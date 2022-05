Parec铆a un s谩bado como otro cualquier en Chueca: unos chavales bailaban break dance en la plaza, la clase media gayfriendly se desplegaba sobre las terrazas disponibles, los turistas compraban sus gofres con forma de pene o de vulva y se los com铆an entre risas, hac铆a sol. La vida en un barrio gentrificado del centro de Madrid puede ser agradable, sobre todo si se puede comprar todo lo que ofrece, est茅 o no envuelto en la bandera del arco铆ris. Sobre todo si se tiene con qu茅 pagar el alquiler 鈥20 euros el metro cuadrado de media, seg煤n Idealista鈥: 1.600 euros por un bajo de 78 m2 o 2.700 por 63 m2 en un tercero con ascensor y 鈥渕ucha luz natural鈥. Dos ejemplos al azar, los primeros que salen al abrir el portal inmobiliario. 鈥淭u casero te roba el sueldo鈥, dice el Sindicato de Inquilinas.

Era s谩bado 7 de mayo, hac铆a sol y hab铆a un grupo de personas bailando a la altura de la calle Hortaleza, 88. La m谩quina de producci贸n urbana de la capital a veces se interrumpe, se agrieta y de esas grietas salen flores o quiz谩 fuego. La gente que bailaba proteg铆a con sus cuerpos un nuevo espacio okupado: el antiguo convento de Santa Mar铆a Magdalena, que fue sede de la UGT, hoy vac铆o. Desde 2017, el sindicato lo alquilaba a una empresa privada, participada por capitales especializados en la promoci贸n tur铆stica e inmobiliaria 鈥揓IMA Patrimonial Hostales S.L.鈥. M谩s de 3.000 m2 palpitando en el centro de la ciudad, esperando convertirse en otro hotel m谩s en un 谩rea ya saturada de actividad tur铆stica entre los barrios de Chueca y Malasa帽a. 驴Un espacio temporal para turistas o un espacio permanente para el tejido activista que se contrapone al modelo de ciudad neoliberal? Un centro social okupado implica un conflicto pero tambi茅n es cultura, pol铆tica viva, producci贸n de sociabilidad y comunidad al margen del mercado. No todo tiene precio. Es una lucha demostrarlo d铆a a d铆a. Los centros sociales okupados de la ciudad de Madrid llevan haci茅ndolo desde mediados de los 80. Desde esa fecha, pelean por el derecho a la ciudad y por la mejora de las condiciones de vida de la mayor铆a; desde esa fecha, son absolutamente imprescindibles para que Madrid siga viva.

La okupaci贸n del edificio estaba impulsada por La Ingobernable, cuyo desalojo de su espacio del Paseo del Prado por parte del alcalde Almeida acaba de ser declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Entre sus paredes hac铆an vida Extinction Rebellion, el Sindicato de Inquilinas, Fridays for Future y otros colectivos que el s谩bado reclamaban la antigua sede de UGT y ped铆an que el edificio volviese a estar protegido como patrimonio p煤blico. En Madrid, los j贸venes 鈥搚a sabemos, precarios, sin recursos, sin futuro鈥 no tienen espacios para reunirse sin consumir m谩s all谩 de algunos parques. Los centros c铆vicos est谩n cerrados a las actividades que puedan molestar al PP o su modelo de ciudad neoliberal.

Conseguir un espacio en Matadero para una actividad de fin de semana puede costar unos 6.000 euros. Es solo un ejemplo. 驴Qu茅 cultura alternativa a la del mercado se puede producir sin verdadero espacio p煤blico 鈥揺s decir, socialmente producido鈥? Solo el tejido clientelar del PP y otros poderes establecidos tiene todas las facilidades para el uso de esos edificios que deber铆an ser de todos. En febrero, el Ayuntamiento de Madrid, con la connivencia del sindicato 鈥搚 con la abstenci贸n de M谩s Madrid鈥, permiti贸 el cambio de categor铆a de uso del edificio, que pas贸 de ser un enclave protegido a un 鈥渉ospedaje en r茅gimen exclusivo鈥. El c铆rculo se cierra: hay unos ganadores, y unos perdedores.

