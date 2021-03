–

Denominadas peyorativamente por las fuerzas reaccionarias y aristocr谩tico-burguesas ‘les p茅troleuses’, o sea, las incendiarias.

La presencia y la participaci贸n femenina en las luchas pol铆ticas y revolucionarias en Francia y en otros pa铆ses es una constante, incluso, el s铆mbolo de la Rep煤blica francesa est谩 representado por una mujer.

Hasta hace algunas d茅cadas la intervenci贸n femenina en las luchas pol铆ticas revolucionarias no era motivo de estudio, pese a su destacada participaci贸n en los principales acontecimientos de nuestra historia, principalmente a partir de la historia moderna. Ellas Estuvieron presentes, aunque relegadas y marginadas. Esta realidad est谩 siendo cambiada en las 煤ltimas d茅cadas por el esfuerzo destacado de las feministas, que osan investigar y comprobar que las mujeres, cerca de un 50% -posiblemente con peque帽as diferencias en uno u otro periodo- de la poblaci贸n en toda la historia de la humanidad, han estado participando de los hechos hist贸ricos. Esto ata帽e sobre todo a las mujeres trabajadoras, que desafiando las ideas preconcebidas y los l铆mites culturales -incluso en contra de los hombres revolucionarios-, conquistaron sus derechos, no solamente como parte integrante de la parcela social mayoritaria, explotada y oprimida, sino tambi茅n derechos espec铆ficos en cuanto mujeres, o como actualmente se definen, sus derechos de g茅nero.

En todas las revoluciones burguesas y proletarias de los siglos XVIII, XIX y XX, “las mujeres con estudios utilizaron las oportunidades que se les ofrecieron de plantear demandas sociales, econ贸micas y pol铆ticas radicales, sobre todo aquellas destinadas a transformar el lugar que ocupan las mujeres en la familia y la econom铆a, en concreto mediante la exigencia de derechos e igualdad legales. Sin embargo, las mujeres de la clase baja tambi茅n participaron, sobre todo cuando los problemas econ贸micos amenazaban su nivel de vida y el de sus familias. Con frecuencia estas mujeres conectaron estas cuestiones con las luchas por el poder y los cambios pol铆ticos radicales que ten铆an lugar e hicieron pleno uso de la oportunidad de presionar a favor de reformas legales y constitucionales. (…) Sin embargo, en l铆neas generales, los hombres revolucionarios no parece que hayan tenido muy en cuenta los derechos de la mujer. Adem谩s, las mujeres rara vez han ido m谩s all谩 de apoyar o actuar a trav茅s de sus hombres. De hecho, muchos hombres tem铆an al parecer que las mujeres participasen en actividades pol铆ticas. Como consecuencia, los pol铆ticos e historiadores varones han ignorado a las mujeres revolucionarias o las han pintado como amazonas y fieras, mientras que muchos hombres radicales se han mostrado a veces poco dispuestos a respaldar los derechos de la mujer, por si acaso parec铆an unos insensatos a los ojos de los dem谩s hombres.” (TODD, 2000: 128).

Las mujeres en la revoluci贸n de 1789

Ya en el a帽o de 1789 y posteriores, las mujeres participan de forma destacada en las luchas revolucionarias. Como uno de los sectores m谩s sensibles a las consecuencias de las crisis, asumen un papel se帽alado en las movilizaciones contra la escasez, el hambre y la irregularidad en el abastecimiento, mas no se quedan solamente en este frente: empiezan a asumir la lucha y a hacer reivindicaciones pol铆ticas de forma cada vez m谩s destacada. Crean asociaciones destinadas a exigir la defensa de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias (SMRR), fundada en febrero de 1793, por Claire Lacombe y Pauline L茅on, responsable de diversas conquistas revolucionario-populares. Algunas feministas consiguen destacarse en la defensa de sus derechos y por colocar sus reivindicaciones como parte de las plataformas pol铆ticas.

De entre 茅stas se destacan Marie-Jeanne Roland, conocida como “Manon” Roland, disc铆pula de Rousseau y c茅lebre como la philosophe republicana; la holandesa Etta Palm d麓Aelders; Olympe de Gouges, que redact贸 una Declaraci贸n de Derechos de la Mujer; Tr茅roigne de M茅ricourt, que se destac贸 en el grupo Amigos de la Constituci贸n en 1790. Se debe apuntar que la participaci贸n de las mujeres en este momento es identificada, por su propio car谩cter y por el contenido de clases, con la perspectiva burguesa, no incluyendo en sus reivindicaciones el contenido social y igualitario, que s贸lo surgir谩 posteriormente.

Las mujeres en la Primavera de los Pueblos, en 1848

En general, la participaci贸n femenina en las revoluciones de 1848, durante la primavera de los pueblos, manifiesta un contenido algo distinto de la fase anterior, ya que es destacada la presencia de las trabajadoras y la aparici贸n de las ideas socialistas y comunistas, que defienden la igualdad para las mujeres y la asocian con la emancipaci贸n de clase, con la superaci贸n del orden existente.

Al igual que en otros momentos revolucionarios, en la Revoluci贸n de 1848, en Francia, Par铆s destaca como la localidad donde sucedieron el mayor n煤mero de manifestaciones proletarias y donde las mujeres participaron m谩s activamente, incluso de forma independiente, tanto en la organizaci贸n de huelgas y asociaciones gremiales, como reivindicando que el Plan Nacional de Talleres no fuera excluyente para las mujeres y restringido a aminorar s贸lo las consecuencias del paro masculino. Incluso consiguen que representantes de los gremios de mujeres formen parte de la Comisi贸n Luxemburgo, responsable de analizar y presentar al gobierno provisional, sugerencias relativas a las condiciones de los trabajadores y a sus salarios.

Entre las organizaciones especificas fundadas en este periodo destaca las V茅suviennes, que, en su lucha por las reivindicaciones femeninas, organizaba grupos de mujeres para entrenamientos de contenido militar. El Club para la Emancipaci贸n de las Mujeres, la Uni贸n de las Mujeres y la Asociaci贸n Fraternal de Dem贸cratas de Ambos os Sexos reivindicaban la igualdad de derechos para las mujeres, el derecho al divorcio y al voto. Se sabe tambi茅n que muchas mujeres asistieron a las reuniones de la Sociedad Republicana Central dirigida por Blanqui y que, en algunas ciudades de las provincias, surgieron clubes femeninos (TODD, 2000: 135).

“Los defensores de los derechos de la mujer tambi茅n imprimieron miles de carteles, boletines y proclamas, adem谩s de fundar revistas y peri贸dicos, el m谩s importante de los cuales, La Voix des Femmes (La Voz de las Mujeres), abogaba por el divorcio y las guarder铆as infantiles para las mujeres trabajadoras. Fuera de Par铆s, sus esfuerzos tend铆an a limitarse a exhortar a sus maridos para que pasaran a la acci贸n(…) sin embargo, a medida que el proceso de politizaci贸n caracter铆stico de las revoluciones de 1848 se extend铆a, la participaci贸n pol铆tica de las mujeres tend铆a a aumentar. Algunas lucharon en las barricadas durante la revoluci贸n de febrero, pero fueron muchas m谩s las que participaron en la enconada lucha callejera de junio de 1848. Las mujeres de Par铆s lucharon con tanta fiereza como los hombres y constituyeron un peque帽o porcentaje del total de muertos, heridos o arrestados. Aunque algunas se limitaron a cargar y limpiar las armas, otras dirigieron grupos de combate integrados s贸lo por hombres. La actividad pol铆tica de las mujeres se restringi贸 despu茅s de que se reprimiera el levantamiento de los “d铆as de junio”, pero muchas hab铆an aumentado su conciencia social y pol铆tica.” (TODD, 2000: 135).

