 La Comisión Europea no encuentra pruebas suficientes de Israel sobre las 6 organizaciones palestinas prohibidas

El 19 de octubre, el Ministerio de Defensa de Israel declaró como terroristas a seis organizaciones de derechos humanos (Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development y Union of Palestinian Women Committees). En virtud de esta decisión, tomada conforme a la Ley antiterrorista de 2016 y que culmina una campaña de detenciones de trabajadores humanitarios, como la española Juana Ruiz, Israel prohíbe las actividades de estas orgqanizaciones, autoriza el cierre de sus oficinas y la incautación de sus materiales, prohíbe su financiación y autoriza a encarcelar a sus integrantes. Estas organizaciones son sobradamente conocidas en las Naciones Unidas y por la UE, además de recibir financiación de Estados miembros, como Suecia, cuyo Ministro de Desarrollo ha criticado la decisión, o España, donde estuvieron hace una semana en una gira parlamentaria. 1. ¿Va a condenar el vicepresidente / alto representante esta declaración, realizada sin pruebas, como terroristas de seis organizaciones palestinas de derechos humanos ampliamente reconocidas y financiadas por la UE? 2. ¿Piensa exigir a Israel que respete la promoción de los derechos humanos y reconsidere su decisión? 3. ¿Piensa exigir a Israel que asegure la protección del personal de estas organizaciones palestinas y las organizaciones europeas que trabajan con ellas?