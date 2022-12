–

December 14, 2022

La CNT presenta su plataforma para el Convenio gallego de transporte en ambulancias

La CNT considera que es el momento de dar pasos significativos hacia la mejora real de las condiciones laborales en el sector

Al mismo tiempo, se denuncia la inacci贸n de los sindicatos mayoritarios durante la vigencia del anterior convenio

En estos momentos se est谩n dando los primeros pasos en la negociaci贸n del V convenio colectivo de trabajo para las empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia en Galicia entre la patronal y el sindicato mayoritario, el CIG.

Ante el temor a una negociaci贸n a la baja en la que la CIG, una vez que ha conseguido consolidarse como mayoritaria en el sector, pase a aceptar las condiciones de la patronal, desde la CNT se plantean las demandas de las secciones sindicales para el nuevo convenio.

Los principales reclamos se pueden resumir en los siguientes bloques: incremento salarial por encima del IPC real; equiparaci贸n de las categor铆as de camillero y conductor; inclusi贸n de complementos de trabajo de turnos, peligrosidad, penosidad y toxicidad; reducci贸n gradual de la jornada laboral hasta la equiparaci贸n con el personal p煤blico equivalente (1680 horas); medidas extraordinarias en materia de salud laboral y prevenci贸n de riesgos, entre otras.

Plataforma completa:

A CNT presenta a s煤a plataforma para o Convenio galego de transporte en ambulancias

A CNT considera que 茅 o momento de dar pasos significativos cara 谩 mellora real das condici贸ns de traballo no sector

Ao mesmo tempo den煤nciase a inacci麓贸n dos sindicatos maioritarios durante a vixencia do anterior convenio

Nestes momentos estanse dando os p`rimeiros pasos na negociaci贸n do V convenio colectivo de traballo para as empresas e traballadores/as de transporte de enfermos/as e accidentados/as en ambulancia de Galiza entre a patroal e o sindicato maioritario, a CIG.

Ante o temor a unha negociaci贸n 麓谩 baixa na que a CIG, unha vez conseguido asentarse como maioritario no sector, pase a aceptar as condici贸ns da patronal, desde a CNT faise p煤blica as reivindicaci贸ns das secci麓贸ns sindicais para o novo convenio.

As principais reivindicais p贸dense resumir nos seguintes bloques: incremento do salario por riba do IPC real; equiparaci贸n das categor铆as de padioleiro e condutor; inclusi贸n dos complementos de traballo a quendas, de perigosidade, de penosidade, e de toxicidade; reduci贸n paulatina da xornada at茅 a equiparaci贸n co persoal p煤blico equivalente (1680 horas); medidas extraordinarias en materia de sa煤de laboral e prevenci麓贸n de riscos, entre outras.

Plataforma completa: