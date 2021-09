–

La Secci贸 Sindical de la CNT-AIT de l鈥橝juntament de Pedreguer dona suport a la manifestaci贸 convocada per diversos sindicats del Pa铆s Valenci脿 en la lluita per l鈥檈stabilitat de tot el personal p煤blic temporal.

La manifestaci贸 tindr脿 lloc el dissabte 2 d鈥檕ctubre a les 11.00 h. a la ciutat de Val猫ncia.

脡s hora d鈥檜nir-nos els temporals, els interins, funcionaris i laborals fixos que saben de l鈥檈sfor莽 i precarietat de qui treballa al seu costat i no t茅 el lloc assegurat, i tamb茅 els treballadors d鈥檈mpreses subcontractades per les diferents administracions, que a m茅s de treballar en els llocs menys remunerats, han sigut i s贸n les m茅s exposades durant els pitjors moments d鈥檃questa crisi sanit脿ria i en tots els moments.

Unim-nos tota la classe obrera per a dir a aqueixes empreses 鈥渟indicals鈥 que s贸n UGT i CCOO que ja n鈥檋i ha prou de viure de l鈥檈sfor莽 i suor de la classe obrera i de signar tot el que se鈥檒s presente davant a canvi d鈥檜n bon grapat d鈥檈uros. Al poder judicial que ja val de prevaricar i emprar una just铆cia diferent per al sector privat i una altra per al sector p煤blic. A tots els despatxos d鈥檃dvocats que s鈥檈stan folrant amb la desgr脿cia de les treballadores que vagen a viure de l鈥檈mpresari. I sobretot demostrem a l鈥檈stat repressor i interessat, que no volem m茅s lleis que vagen contra els drets de la classe obrera.

Estarem el 2 d鈥檕ctubre i seguirem en la lluita fins que s鈥檃conseguisca l鈥檈stabilitat de totes les persones que treballen en precari en tots els sectors productius.

Acci贸 Directa!!

Per la #FijezaYa #FixesaJa

#LasQueEstanSeQuedan #LesQueEstanEsQueden

Secci贸 Sindical de la CNT-AIT a l鈥橝juntament de Pedreguer.

SOV de la CNT-AIT de la Marina Alta