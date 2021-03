–

1.

Fue en el decimotercer aniversario de la Comuna, en los albores del primer a帽o desde la muerte de Karl Marx, que el poeta y militante socialista William Morris particip贸 por primera vez de la procesi贸n p煤blica que tuvo lugar en las calles de Londres. El recorrido, trazado desde el Tottenham Court Road hasta el cementerio de Highgate, fue acompa帽ado por la musicalizaci贸n de una banda y la ceremonia descubri贸 a los asistentes portando cintas de color rojo entre sus ropas.

Al a帽o siguiente, al repetirse la celebraci贸n, William Morris pronunci贸 un encendido discurso que el peri贸dico Commonweal, 贸rgano de la Liga Socialista 鈥揹e la que Morris no solo formaba parte sino que hab铆a sido uno de sus fundadores鈥 titul贸 鈥淲hy We Celebrate the Commune of Paris鈥 (驴Por que celebramos la Comuna de Par铆s?[1]). La voz tr茅mula de Morris se daba paso entre el cautivado silencio de las y los trabajadores aglomerados: 鈥(鈥) He o铆do decir, y tambi茅n a buenos socialistas, que es un error conmemorar una derrota; pero me parece que esto significa mirar no solo este evento, sino toda la historia de una manera demasiado estrecha. La Comuna de Par铆s no es m谩s que un eslab贸n de la lucha que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de los oprimidos contra los opresores; y sin todas las derrotas de tiempos pasados, ahora no deber铆amos tener ninguna esperanza de la victoria final.鈥 La audiencia se agitaba y, entre el fervor de los aplausos, continuaba con prof茅tico tono: 鈥(鈥) La revoluci贸n misma levantar谩 a aquellos por quienes se debe hacer la revoluci贸n. Su esperanza reci茅n nacida, traducida en acci贸n, desarrollar谩 sus cualidades humanas y sociales, y la lucha misma los capacitar谩 para recibir los beneficios de la nueva vida que la revoluci贸n les har谩 posible. Es por aprovechar audazmente la oportunidad que se ofrece para elevar as铆 a la masa de los trabajadores al hero铆smo que ahora celebramos aquellas personas de la Comuna de Par铆s.鈥[2]

Algo en esas palabras pronunciadas con punzante precisi贸n y arrojo a煤n hoy resuena. Un eco vibrante que le habla a nuestro presente, a ciento cincuenta a帽os de los hechos de la Comuna de Par铆s. 驴Contra qui茅nes apunta sus argumentos? 驴Contra qu茅 ideas esgrime su discurso? Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esas palabras se yerguen como un alegato contra los pret茅ritos y presentes 鈥渇atalistas de la historia鈥, 鈥渓os adoradores del hecho consumado鈥 de los que advert铆a Auguste Blanqui.

Morris alega a favor de reivindicar la lucha de aquellos y aquellas que dieron la vida misma por la emancipaci贸n; sin autoproclamarse juez de sus intentos, sin corregir desde un inmaculado no-lugar sus posibles errores. Reclama romper cualquier tipo de empat铆a con los vencedores y exige inscribir a la Comuna de Par铆s como parte de una larga historia propia: 鈥渦n eslab贸n de la lucha que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de los oprimidos contra los opresores鈥. En medio de la fuerte reacci贸n desatada en Europa toda, tras los hechos de la Comuna, reclamaba mirar la historia desde el punto de vista de los vencidos. Parece saber, tal como escribe a帽os m谩s tarde Walter Benjamin, que 鈥渟贸lo a la humanidad redimida le cabe por completo en suerte su pasado鈥[3].

Empero, quiz谩s sea la idea de 鈥渃elebraci贸n鈥 la m谩s curiosa y sugerente de su discurso. En franco contraste con la inmensa mayor铆a de las cr贸nicas y las narraciones sobre la Comuna de Par铆s, que coinciden en construir una dimensi贸n tr谩gica de los hechos; la propuesta de celebraci贸n se desplaza desde la desdicha hacia los sue帽os, deseos y anhelos por los que lucharon aquellas y aquellos comuneros. No se acepta conmemorar a esas comuneras y comuneros en tanto v铆ctimas de un despiadado e injustificable genocidio, lo que ser铆a despojarlos de su identidades y sus luchas. En la tragedia, no se puede escapar de lo inexorable del destino, cuyo desenlace funesto est谩 sellado de antemano. No se trata de negar los 谩mbitos irreductibles de conflicto del mundo, sino de no aceptar la fatalidad de sus desenlaces. Esas lecturas, operaciones del ejercicio de la memoria colectiva, por m谩s bienintencionadas que sean, no pueden dejar de ser portadoras de un proyecto disciplinario, asumiendo como propio el punto de vista de los vencedores que corean: 鈥渘o hay otra posibilidad鈥. Son, de este modo, reproductoras de un miedo paralizante que limita lo pol铆ticamente imaginable como lo 煤nico posible. Celebrar, al contrario, es conmemorar sus vidas y con ellas su digna rebeld铆a. Celebrar a las y los an贸nimos que se volvieron protagonistas de una epopeya colectiva y orfebres de su propio destino.

Es en la celebraci贸n que se puede generar un v铆nculo afectivo con esas experiencias, nombres, sue帽os y anhelos. Una relaci贸n afectiva que puede ir forjando un nosotros, es decir: una comuni贸n nuestra. Un reconocimiento en la historia que es a la vez un reconocimiento de quienes somos o podr铆amos ser. Y as铆 preguntarnos: 鈥溌緼caso no nos roza, a nosotros tambi茅n, una r谩faga del aire que envolv铆a a los de antes? 驴Acaso en las voces a las que prestamos o铆do no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar? (鈥) Si es as铆, un secreto compromiso de encuentro est谩 entonces vigente entre las generaciones pasadas y la nuestra鈥. Un encuentro que se celebrar谩 cada vez que el cielo sea tomado por asalto, devolviendoles sus nombres para que las y los desaparecidos de la historia reconstruyan su identidad.

2.

La breve y corta existencia de la Comuna resulta proporcionalmente inversa a la intensidad de su experiencia. 驴Qu茅 calendario podr铆a registrar la temporalidad de aquellos setenta y dos d铆as que conmovieron al mundo? 驴C贸mo se experimenta el hacer el tiempo? Quiz谩s fue bajo esa pregunta que, al caer la primera noche de la sublevaci贸n, varios insurrectos empezaron a dispararles a los relojes: detener el tiempo en su densidad y bifurcarse. Los acontecimientos de la Comuna fueron una fisura en la temporalidad de la modernidad y en su pulcra apariencia homog茅nea y lineal.

En La guerra civil en Francia, Marx apunta que lo m谩s importante de la Comuna fue 鈥渟u propia existencia鈥. Fue en el movimiento de la experiencia real de lucha donde la clase trabajadora acrecent贸 los l铆mites de lo imaginable, lo que Lefevre refer铆a como la 鈥渄ial茅ctica de lo vivido y lo concebido鈥. Una experiencia revolucionaria que revoluciona la propia teor铆a revolucionaria; generando su fundamento y no viceversa.

El rol que jugaron la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores (AIT), los blanquistas y socialistas independientes en los hechos de la Comuna resulta indiscutible, mediante la intervenci贸n directa de decenas de sus miembros que llegaron a ocupar importantes y destacados roles en la Comuna. Pero tambi茅n, y quiz谩s menos conocido, sea el de un agitado ambiente cultural que se fue multiplicando con fuerza a partir de 1868 con la extensi贸n de diversos 鈥渃lubes obreros鈥. Tal como se帽ala Kristin Ross, 鈥渓o que suced铆a en aquellas reuniones y clubes rayaba en una fusi贸n cuasi brechtiana de pedagog铆a y entretenimiento. Se pagaba para entrar una cuota de unos c茅ntimos para costear la iluminaci贸n y se recib铆a a cambio instrucci贸n, aunque pudiera entenderse muy diversamente con qu茅 fin pedag贸gico. Eran 芦escuelas para el pueblo禄鈥[4]. Estas relaciones ilustran la dial茅ctica entre 鈥渄irecci贸n consciente鈥 y 鈥渆spontaneidad鈥. Dando cuenta de que ninguna 鈥渆spontaneidad鈥 es, por as铆 decirlo, pura, a la vez que ninguna 鈥渄irecci贸n consciente鈥 puede prescindir ni, mucho menos, sobreponerse a la capacidad creadora de las masas en movimiento.

En los propios principios de la AIT figuraba esta idea. Ya en el estatuto fundacional de 1864 de la I Internacional, bajo la aguda pluma de Marx, se planteaba que 鈥渓a emancipaci贸n de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos鈥. La emancipaci贸n social de las y los despose铆dos no ser铆a, ni podr铆a ser, una obra caritativa que descienda de alg煤n cielo, sea este: la ciencia y filosof铆a de un pensamiento supuestamente cr铆tico; el obrar de alg煤n demiurgo hist贸rico; la intervenci贸n de alg煤n dios piadoso; o el proyecto de un gobierno benevolente. Pero no ser铆a hasta la Comuna de Par铆s que esta afirmaci贸n asumir铆a todo su complejo dramatismo.

Solo hab铆an pasado dos d铆as desde que las bayonetas del gobierno central desatara una represi贸n sin precedentes contra la Comuna. La memoria, atesorada en las cr贸nicas rojas del momento, conoce estos sucesos con el aciago nombre de 鈥淟a Semana Sangrienta鈥. La historia oficial finge no recordar su siniestro, que tuvo como saldo: entre 30.000 y 50.000 comuneros y comuneras asesinados; m谩s de 43.000 capturados como prisioneros y miles de exiliados. Ese 30 de mayo de 1871, Marx expon铆a su informe frente al Consejo General londinense de la AIT. En su discurso le铆a lo que ser铆a conocida como La guerra civil en Francia. Antepon铆a la celebraci贸n y la defensa de la experiencia de la Comuna antes que la abierta e incisiva pol茅mica con el accionar o las lecturas de las diversas corrientes socialistas del momento, aunque sin dejar de recoger aprendizajes y reconocer debilidades.

En esa elocuci贸n, que luego ser铆a transformada en libro y traducida a decenas de idiomas, apuntaba: 鈥淗e aqu铆 su verdadero secreto: la Comuna era esencialmente un Gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma pol铆tica al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipaci贸n econ贸mica del trabajo. Sin esta 煤ltima condici贸n, el r茅gimen de la Comuna habr铆a sido una imposibilidad y una impostura. La dominaci贸n pol铆tica de los productores es incompatible con la perpetuaci贸n de su esclavitud social. Por tanto, la Comuna habr铆a de servir de palanca para extirpar cimientos econ贸micos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominaci贸n de clase.鈥 (Destacado nuestro). Con esta misma idea empalmar铆a Friedrich Engels, veinte a帽os despu茅s, en su c茅lebre introducci贸n a la edici贸n alemana de La guerra civil en Francia de 1891, donde de modo provocativo finaliza planteando: 鈥溍歭timamente las palabras 篓dictadura del proletariado 虉 han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdem贸crata. Pues bien, caballeros, 驴quer茅is saber qu茅 faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de Par铆s: 隆he ah铆 la dictadura del proletariado!鈥.

