De parte de CNT Córdoba December 17, 2021 62 puntos de vista

A lo largo de todo el día de hoy jueves 16 se han estado produciendo en la ciudad de Cádiz detenciones de trabajadores del metal por su participación en la huelga del sector que tuvo lugar hace pocos días en la bahía.

Si ya la actuación represiva de las fuerzas policiales durante la huelga fue un motivo de crítica hacia la subdelegación del gobierno de la ciudad, la situación se corona hoy con las detenciones de un importante número de trabajadores, aún sin determinar, que han estado durante horas en las dependencias policiales.

Finalmente, los trabajadores han sido puestos en libertad con cargos, como desórdenes públicos y atentado a la autoridad, quedando emplazados a juicio el próximo 12 de enero próximo.

Desde CNT consideramos vergonzosa esta actuación, que ha tenido que contar con el benéplacito del ministerio del Interior y por tanto, del gobierno del PSOE y UP. No entendemos como un gobierno, que se pretende “progresista” puede emplear estos medios contra los trabajadores, con el objetivo de criminalizar las protestas a través de multas y condenas y también de forma muy importante, de prevenir posibles rebrotes de la protesta. Algo que no sería de extrañar teniendo en cuenta que el conflicto se ha cerrado por la intervención de los sindicatos oficiales UGT y CCOO, que han estado prestos a finalizarlo aún cuando los acuerdos alcanzados están muy lejos de las reivindicaciones del colectivo.

Todavía recordamos como estos mismos políticos que ahora envían a la policía a detener trabajadores en sus casas, condenaban esos mismos actos cuando quien los protagonizaba era el PP. Han necesitado poco tiempo para cambiarse de bando y hacer, ellos mismos, los que criticaban cuando eran oposición.

Para CNT, este es un ejemplo más de que los gobiernos, sea cual sea su color, saben cual es el orden que deben defender. No se envía a los furgones de policía a investigar la explotación en fábricas y talleres, ni los casos de personas injustamente despedidas, ni la situación de miseria de millones de trabajadores. No se envía la policía a luchar contra la precariedad; para lo que se utiliza es para mantener las calles vacías y las bocas cerradas.

Como protesta, distintas organizaciones y colectivos han participando hoy mismo en una concentración a las puertas de la comisaría del Puerto de Santa María. En los próximos días, en los que parece que continuarán las detenciones, volverán a realizarse concentraciones y actos de protesta contra esta acción arbitraria y propia de un estado policial.

Desde CNT queremos mostrar nuestro apoyo y poner a nuestra organización a disposición de las personas detenidas, así como a las concentraciones de condena de estos actos que van a realizarse en próximas fechas.

CNT Andalucía-Murcia