvemos a preguntar ¿Por qué no sacan tiempo para sentarse y negociar para darnos los medios necesarios? ¿Por qué no quieren una Atención Primaria fuerte? Nuestra lucha merece este esfuerzo, el esfuerzo titánico que los miles de médicos de familia y pediatras llevamos haciendo estos meses, porque el esfuerzo siempre da frutos”.

Los más de 70 colectivos sociales y vecinales que participaron en la manifestación tuvieron también su voz a través de un amplio comunicado. Sus demandas y reivindicaciones acompañan y refuerzan las de los médicos y médicas huelguistas. En su representación, José Luis Yuguero también se dirigió a Ayuso y advirtió: “No somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, somos Fuenteovejuna, señora”, en referencia a que la ciudadanía se levantará –ya ha demostrado dos importantes movilizaciones masivas- por la recuperación de todos los servicios sanitarios que se han perdido y por la defensa de una sanidad pública, de calidad y con dignidad para todo el personal.

La coordinación también anunció la preparación de una consulta ciudadana con más de 2.000 mesas en distritos, barrios y municipios de toda la región prevista para el próximo mes de marzo, entre los días 20 y 26. En la misma marcha se repartieron octavillas para sumar voluntarios que lleven a cabo la consulta.

Además se anunciaron algunas otras convocatorias: el 15 de febrero una concentración frente al Congreso y el 23 de febrero repetirán una jornada de lucha en la Atención Primaria con dos horas de paro por la mañana y dos por la tarde (12 a 14h y de 18 a 20h) en todas las categorías e invitan a la ciudadanía a apoyar al personal sanitario de los centros de salud, los SUAP y SAR de 13:00 a 18:30 horas.

Por último, hubo menciones y agradecimientos a personajes de la cultura como Pedro Almodóvar y a quienes en la ceremonia de premios del cine español del sábado pasado se hicieron eco de la manifestación y defendieron más inversión para la sanidad pública. No faltó un recordatorio y una nueva convocatoria: “No olvidemos que el 83% de las manos que nos cuidan son mujeres, se acerca el 8 de marzo, asistan”.

