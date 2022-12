–

LA CNT-AIT UN ANARCOSINDICATO DE

ACCION DIRECTA

La CNT-AIT es un sindicato de

trabajadores/as con muchos años de lucha y de experiencia a sus espaldas.

Nuestro sindicalismo está alejado de la burocracia y de los despachos, se hace

en la calle, en los tajos, en los centros de trabajo.

Nos organizamos en los sindicatos de

ramo de la CNT-AIT todos los trabajadores de un mismo sector de la producción,

lo hacemos así para practicar diariamente la Solidaridad y para no caer en el

error de pensar que el sindicalismo es arreglar nuestro problema personal y

olvidarnos de los demás. Por ejemplo, cuando surge un conflicto laboral en una

empresa, no importa de qué ramo sea, toda la CNT-AIT se pone en marcha para

defender a esos trabajadores que tienen problemas.

No confiamos mucho en los juzgados y

en las leyes. Que no se ignore que las leyes las hacen los que mandan y casi

siempre se olvidan de los que trabajamos. Por eso en la CNT-AIT practicamos la

acción directa, o sea, el sindicato presiona al patrón, a los ejecutivos de la

empresa o a la empresa directamente, sin intermediarios, sin comités de

empresa, sin profesionales de la política ni del sindicalismo. Cuando esos

dirigentes participan de representantes de los trabajadores en los problemas

laborales casi siempre acaban firmando cambalaches que nos perjudican. Ahí

están los últimos años llenos de malos convenios, reconversiones salvajes,

desertizaciones industriales, pactos sociales, etc. Y en todos está la firma de

los sindicatos “representativos”.

Cuando la CNT-AIT toma una decisión es

porque la han votado sus afiliados en las asambleas, aquí no hay dirigentes.

Igualmente cuando la CNT-AIT se sienta a negociar en algún conflicto laboral

defiende exacta y literalmente lo que la asamblea de trabajadores de esa empresa

o centro de trabajo haya dicho, es decir, la sección sindical. La participación

de los trabajadores en la toma de decisiones y en el diseño de las campañas de

movilizaciones es fundamental, si esto no se hace así los trabajadores vamos

perdiendo nuestra capacidad de lucha, nuestra rebeldía y dignidad, perdemos la

posibilidad de pensar por nosotros mismos y de ser independientes. Cuando eso

ocurre los empresarios hacen con nosotros lo que quieren.

¿Qué es lo que está pasando ahora?

Después de tantos años de comités de empresa, de sindicalistas profesionales,

de miles de horas sindicales utilizadas para pasear el maletín, de subvenciones

a los sindicatos… Después de todo esto nos imponen una reforma laboral durísima

y unas condiciones de trabajo cada vez peores: contratos temporales con el

miedo constante al despido, trabajos en contratas y Empresas de Trabajo

Temporal, trabajos a destajo, trabajos como autónomos, etc.

En las empresas los afiliados a la

CNT-AIT practicamos la acción sindical a través de las Secciones Sindicales,

nunca a través de los comités de empresa. La sección sindical es el conjunto de

todos los afiliados de la CNT-AIT en una empresa, por eso son todos los

afiliados, y no sólo los delegados, los que llevan para adelante la acción sindical:

información a los trabajadores de los planes y actuaciones de la empresa,

denuncia de las infracciones de normativas, leyes y convenios, defensa de los

compañeros que tengan conflictos con el patrón, elaboración de plataformas

reivindicativas, organización de campañas de solidaridad con trabajadores de

otras empresas o sectores, etc.

Los delegados de las secciones

sindicales de CNT-AIT son rotativos entre los afiliados de la Sección

Sindical., cuando se les nombra por una asamblea para asistir a una negociación

son nombrados exclusivamente para un tema concreto y con las posiciones que la

asamblea fije exactamente, además en esa negociación no firmará nada mientras

que los trabajadores no lo decidan en asamblea.

Los delegados de la secciones sindicales

de CNT-AIT están en su puesto de trabajo, nada de sindicalismo profesional. En

las pocas empresas que tomamos horas sindicales, lo hacemos para cosas

concretas e informamos en los tablones de anuncio para que hemos utilizado esas

horas.

Los afiliados a CNT-AIT pensamos que

la información es fundamental, por eso nuestra acción sindical tiene un pilar

importante en la continua información de los trabajadores. Si un trabajador

está informado de sus derechos, de la situación de sus compañeros, de la situación

de otros trabajadores de empresa o ramos diferentes, de los problemas de su

entorno, etc. será más proclive a ser libre, a ser independiente, a ser

tolerante, a ser solidario, a no dejarse avasallar y a exigir sus

reivindicaciones. 0 sea, fomentamos una acción sindical participativa,

solidaria, no burocrática, pegada a los trabajadores, alejada de los despachos.

Muchas veces nos han llamado utópicos

para insultarnos. Si, somos utópicos, pero lo que defendemos en las empresas,

en los sectores, en los barrios y en los pueblos donde nos movemos son derechos

concretos, reales. No somos ilusos que estemos en las nubes pero queremos

cambiar esta sociedad. Una pulga no puede matar a un elefante, pero muchas

pulgas pueden llenarle su cuerpo de ronchas, y a lo peor el elefante cambia, o

a lo mejor se muere, pues eso…

Nosotros nos modernizamos, nos

actualizamos, nos ponemos al día, estamos en el siglo XXI pero no nos volvemos

comprensivos con el poder. Hoy como ayer pensamos que el poder corrompe, que

desde el poder no se arregla nada (bueno, nada más que el problema del que

ocupa el sillón), que los problemas o los arreglamos los de abajo o nos siguen

sometiendo. Por eso los parlamentos, los políticos, los comités de empresa, los

ejecutivos de las empresas, los gobiernos, los ayuntamientos no nos gustan

nada, desconfiamos de ellos y de todos los que aspiran a llegar a ellos.

Hacemos

anarcosindicalismo, es decir, un sindicalismo de ideas anarquistas. Otros

sindicatos viven de las subvenciones, del dinero que les da el INEM para las

cursos de entrenar parados, de los negocios de sus empresas, de las deudas que

les perdona el estado, la Seguridad Social, etc. Nosotros/as vivimos de

nuestras cuotas y de nuestro trabajo y punto. No queremos “favores”

del poder.

La

CNT-AIT no es comprensiva con las crisis del capital, si tienen crisis que la

resuelvan ellos, que para eso las han creado. Nosotros/as luchamos por nuestros

derechos.