La formulaci贸n volcada por Marx sugiere un conjunto de planteos. La forma pol铆tica al fin descubierta deja entrever que la emancipaci贸n de las y los despose铆dos es solamente posible mediante su acci贸n pol铆tica. Aunque esta no es reductible solamente a adquirir nuevos derechos formales ante la ley en el estado de derecho burgu茅s. La acci贸n pol铆tica revolucionaria debe ser a la vez un ejercicio pol铆tico como cr铆tica de la pol铆tica, una cr铆tica de sus fetichismos y mistificaciones. En este sentido, Miguel Mazzeo argumenta: 鈥淓l necesario punto de partida para fundar lo que se llama una nueva radicalidad es la negaci贸n de la pol铆tica como pr谩ctica 鈥渆xclusivamente鈥 estatal y la consideraci贸n de la toma del poder como 鈥渆ventualidad禄.鈥[5]

驴Pero en qu茅 consisti贸 esa 鈥渇orma pol铆tica al fin descubierta鈥? 驴Qu茅 era La Comuna? Marx prosigue en su disertaci贸n:

En la alborada del 18 de marzo de 1871, Par铆s despert贸 entre un clamor de gritos de 芦Vive la Commune!禄 驴Qu茅 es la Comuna, esa esfinge que tanto atormenta los esp铆ritus burgueses?

篓Los proletarios de Par铆s 鈥 dec铆a el Comit茅 Central en su manifiesto del 18 de marzo -, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situaci贸n tomando en sus manos la direcci贸n de los asuntos p煤blicos鈥 Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse due帽os de sus propios destinos, tomando el Poder.篓

Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesi贸n de la m谩quina del Estado tal como est谩, y servirse de ella para sus propios fines.[6] (destacado nuestro).

El razonamiento avanza dando lugar a una categ贸rica proposici贸n: las clases despose铆das deben tomar el poder; a la vez que, a los fines de la emancipaci贸n social el poder pol铆tico constituido (el estado burgu茅s) no alcanza. Para ello, deben hacerse de un poder propio. 鈥淟a forma pol铆tica al fin descubierta鈥 encendi贸 una ira, de proporciones semejantes al terror que infundi贸, en los g茅lidos esp铆ritus de las clases dominantes de todo el continente. Todos los gobiernos, mon谩rquicos o republicanos, junto a la prensa internacional se lanzaron en santa cruzada contra el fantasma del comunismo. La Comuna result贸 un ensayo, por dem谩s elocuente, que alumbr贸 las posibilidades de 鈥渓a forma pol铆tica al fin descubierta鈥 para la emancipaci贸n. Supuso un trastocamiento en las relaciones de propiedad y en las de poder.

En cuanto al poder pol铆tico, la comuna tuvo un profundo esp铆ritu antiburocr谩tico. Modific贸 profundamente la relaci贸n entre representantes y representados, entre dirigentes y dirigidos. Vincul贸 a los representantes al mandato imperativo de sus representados, oblig谩ndoles a rendir cuentas permanentemente de sus acciones y decisiones. En el mismo sentido, se posibilit贸 la revocabilidad de los mandatos, susceptible de ser realizada en cualquier momento en que las y los representados as铆 lo creyesen necesario o conveniente. A su vez, se decret贸 que ning煤n funcionario ganase un salario mayor al de cualquier otra u otro trabajador. De esta manera, se busc贸 construir una forma de ejercicio del poder pol铆tico que sea dominada por un 鈥渕andar obedeciendo鈥, haciendo uso del decir que a帽os m谩s tarde emplear铆a el zapatismo. Se suprimi贸 el servicio militar obligatorio, decretando que: 鈥淭odos los ciudadanos v谩lidos son parte de la Guardia Nacional鈥; de esta manera, extingui贸 el ej茅rcito profesional, y lo reemplaz贸 por el pueblo armado.

