–

De parte de CNT-AIT September 18, 2021 135 puntos de vista

Membres del sindicat s’han concentrat davant les oficines de la Seguretat Social de Reus per demanar més presencialitat en els seus trà mits.

L’Eduard fa més d’un any que es troba de baixa per un greu problema ossi la columna i que, segons els metges, només es pot solucionar operant. Ara, el Tribunal Mèdic de la Seguretat Social li ha donat l’alta i l’obliga anar a treballar, tot i que està pendent de la intervenció i sense que cap metge l’hagi revisat presencialment. Segons el sindicat CNT AIT Tarragona, el cas de l’Eduard no és l’únic i per això s’han concentrat davant de la Seguretat Social de Reus per exigir un Tribunal Mèdic que es basi en criteris de salut.

Des del sindicat asseguren que abans de la pandèmia ja se’n coneixien casos, però des de la covid s’ha reduït la presencialitat a molts espais de l’administració, fet que segons diuen, ha agreujat la situació.

Des de la CNT AIT asseguren que continuaran les accions reivindicatives i tenen previst convocar una concentració a Tarragona el proper mes d’octubre.

Fuente ReusTV:

http://www.canalreustv.cat/noticies/la-cnt-denuncia-que-donen-altes-mediques-revisio-presencial?fbclid=IwAR0qP00QM0VhIFHwkXRESzYw2zGphD5yrGBHlmO6lEsd9auXn24B7SXalr8