De parte de La Haine November 10, 2021 12 puntos de vista

Analizando la coyuntura general actual de precariedad del mundo del trabajo y el empobrecimiento de las clases populares como consecuencia de la subida de la luz, el gas y el combustible; la vivienda y la cesta de la compra, y el aumento de la precariedad tanto en el mundo laboral como de qui茅n accede a una pensi贸n, consideramos que ha llegado el momento de decir 隆BASTA YA!

Los fondos europeos no salen de la nada, no es una m谩quina de dinero del Banco Central Europeo, sino todo lo contrario, salen del trabajo y las tributaciones de las clases trabajadoras de la UE. Esos fondos, no van a ir destinados a los aut贸nomos ni a las peque帽as empresas sino a las grandes multinacionales, convirtiendo a los estados y concretamente a las comunidades aut贸nomas en meras gestor铆as al servicio de estas grandes empresas. Podemos asegurar y el tiempo nos dar铆a la raz贸n, de que esos fondos tendr谩n que ser devueltos con intereses potencialmente elevados y a cambio de recortes sociales y de derechos adquiridos.

La sumisi贸n del gobierno frente a los poderes econ贸micos ha llegado hasta tal punto, que desde Bruselas nos marcan la hoja de ruta y hacen que los servicios p煤blicos se pongan a disposici贸n del capital. Toda esta operaci贸n se prepara y se lanza desde las instituciones del Estado ayudados por los medios de comunicaci贸n del sistema, de forma que llegue a la ciudadan铆a de la forma m谩s suave y maquillada, para que pueda consumarse sin el mayor revuelo social. Por supuesto, el gobierno pseudo-progresista espa帽ol cuenta con la ayuda de los agentes sociales espa帽oles que, traicionando nuevamente a la clase trabajadora, se enrolan en la bandera de la concordia y adulando a quien les subvenciona, se apuntan a la firma del nuevo Pacto de Toledo que llevar谩 a la ruina a miles de personas de manera legal.

Los sindicatos del sistema, forman sociedad mercantil con las empresas a trav茅s de planes y fondos de pensiones de empleo privados y/o colectivos, por su complicidad tambi茅n son parte del problema. La espiral lowcost en las empresas, de segundo y tercer escal贸n de las multinacionales, arrastran a la sociedad en su conjunto al abismo y sumisi贸n econ贸mica.

Por otro lado, abiertamente se habla de eliminar la jubilaci贸n obligatoria, de limitar el acceso a la misma, de ser m谩s exigentes con el cotizante, de penalizar de nuevo la jubilaci贸n anticipada, de gestionar planes privados a trav茅s de las empresas, de incentivar la jubilaci贸n demorada (que legalmente se pueda trabajar m谩s all谩 de la edad ordinaria de jubilaci贸n), es decir, potenciar un nuevo ataque al sistema p煤blico de pensiones y utilizar el mismo como garante del nuevo pr茅stamo que desde Europa se nos obliga a aceptar.

Desde el movimiento sindical combativo, debemos alentar a la movilizaci贸n contra semejante ataque y para ello debemos articular un discurso y propuestas colectivas de lo que significan las medidas que el gobierno pretende llevar a cabo y por supuesto organizar movimientos de lucha contra las mismas, que culminen en una movilizaci贸n general, de manera que la clase obrera y los movimientos populares obliguen a estos servidores del poder, a retirar de inmediato las medidas planteadas en contra de los intereses de la clase trabajadora, garantizando un espacio de bienestar al conjunto de la sociedad y un sistema p煤blico de pensiones digno.

Consideramos que el movimiento de defensa de las pensiones p煤blicas ha sido uno de los pocos movimientos que se ha mantenido en el tiempo luchando en la calle, incluso en los momentos m谩s crudos de la pandemia, y un ejemplo a seguir, pero es hora de que unamos las luchas antes las amenazas y la realidad que sacude los cimientos de nuestras vidas.

Por tanto desde los sindicatos firmantes y unidos a COESPE, participamos activamente en las movilizaciones del pr贸ximo s谩bado 13 de Noviembre y acordamos impulsarlas conjuntamente en las empresas y en la calle.