La tensi贸n es constante en Madrid. Una sede como esta de la UGT, que se ced铆a a organizaciones sociales y donde se han podido realizar reuniones y actividades 鈥揷omo preparar la Cumbre Social por el Clima del 2019鈥, pronto ser谩 un hotel m谩s. Un espacio privado m谩s. El cerco se estrecha. Lo de todos se achica constantemente. Lo p煤blico en Madrid ya depende de si un sindicato decide especular o no con un edificio, o dedicarlo a ampliar el tejido social y movimentista que hace m谩s fuerte la resistencia contra este modelo econ贸mico al que supuestamente ellos mismos dicen oponerse. Los que se llaman a s铆 mismos 鈥渟ocialistas鈥. 驴Qu茅 ser谩 el socialismo para la UGT?

El distrito Centro tiene hoy 609 establecimientos hoteleros 鈥揹e los 938 existentes en la ciudad鈥, casi la mitad de los hoteles de cinco estrellas de la capital y alrededor del 40% de las camas existentes 鈥33.000 de un total de 88.000鈥, seg煤n las estad铆sticas del Ayuntamiento. A esto hay que sumarle el turismo de plataforma, m谩s de 8.100 apartamentos y habitaciones en alquiler en Airbnb, a los que hay que a帽adir los no declarados o de otras webs.

Una mujer del barrio que el s谩bado por la tarde intent贸 atravesar la calle acordonada discut铆a con uno de los polic铆as:

鈥 Pero es que estos chavales tienen raz贸n, nos est谩n expulsando del barrio.

鈥 Ya lo s茅 se帽ora, si tiene usted raz贸n 鈥搇e contest贸 el polic铆a鈥 pero la ley es la ley, y la propiedad es la propiedad, y la propiedad es del sindicato.

Y el sindicato ha hecho valer su derecho sagrado a la propiedad. El domingo por la ma帽ana, el nuevo centro social de Hortaleza fue desalojado por la polic铆a. El comunicado de la UGT que lo justifica llamaba a los activistas 鈥渦ltraizquierda radical鈥 y los comparaba con el grupo de extrema derecha que en Italia atac贸 la sede del sindicato CGIL. Es curioso c贸mo la emergencia de los posfascismos est谩 sirviendo para pedir un cierre de filas acr铆tico con cualquier posici贸n institucional o de gobierno. Si reclam谩is que cedamos un espacio para hacer posibles las luchas ecologistas, feministas, por el derecho a la vivienda en Madrid sois鈥 隆como los fascistas! O quiz谩s, unos radicales a los que se puede criminalizar para deshacerse de ellos con mayor facilidad. La ley es la ley y la propiedad es la propiedad. Pero es demasiado evidente que sin tejido movimentista no hay luchas sociales.

驴Por qu茅 la UGT nos dibuja como sus enemigos? 驴No deber铆amos estar en el mismo bando?

鈥淓ste edificio pertenece al patrimonio privativo de la organizaci贸n y, por lo tanto, al patrimonio de sus afiliados y afiliadas. Desde UGT, no podemos m谩s que condenar y denunciar un hecho que act煤a directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de este pa铆s, perjudicando a nuestra organizaci贸n. [鈥 UGT y su direcci贸n tiene la potestad de decidir la gesti贸n de su patrimonio como considere oportuno, con el fin de obtener el m谩ximo rendimiento para poder destinarlo a la lucha, la mejora y la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora de nuestro pa铆s, y a quien la organizaci贸n destina todos sus recursos鈥, dice su comunicado.

Entre 400.000 y 600.000 euros de ingresos anuales supone el edificio para el sindicato. Estos ingresos les servir谩n b谩sicamente para reproducir una estructura que hace tiempo dej贸 de ser un medio para la realizaci贸n del 鈥渟ocialismo鈥, y se ha convertido en un fin en s铆 misma.