A la vez, la comuna supuso la posibilidad de una cr铆tica pr谩ctica contra el fetichismo de la mercanc铆a y la alienaci贸n. Cobijaba la posibilidad, la latencia, de que el trabajo dejase de ser una mercanc铆a a realizarse en el mercado, vendi茅ndose de manera 鈥渓ibre e independiente鈥, para pasar a ser la expresi贸n de la actividad creadora de la comunidad. Un tr谩nsito distinto al del capital, que no produce para satisfacer necesidades sociales, sino que lo hace para valorizar el valor. Es en el imperio de la l贸gica del capital, en tanto relaci贸n social hist贸rica, que se escinde la producci贸n de valor y la reproducci贸n social. As铆 el valor, encarnado en el dinero, se automatiza transform谩ndose en un fin en s铆 mismo y para s铆 mismo. Por el contrario, si la comunidad es la que se apropia de sus capacidades productivas, lo que vuelve al trabajo productivo puede dejar de estar determinado en funci贸n de la valorizaci贸n del capital.

La comuna puede establecer un tr谩nsito hacia la ruptura con la l贸gica del capital, y su producci贸n (de mercanc铆as, sujetos y deseos) que gobierna la sociedad, posibilitando que sea la reproducci贸n de la vida el fin en s铆 y para s铆 mismo. Devolviendo la capacidad de que los sujetos se relacionen en tanto sujetos y no cosas. Colocando los cuidados y el afecto en el centro de la relaciones sociales; haciendo que la ciencia, la filosof铆a y el arte sean patrimonio de la humanidad y ejercicio de las cualidades sociales y humanas, y no un privilegio ajeno al dolor y el drama de una sociedad desgarrada; restaurando la naturaleza a una relaci贸n de interioridad con la humanidad, abandonando su cosificaci贸n. En suma, generando la posibilidad de una transici贸n donde des-mercantilizar las relaciones, des-fetichizar el poder y des-cosificar los v铆nculos, sea un horizonte deseable y posible. As铆, tal como afirma Istvan Meszaros: 鈥淟a verdadera sociabilidad no se produce en la consciencia (ni mucho menos, en la conciencia individual particularista). Tan solo se puede producir en la realidad misma; o para ser m谩s precisos, en la intercomunicaci贸n material y cultural de la existencia social comunal de los individuos鈥.

Fue en el H么tel de Ville donde flame贸 por primera vez una bandera roja izada en un edificio p煤blico. 鈥淟a bandera de la Comuna es la de la Rep煤blica Universal鈥 se proclamaba desde el peri贸dico comunal. Inmediatamente la plaza central de Par铆s fue rebautizada como 鈥淧laza Internacional鈥. Su propio ejemplo significaba una verdadera amenaza para los poderosos de todo el continente.

Desde el primer d铆a en que fue proclamada La Comuna, la prensa burguesa puso el grito en el cielo, escupiendo todo tipo de calumnias e injurias contra ese 鈥減opulacho鈥 guiado por 鈥渂ajos instintos鈥. No hubo un solo d铆a en que no le dedicasen afiebradas falsificaciones. El poder econ贸mico se propuso cercar y ahogar la ciudad, ya de por s铆 asfixiada en una econom铆a quebrada. Es en ese momento cuando, pese a encontrarse en guerra uno con otro, el gobierno central del imperio franc茅s, presidido por Louis Adolphe Thiers y Otto Von Bismarck del Imperio de Prusia deciden cercar la Comuna. Cuentan que fueron las mujeres quienes con m谩s valent铆a defendieron el territorio frente al ej茅rcito. Despu茅s de todo, hab铆an sido ellas quienes ese 18 de febrero hab铆an empezado la sublevaci贸n. Durante la 煤ltima semana de mayo, la represi贸n desat贸 un verdadero genocidio: se fundaba la Tercera Rep煤blica sobre reguero de sangre. La reacci贸n peregrinaba por Europa; su libertad y justicia volv铆an a reinar. Embriagados de una miserable arrogancia, imaginaban que la p贸lvora y el fuego lograr铆an conjurar los sue帽os y anhelos de aquellas y aquellos comuneros.

