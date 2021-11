–

La CNT muestra su apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz

Desde la CNT de El Puerto de Santa María queremos manifestar nuestro apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz, en huelga indefinida desde el 16 de noviembre ante la avaricia patronal en la negociación del convenio provincial. El motivo de la huelga es la propuesta de la patronal de eliminar pagas extraordinarias y congelar salarios en las negociaciones del próximo convenio. Las actuales protestas son también un estallido de rabia por años de negociaciones a la baja (no olvidamos la puñalada del recorte del plus tóxico, penoso y peligroso hace unos años), incumplimientos de convenio (en especial sobre la realización de horas extraordinarias), abusos patronales, falta de carga de trabajo y accidentes (muchas veces con los burócratas sindicales mirando hacia otro lado).

Los trabajadores del metal han sido siempre la vanguardia del movimiento obrero gaditano. Saben que para ser oídos y poder negociar deben interferir no sólo en la producción de las empresas, sino también en la circulación y la actividad económica y social de la provincia. Las barricadas no se montan por gusto, sino por supervivencia. La bahía de Cádiz sería un desierto industrial si no fuera por las barricadas y la lucha que históricamente han encabezado los trabajadores del metal. Todos los trabajadores de Cádiz debemos ser conscientes que el metal es el último bastión, si ellos pierden, perdemos todos, porque no quedará su ejemplo y ayuda para que otros sectores laborales defiendan sus derechos como trabajadores. Todos y todas debemos arrimar el hombro y solidarizarnos.

CNT Elche, en apoyo a la clase obrera en lucha.