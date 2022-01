–

Salamanca | Foto de CNT Salamanca: Piquete informativo en Salamanca, de la Sección Sindical en Leroy Merlin

Entre finales de 2018 y principios de 2019, El grupo Adeo, multinacional de origen franc茅s y propietaria de Leroy Merlin, puso en marcha una estrategia para copar el mercado del bricolage en Salamanca. Abri贸 un Bricomart, cadena que tambi茅n le pertenece, para, con la excusa de una bajada en las ventas y la necesidad ser mas competitivos, abaratar costes. Es decir, reducir la plantilla y precarizar las condiciones de trabajo de las personas que la integraban.

Una de las medidas pas贸 por acosar y, finalmente, despedir a un compa帽ero que, tras 14 a帽os de trabajo impecable, luchaba por no ver reducidos sus derechos y los del resto del personal, tal como cont谩bamos en 2020. La empresa quer铆a evitar a toda costa que aquelles de quienes extrae sus beneficios se organizasen para conseguir unas condiciones de trabajo m谩s justas y dignas. A pesar de todo, no logr贸 sus objetivos. La CNT obtuvo, una vez m谩s, una victoria consiguiendo lo que el compa帽ero quer铆a, a pesar de haber tenido que recurrir a los tribunales por la negativa de la empresa para llegar a un acuerdo. Y no solo eso, adem谩s se cre贸 una secci贸n sindical que contaba con el apoyo y la simpat铆a de la mayor铆a de la plantilla.

Por supuesto, a Leroy Merlin Salamanca no le hizo gracia y, desde el principio, la secci贸n sindical fue ninguneada, no se la reconoci贸, no se le permiti贸 espacio en la corchera de los sindicatos y se acos贸 a sus integrantes, alguno de los cuales lleg贸 a necesitar una baja por estr茅s. A pesar de todo, la secci贸n sigue y el apoyo y la simpat铆a entre el personal no hace m谩s que aumentar. En su labor, y ante la inaccesibilidad de la empresa, tuvo que denunciarla ante la Inspecci贸n de Trabajo, que pudo constatar graves deficiencias en materia de prevenci贸n de riesgos laborales y la vulneraci贸n sistem谩tica de derechos sindicales.

Uno de los resultados de la inspecci贸n fue un informe negativo con un listado de mejoras que, tras una segunda denuncia, siguen sin cumplirse. Otros fueron amonestaciones, procesos sancionadores y, finalmente, el despido 芦disciplinario禄 de dos integrantes de la secci贸n sindical, aquellos cuyos nombres no figuraban en las denuncias y, por tanto, no les proteg铆a la ley sindical. En un principio los despidos se justificaban con una bajada de rendimiento, pero, m谩s tarde y en su af谩n por romper la unidad de lucha y evitar dar relevancia a la CNT, la empresa ofreci贸 a ambos trabajadores en privado acuerdos econ贸micos por despido improcedente. Leroy Merlin quiere evitar a toda costa que una secci贸n sindical de CNT se haga fuerte en la empresa, por eso quiere quitarse de en medio a quien se afilie lo m谩s r谩pido posible y con cualquier medio a su alcance.

El 11 de agosto, al ver que sus intentos de negociar con los trabajadores sin la mediaci贸n del sindicato no surt铆an efecto, se produjo el acto de conciliaci贸n. Es importante recalcar c贸mo la empresa no muestra ning煤n indicio de querer resolver el conflicto, si no todo lo contrario. Los abogados se presentaron sin nada que ofrecer.

En CNT estamos realizando decenas de piquetes a las puertas del Leroy Merlin de Salamanca y de las del resto de la confederaci贸n con piquetes informativos en Valladolid, Fuenlabrada, Aranjuez, Gij贸n, Ciudad Real, Burgos, Zamora, Iru帽a, Barakaldo, Vitoria y las Palmas de Gran Canarias, por citar algunos lugares. Adem谩s, la solidaridad trasciende el marco sindical y una gran parte de la clientela de Leroy Merlin, a pesar de la incomodidad que pueda suponer un piquete informativo, se interesa por el conflicto y, en algunos casos, se une, apoya el boicot y da difusi贸n con comentarios en las redes.

Seguimos adelante, pero es Leroy Merlin quien tiene en su mano cerrar este conflicto. El camino es muy sencillo: hablar con la secci贸n, readmitir a los trabajadores despedidos y respetar el derecho de sus empleados a sindicarse y a tener un entorno laboral seguro.