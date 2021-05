–

HAINE – 27/05/2021

‘Ciudades mixtas’ es

otro eufemismo que oculta la realidad de muros de hormigón que

separan los barrios palestinos de los judíos

Como palestino residente

en Israel, durante mucho tiempo he sido ciudadano de segunda clase,

privado de derechos básicos.

El martes, en mi ciudad

natal, Tira, que se halla dentro de las fronteras de Israel

anteriores a 1967, los comercios estaban cerrados y las calles,

vacías. Se había declarado la huelga general para protestar contra

la política de Israel, tanto la limpieza étnica en Sheij Jarrah

como el asalto a la mezquita Al Aqsa y los ataques sobre Gaza.

A medida que aumenta el

número de muertos palestinos, los comentaristas occidentales

lamentan la quiebra de la coexistencia pacífica en el interior de

Israel entre la población palestina y judía. Sin embargo, por mi

experiencia como ciudadano palestino de Israel, he de decir en primer

lugar que tal coexistencia no existía. La coexistencia implica un

contexto de igualdad, paz y respeto mutuo. En el marco de la

dominación israelí sobre nosotros y nosotras, la coexistencia es

una ficción que oculta una realidad de vidas separadas y desiguales.

Al igual que la gran

mayoría de la población palestina residente en Israel, me crie en

una comunidad árabe separada y me eduqué en un sistema escolar

árabe separado, desde el parvulario hasta el final de la secundaria.

Como estudiante de Derecho, no pude alquilar un apartamento en la

ciudad de Rishon LeZion debido a mi procedencia, y tuve que recurrir

a un amigo de familia judía, que firmó el contrato en mi lugar,

para engañar a los caseros con prejuicios. De joven abogado, tuve

que recibir tratamiento médico después de que en octubre de 2001 me

apalearan varios agentes de policía con sus porras; en mi ciudad

natal estaba la gente protestando contra la confiscación de tierras,

incluida la que pertenecía a mi familia. Cada vez que viajé al

extranjero para estudiar me encasillaron racialmente en el

aeropuerto.

Siempre me ha

desconcertado que tanta gente piense que el problema radica

simplemente en la ocupación de Cisjordania y Gaza por Israel en

1967. Pero los hechos están ahí para quien quiera verlos. El

sistema político y jurídico israelí es profundamente desigual.

Omite manifiestamente el principio formal de la igualdad consagrado

en la Carta de DDHH; permite a cientos de comunidades judías denegar

la residencia a personas no judías; sus leyes fundamentales declaran

que el asentamiento judío es un valor supremo para el Estado; y los

líderes israelíes afirman repetidamente que Israel no es un Estado

de toda su ciudadanía porque es un Estado judío. Los tribunales

israelíes son parte del problema, porque han sancionado la

colonización de nuestras tierras y nuestra subordinación general,

así como nuestra privación de derechos básicos.

Tira era una ciudad

agrícola. Décadas de confiscaciones, demoliciones de casas,

encarcelamientos y discriminación en la educación, el empleo y las

prestaciones sociales han convertido mi ciudad, como prácticamente

todas las ciudades palestinas en Israel, en un gueto con escuelas

degradadas y altos niveles de pobreza y criminalidad. Casi el 50 % de

las familias palestinas en Israel viven por debajo del umbral de

pobreza, y aunque en 2009 representábamos alrededor del 20 % de la

población, la mitad de la población reclusa era palestina. Tira se

convirtió en una plataforma del crimen organizado [comandada, cómo

no, por las mafias israelíes], donde las guerras entre bandas y las

extorsiones mafiosas son demasiado frecuentes. Los eslóganes sobre

el Estado de derecho en Israel suenan huecos para quienes viven en

permanente inseguridad y privados de amparo legal.

Un informe reciente de

Human Rights Watch califica correctamente la política de judaización

del Negev y de Galilea de parte de un sistema de apartheid. Sin

embargo, esta política también es manifiesta en otras partes del

país, incluidas las llamadas ciudades mixtas que actualmente son

escenario de disturbios. Mixtas es otro eufemismo que oculta la

realidad de muros de hormigón que separan los barrios palestinos de

los judíos en Lydda y Ramleh.

No hay coexistencia

cuando la judaización de estas ciudades mixtas y la expulsión de la

población palestina se plantean rutinariamente en las elecciones

municipales. Con ayuda de la Administración Territorial de Israel,

colonos de Cisjordania y fanáticos religiosos establecieron un

asentamiento exclusivamente judío en Lydda. La permanente amenaza de

demolición de viviendas en los barrios palestinos de Lydda y de la

aldea no reconocida de Dahmash, a las afueras de Lydda, tampoco son

un ejemplo de coexistencia.

La minoría palestina

viene sufriendo esta clase de políticas desde hace décadas, y todo

este tiempo ha estado protestando contra ellas. Estas protestas

chocan a menudo con una mortífera violencia policial, sin que nadie

tenga que responder de los abusos policiales. En los últimos días,

habitantes de mi ciudad han compartido vídeos en que se ve la

detención por la policía de hombres jóvenes y actos de brutalidad

policial no provocada, prácticas que recuerdan a la actividad

policial en el este de Jerusalén.

Benjamin Netanyahu ha

declarado públicamente a la policía que no se preocupe por

eventuales comisiones de investigación ni otras pesquisas. La

incitación ha llevado a ataques de colonos armados y grupos

organizados de extrema derecha en Lydda y otras ciudades. La consigna

que entonan estos grupos de muerte a los árabes suena a la

población palestina porque suele escucharse en los campos de fútbol

de todo el país.

El desplazamiento

forzoso, la confiscación de tierras, una condición jurídica

inferior y los encarcelamientos son realidades compartidas por toda

la ciudadanía palestina, tanto del interior de Israel como de

los territorios ocupados. Es una falsedad decir que se ha quebrado la

coexistencia que existía. Las gentes palestinas de dentro de Israel

protestan contra las políticas practicadas en Sheij Jarrah y el

bombardeo del campo de prisioneros y refugiados superpoblado que es

Gaza, porque perciben la unidad y continuidad del sistema colonial de

opresión sobre toda la población palestina. Nuestra protesta afirma

la unidad de una lucha anticolonial por la igualdad y la paz.