De parte de CNT June 8, 2021 43 puntos de vista

La empresa Thaismon Asociación despide sin motivos utilizando argumentos generales e inconcretos

Los motivos argüidos por la empresa no son reales y buscan ahorrar las cantidades devengadas por la improcedencia del despido

La CNT reclama también una serie de cantidades adeudadas por la empresa

La CNT inicia un nuevo conflicto con una empresa del sector de ayuda a domicilio. Además de no abonar las cantidades según el Convenio Colectivo de aplicación, la empresa Thaismon Asociación despide utilizando argumentos muy vagos e imprecisos. De esta forma, los hechos que conllevarían las causas que motivarían el despido son tan generales e inconcretos que provocan una evidente indefensión. Para entender que una causa es válida deberemos analizar si concurre un incumplimiento grave y culpable que pueda dar lugar á la sanción máxima.

Tras años de trabajo sin recibir ningún tipo de queja o sanción, la empresa pretende ahora alegar una “transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza” que no se corresponde con la realidad de las tareas llevadas a cabo hasta la fecha del despido. Es por todo esto que el Gabinete Jurídico de la CNT considera que “los hechos recogidos en la carta del despido no constituirían un incumplimiento grave suficiente como para conllevar la sanción máxima, el despido”. Además, la propia carta no concreta ninguna de las acciones expuestas.

Continúan aumentando las consultas y denuncias de las trabajadoras del sector de la ayuda a domicilio que atendemos desde la CNT. Así, uno de los sectores laborales que se mostraron como imprescindibles en muchos hogares durante la pandemia continúan recibiendo un trato que no corresponde con las labores llevadas a cabo por las trabajadoras de este ámbito.