Ciento cincuenta a帽os pasaron desde aquel ensayo donde las y los trabajadores construyeron su primer autogobierno. Si la Comuna fue 鈥渦n eslab贸n de la lucha que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de los oprimidos contra los opresores鈥, es ah铆 donde se inscribe tambi茅n la lucha del pueblo chavista.

Desde hace tiempo, la Revoluci贸n Bolivariana ha afirmado su voluntad y compromiso con la lucha por la construcci贸n de una transici贸n post-capitalista, una sociedad socialista. Fue a principios del 2005 cuando el presidente Chavez habl贸 por primera vez, ante un p煤blico masivo en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, de la necesidad de construir el socialismo. Al a帽o siguiente, en las elecciones presidenciales del 2006, miles de personas volv铆an a discutir en torno al socialismo y la transici贸n post-capitalista.

A partir de ese a帽o, con suma vertiginosidad, se empezar铆a a generar un in茅dito y sorprendente marco legal para la construcci贸n del poder popular: ese a帽o se dicta la Ley de Consejos Comunales (2006). A prop贸sito de esta experiencia, enraizada en muchos de los territorios como una realidad pr谩ctica, en el programa Al贸 Presidente Te贸rico N掳1, de junio de 2009, Ch谩vez plantea que:

La comuna debe ser el espacio sobre el cual vamos a parir el socialismo. El socialismo desde donde tiene que surgir es desde las bases, no se decreta esto; hay que crearlo. Es una creaci贸n popular, de las masas, de la naci贸n; es una 鈥渃reaci贸n heroica鈥, dec铆a Mari谩tegui. Es un parto hist贸rico, no es desde la Presidencia de la Rep煤blica. La comuna es el espacio donde vamos a engendrar y a parir el socialismo desde lo peque帽o. Grano a grano. Piedra a piedra se va haciendo la monta帽a. El tema de la comuna tiene que ser transversal, llama a todos los 谩mbitos.[7]

A partir de entonces, la Ley de Consejos Comunales ser铆a fortalecida con la nueva Ley de Org谩nica de Consejos Comunales (2009), la creaci贸n del Ministerio del Poder Popular (2009) y la sanci贸n de la Ley de Comunas, la Ley Org谩nica de Contralor铆a Social, la Ley Org谩nica del Poder Popular, la Ley Org谩nica de la Planificaci贸n P煤blica y Popular y Ley Org谩nica del Sistema Econ贸mico Comunal (2010). Tal como se afirma en la Ley Org谩nica de Consejos Comunales, este cuerpo legal del poder popular persigue el objetivo de generar: 鈥溾 instancias de participaci贸n, articulaci贸n e integraci贸n entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gesti贸n directa de las pol铆ticas p煤blicas y proyectos orientados a (鈥) la construcci贸n del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.鈥[8]

De esta manera, la Revoluci贸n Bolivariana construye su mayor conquista ideol贸gica, asumiendo al Poder Popular como su columna vertebral y a la construcci贸n comunal como el alma del proceso: un conjunto de praxis basadas en la autonom铆a de clase, la autogesti贸n econ贸mica anclada en la propiedad social de los medios de producci贸n y el ejercicio del autogobierno. Una praxis que hace de los elementos societales su fundamento y objetivo.

Sin embargo, este proceso no est谩 exento de dificultades y contradicciones. Ch谩vez plante贸 esto de manera reiterativa. En su famosa alocuci贸n del 20 de octubre del 2012, frente a la reuni贸n de ministros, conocida como Golpe de Tim贸n, plante贸 sobre la importancia de la comuna y el poder popular: 鈥淣o es desde Miraflores ni es desde la sede del ministerio tal o cual que vamos a solucionar los problemas.鈥[9] De igual manera, en su Propuesta de Programa de Gobierno para la Gesti贸n Bolivariana del periodo 2013-2019, planteaba:

Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresi贸n, explotaci贸n y dominaci贸n que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana, donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado-burguesa que heredamos, la que a煤n se reproduce a trav茅s de viejas y nefastas pr谩cticas, y darle continuidad a la invenci贸n de nuevas formas de gesti贸n pol铆tica.[10]

Desde hace tiempo, al hablar de la Revoluci贸n Bolivariana, hay que hacerlo dando cuenta de la guerra que se ha desatado contra ella. El nombre de 鈥淐havismo鈥 ha despertado el horror y el miedo de todos los poderes del mundo. Desde el primer d铆a en que el subsuelo de la patria de Bol铆var se sublev贸, tomando en sus manos su propio destino, la prensa burguesa del mundo puso su grito en el cielo, escupiendo todo tipo de calumnias e injurias contra este 鈥渞茅gimen鈥 guiado por 鈥渋nstintos anti-democr谩ticos鈥. No hay un solo d铆a en que no le dediquen en sus p谩ginas afiebradas falsificaciones.

La hostilidad contra la Revoluci贸n Bolivariana nunca merm贸, uniendo en santo conjuro a todos los poderes del mundo. No faltaron los intentos de golpe de estado (2002) ni el lockout de las patronales petroleras locales (2002-2003). Tampoco la orden ejecutiva 13.692 que declara al pa铆s una 鈥渁menaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EE.UU鈥, ordenada por la administraci贸n de Barack Obama en 2015, prorrogada y ampliada por Donald Trump en 2016 y por Joe Biden a principios de 2021. Otro tanto puede decirse de las sanciones econ贸micas unilaterales y el bloqueo econ贸mico criminales con las que se intenta disciplinar y cercar al pa铆s.

La extendida e implacable agresi贸n de las potencias internacionales, en alianza a los factores de poder vern谩culos, las dificultades propias de cualquier intento de transici贸n sumado a los propios errores y debilidades, han envuelto en un profundo dramatismo los 煤ltimos a帽os del proceso. Sin embargo, con marchas y contramarchas, errores y rectificaciones, contradiciendo todos los reiterados pron贸sticos que decretaban el fin de la Revolucion Bolivariana, el proceso contin煤a siendo la obra colectiva de un pueblo en revoluci贸n. En la b煤squeda de sortear la crisis mediante el camino de profundizar la revoluci贸n se viene desarrollando un debate y una consulta popular en torno a la construcci贸n de Ciudades Comunales. Seg煤n La Ley Org谩nica de Ciudades Comunales, en su Art. 4, estas ser铆an: 鈥溾 instancia territorial y pol铆tica del sistema de agregaci贸n comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcci贸n del socialismo, consolidan las instancias del Poder Popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protag贸nica, consolidando el Estado Democr谩tico y Social de Derecho y de Justicia.鈥[11] De esta manera, se intenta dar un nuevo impulso a la construcci贸n del poder popular, profundizando la apuesta por la transici贸n hacia un estado comunal.

El futuro de la Revoluci贸n Bolivariana y la capacidad que tenga de trascender el capitalismo y construir el socialismo sigue a煤n abierto. Ser谩 en la propia capacidad que tenga el pueblo bolivariano en construir el poder del pueblo, el poder popular, donde se juegue los horizontes emancipatorios de la Revoluci贸n.

Solamente nos ser谩 posible celebrar la Comuna si somos contempor谩neos de nuestra propia historia, si estamos dispuestos a librar nuestras batallas y epopeyas. Celebrarla es defender los proyectos y las luchas de quienes, en donde sea, dan pelea por un mundo diferente, con la certeza de que, al decir de Valery, 鈥 hay otros mundos, pero est谩n en 茅ste鈥. Celebrar la Comuna es tener la confianza de que son los pueblos los que hacen la historia. Es por esto que depositamos toda nuestra fe y esperanza en las manos y corazones de las y los humildes.

Gabriel Vera Lopes