El edificio fue adquirido mediante operaciones contables algo dudosas. Pero no es un caso aislado: el sindicato vendi贸 hace poco una antigua sede formativa que un familiar de Esperanza Aguirre convertir谩 tambi茅n en un hotel.

UGT funciona como una empresa, no como una asociaci贸n de trabajadores, y quien toma las decisiones ni siquiera es la direcci贸n pol铆tica sino la econ贸mica, desde luego no en asamblea鈥 No son por tanto los trabajadores a los que dice representar los que deciden. Si sus afiliados fuesen preguntados, posiblemente preferir铆an no contribuir a la especulaci贸n.

De hecho, la mayor铆a de los recursos que obtienen ni siquiera provienen de las cuotas de afiliaci贸n sino del Estado. Seg煤n sus propios datos, el a帽o pasado UGT recibi贸 en subvenciones directas 鈥搒olo de los ministerios de Trabajo y Educaci贸n鈥 quince millones de euros; mientras que obtuvo nueve por sus cuotas de afiliados. Adem谩s, el grueso de la estructura de liberados del sindicato es sufragada directamente por las empresas o por el Estado.

Hay que preguntarse por tanto si son leg铆timos los argumentos de este sindicato 鈥渄e clase鈥, que en multitud de ocasiones ha criticado el exceso tur铆stico y su impacto en los alquileres de los centros urbanos, siempre y cuando (parece ser) no afectaran a sus intereses inmobiliarios. Tambi茅n podr铆amos cuestionar si la actual UGT deber铆a tener el derecho exclusivo a decidir sobre un patrimonio construido sobre las luchas obreras hist贸ricas, ya que, en su mayor铆a, proviene del patrimonio sindical hist贸rico que fue expropiado por el franquismo y que el Estado reverti贸 sobre este mismo sindicato desde principios de los a帽os ochenta. Un patrimonio que se ha alimentado tambi茅n de las subvenciones y transferencias del presupuesto p煤blico, mayores que la que representan las cuotas de sus afiliados. 驴Estamos seguros de que la UGT tiene derecho a convertir su sede 鈥搎ue en definitiva ha sido pagada por todos鈥 en un hotel para turistas en busca de 鈥a relaxing cup of caf茅 con leche鈥, que dir铆a Botella, en el ya saturado centro hist贸rico?

Hay en marcha un debate de fondo, que nos compete a todas, sobre cu谩les son las necesidades de una ciudad como Madrid, y concretamente de su centro urbano. 驴Puede esta sociedad permitirse el lujo de despilfarrar la fuerza y la energ铆a de sus sectores m谩s din谩micos, que reivindican la creaci贸n de espacios para multiplicar la riqueza social y cultural de la ciudad? 驴Cabe apoyar el desalojo de espacios sin uso leg铆timo sometidos al abandono o a la simple especulaci贸n inmobiliaria a los que dan vida los movimientos sociales? 驴Es leg铆timo, dentro de una l贸gica exclusivamente liberal, conservar en 鈥渕anos muertas鈥 de propietarios absentistas o de los simples especuladores su derecho absoluto a una propiedad que no produce riqueza alguna, o debemos volver a promover una desamortizaci贸n con criterios sociales?

Las respuestas a estas preguntas no afectan solo a la llamada izquierda, son preguntas de calado para toda democracia que quiera seguir si茅ndolo. Hoy el sindicato ha conseguido el desalojo del edificio socializado y, por tanto, podr谩 conservar sus rentas actuando como un fondo de inversi贸n sobre el centro de la ciudad. UGT se ha alineado con el Madrid del pelotazo y contra el ecosistema movimentista de la ciudad que lucha por la socializaci贸n de la riqueza. Ser铆a justo y necesario que, en futuras semanas, ese edificio y alguno m谩s, todav铆a en manos muertas (y dirigidos 煤nicamente a la producci贸n de rentas), fueran de nuevo okupados y as铆 devueltos al com煤n. La batalla es por Madrid, por el modelo de ciudad que queremos y al servicio de qu茅 intereses materiales trabaja.