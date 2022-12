–

Muchas veces esta época del año sirve para reflexionar sobre temas que, si bien son históricos, tienen que ver con procesos que nos llevaron a relacionarnos con situaciones o conflictos actuales, como ser las distintas formas de colonización a las que fuimos sometidxs. En esta oportunidad queremos reflexionar junto a hermanas indígenas de Guatemala, que investigaron este proceso al que llamaron “La civilización de indígenas en pleno siglo XXI”. Duración: 15:53 – 15MB / Para descargar hace click derecho aquí y elegí “guardar enlace como”

Si bien este tema fue tratado por hermanas de otros países, tiene que ver con una realidad a nivel continental y nos pareció interesante poder darlo a conocer. En una producción de Radio de Derechos Indígenas de la organización Cultural Survival, se realizó una adaptación de una investigación realizada por Emma Chirix, una hermana Maya Kaqchikel de Guatemala.

En el programa se tratan los métodos que utilizaron los conquistadores para colonizar de distintas maneras a la población indígena, que desde la época de la colonia fueron despojados y obligados a olvidarse de su cultura, cosmovisión y formas de vida.

Vemos como lxs niñxs por ejemplo, eran llevadxs a escuelas cristianas en donde lxs obligaban a olvidarse de sus lenguas y formas propias de vida, para ser evangelizadxs y que salgan de allí personas, tanto hombres como mujeres, con el estereotipo de seres dóciles y permeables a la cultura occidental y patriarcal.

Desde cuánto tiempo atrás y cuántas veces hemos oído que se “debe integrar al indio”, y ello no es más que la asimilación de los pueblos originarios a la llamada cultura nacional, en donde todas las diversidades aportan a ella, pero, siempre hay un pero. Eso no es tan así, ya que si bien todxs lxs ciudadanxs somos iguales ante la ley, no todxs tenemos los mismos derechos, por lo menos eso es así en la realidad. Los pueblos y naciones originarias tienen mil y una prueba de que a la hora del reconocimiento de sus derechos, en la práctica, siempre son despojados y olvidados.

Por eso es que, en esta oportunidad contamos con el testimonio de hermanas de Guatemala y Nicaragua, que realizaron este programa especial sobre la investigación que la hermana Emma Chirix realizó.

