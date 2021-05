–

La CNT solicita la celebraci贸n de una reuni贸n con Miquel Iceta, actual Ministro de Pol铆tica Territorial y Funci贸n P煤blica del Gobierno de Espa帽a para trasladar la intenci贸n de seguir buscando una soluci贸n negociada al conflicto actual de las trabajadoras p煤blicas temporales del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia que contin煤an en huelga indefinida.

La central sindical recuerda la responsabilidad de todos los representantes p煤blicos en esta situaci贸n de excepcional vulneraci贸n de los derechos laborales del personal p煤blico y considera que las promesas de reforma del EBEP o otras similares no resuelven estos problemas, si no que son soluciones est茅ticas que llegar谩n demasiado tarde.

En esta reuni贸n con el Ministerio de Pol铆tica Territorial y Funci贸n P煤blica se tratar铆a de analizar las distintas soluciones para el personal p煤blico temporal en fraude de Xen y abuso de temporalidad. Como posible medida para conseguir el objetivo fijado, desde la CNT se propone, y se mantiene, la propuesta sobre la posibilidad de declarar a extinguir al personal temporal, de manera an谩loga a lo que se hizo en otras Comunidades Aut贸nomas en situaciones similares. No obstante, este no es el objetivo, sino simplemente una de las medidas que venimos proponiendo, estando abiertos a diferentes medidas que se puedan proponer para conseguir una soluci贸n a la situaci贸n de temporalidad estructural en la Administraci贸n P煤blica, y en particular del personal del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Debemos indicar que las razones de validez legal que se vienen proponiendo desde la CNT coinciden plenamente con el reciente informe jur铆dico redactado por Mar铆a Emilia Casas Bahamonde, ex-presidenta del Tribunal Constitucional, que avala legalmente la posici贸n mantenida por este sindicato para el personal temporal que cubre necesidades permanentes.

Por 煤ltimo, desde la CNT se mantienen que medidas como una eventual reforma del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico, sea cual fuera el sentido en que se produjese, podr铆a llegar demasiado tarde para resolver la especial problem谩tica del personal p煤blico temporal por lo que urge buscar una soluci贸n negociada que dote de estabilidad en el empleo a este personal.