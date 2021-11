–

De parte de CNT November 28, 2021 66 puntos de vista

Editorial | Vi帽eta La TiRa de RiTa, por Pepe Farruco | Extra铆do del cnt n潞 428.

No somos ingenuos. La CNT no es ingenua, aunque s铆 genuina.

Cuando el gobierno de turno busca paz social, un eufemismo para la domesticaci贸n temporal de las masas, apela siempre a la negociaci贸n con lo que llama 鈥榓gentes sociales鈥, saco en el que mete por igual a sindicatos y patronales, cuando no a asociaciones de usuarios, asociaciones profesionales, u otras instituciones, o directamente a los lobbys financieros y especulativos. De este modo se nos pretende vender la falsa neutralidad del gobierno (y del estado) respecto a los conflictos econ贸micos y de clases sociales, cuando la realidad es que las 茅lites pol铆ticas comen casi siempre de la mano de quienes detentan el poder econ贸mico de las sociedad: los muy pocos que viven a costa del resto.

Pero la CNT no es ingenua, aunque s铆 genuina. Para la CNT los verdaderos y 煤nicos agentes sociales no pueden ser si no las agrupaciones y colectivos de la sociedad civil que se preocupan por el bienestar social de las personas explotadas, oprimidas o empobrecidas. Por ejemplo, quienes luchan contra los desahucios, por una vivienda digna, contra la pobreza energ茅tica, por la ampliaci贸n y extensi贸n de los derechos sociales, por una atenci贸n primaria y una sanidad pensadas en las personas y no en el lucro, contra la educaci贸n cat贸lica subvencionada, por una escuela p煤blica democr谩tica que prioriza la diversidad y el pensamiento cr铆ticos, por el ecologismo social construido desde abajo y contra las corporaciones energ茅ticas, que postula la producci贸n y el consumo de proximidad, quienes defienden y luchan por la igualdad en los cuidados, por un feminismo de clase, contra las m煤ltiples brechas salariales y las muchas violencias que padecen las mujeres鈥 Todas las iniciativas comunitarias que trabajan desde la horizontalidad por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, son firmes candidatos a la interlocuci贸n para la transformaci贸n social. Por lo tanto un largo elenco de luchas, de espacios autogestionados, de autoorganizaciones reivindicativas, son los verdaderos agentes sociales y motores de concienciaci贸n y cambio. Y la CNT se siente c贸moda siendo tambi茅n un agente social con otras muchas organizaciones.

No nos convencen las leyes que endulzan las desigualdades o edulcoran los conflictos latentes, o pretenden pasar p谩gina de los conflictos reales. La CNT quiere siempre ir m谩s all谩 de lo posible, pero sin perder de vista el m谩s ac谩 de las necesidades que acucian a las gentes.

La CNT no es ingenua, aunque s铆 genuina: no nos convencen las leyes que endulzan las desigualdades o edulcoran los conflictos latentes, o pretenden pasar p谩gina de los conflictos reales. La CNT quiere siempre ir m谩s all谩 de lo posible, pero sin perder de vista el m谩s ac谩 de las necesidades que acucian a las gentes. Por esto no somos ingenuos, aunque s铆 genuinos, pues aunque el conflicto laboral sea el epicentro de las luchas de la CNT, no nos pensamos como epicentro de todas las luchas, ni siquiera de las espec铆ficamente sindicales. Nos sabemos a penas una gota de rebeld铆a en un oc茅ano turbulento, pero queremos ser muchas m谩s gotas ti帽endo de morados, rojinegros y arcoriris las aguas oscuras que nos pretenden uniformar, algoritmizar, y reclasificar.

La CNT no es ingenua, por supuesto, pero s铆 es radicalmente genuina en su ideario, en su historia y en sus modos de ser y de hacer. Aportamos a la emancipaci贸n social aquello que nos define y por lo que luchamos: autonom铆a y solidaridad. Autonom铆a para el desempe帽o autoorganizado de acciones, autonom铆a para el m谩ximo desarrollo de capacidades de cada cual, autonom铆a para rechazar cualquier intento de manipulaci贸n, autonom铆a para poder equivocarnos y aprender, incluso, de nuestros errores. Y solidaridad, imprescindible para poder extender la autonom铆a en las luchas, en los espacios autogestionados, en los conflictos de clase, en las maneras de decir y actuar. La solidaridad nos hace fuertes, nos anima y nos reconforta, nos financia y nos procura recursos, nos articula como organizaci贸n que practica la democracia directa.

La CNT nunca podr谩 pecar de ingenua, aunque siempre le tentar谩 el ser genuinamente libertaria, pues s贸lo la 茅tica de la libertad nos conciencia y nos conmueve. Contra el capitalismo, el autoritarismo, el conservadurismo y el patriarcalismo dominantes luchamos.