Muchas de las activistas femeninas, o mejor, feministas, lucharon no s贸lo en los acontecimientos de la Revoluci贸n de 1848 en Francia, sino que tuvieron un papel pol铆tico importante en las luchas feministas posteriores, de entre las cuales se destacan: Eug茅nie Niboyet, responsable de la publicaci贸n del peri贸dico parisino Voz de las Mujeres, dedicado a la defensa de los derechos espec铆ficos de las mujeres; Jeanne D茅roin, fundadora del Club para la Emancipaci贸n de las Mujeres; Jos茅phine Courbois, conocida como la reina de las barricadas, por su actuaci贸n destacada en las barricadas en Ly贸n, y posteriormente en 1871, continuando a su militancia, por su lucha en las barricadas de la Comuna de Paris; Amadine Lucile Aurore Dudevant, conocida como George Sand, intelectual y escritora conocida por sus ideas republicanas y revolucionarias.

En otros pa铆ses de Europa, la presencia y participaci贸n femenina en las luchas revolucionarias de 1848 no alcanzaron el nivel y la intensidad que tuvieron en Francia.

En el Imperio Austro-H煤ngaro, en Viena y Praga, las mujeres, aunque no haya quedado constancia de que presentaran reivindicaciones especificas, se reun铆an para tratar de asuntos pol铆ticos y publicar peri贸dicos. Hay constancia de que en Praga, en junio de 1848, participaron en las luchas, y en Viena, en octubre, colaboraron en la construcci贸n de barricadas. En Hungr铆a se llegaron a formar dos regimientos femeninos y algunas mujeres, disfrazadas de hombres, se alistaron en las tropas, d谩ndose incluso el caso de dos que alcanzaron el puesto de capit谩n antes de ser descubiertas. La existencia de organizaciones femeninas se restringe pr谩cticamente a Praga y Viena, dedic谩ndose a apoyar los refugiados pol铆ticos e insurgentes encarcelados. El Club de las Mujeres Eslavas, organizado en Praga, se dedicaba a la educaci贸n de las mujeres en su lengua patria.

En los Estados Alemanes, en la ciudad textil de Elberfeld, las mujeres participaron en el 31 de marzo de 1848 en una manifestaci贸n de apoyo a los trabajadores y a favor de la unificaci贸n de Alemania, proponiendo que se usasen solamente ropas confeccionadas en el pa铆s. En otras localidades y eventos la participaci贸n se limit贸 a actividades de apoyo. Los hombres en sus clubes pol铆ticos, incluidos los burgueses radicales, con excepci贸n de los socialistas y comunistas, no permit铆an la participaci贸n femenina. En Berl铆n, el peque帽o Congreso de Trabajadores, que congregaba treinta y una (31) organizaciones, apoyaba la reivindicaci贸n de igualdad para las mujeres, e igualmente tenemos constancia de la existencia del Club Democr谩tico de Mujeres. Entre las mujeres se destacan las feministas Matilde Franziska Anneke y Luise Otto-Peters, responsables de la publicaci贸n de peri贸dicos.

En los Estados Italianos antes de 1848, pese sus ideas nacionalistas y liberales, la participaci贸n de las mujeres se limit贸, salvo algunas pocas excepciones, a apoyar las actividades revolucionarias de los hombres. En general, las mujeres italianas, en este per铆odo, no fueron m谩s all谩 del apoyo a sus esposos y familiares. En los Estados Italianos destac贸 la brasile帽a Anita Garibaldi, considerada la verdadera hero铆na italiana, por su participaci贸n al lado de Garibaldi, su esposo, en las luchas por la unificaci贸n de Italia.

Las mujeres en la Comuna de Par铆s de 1871

Pero, de todas esas luchas revolucionarias en las que las mujeres tuvieron participaci贸n, sobresalen las de la Comuna de Paris, tanto por su contenido pol铆tico como por su n煤mero e intensidad.

En 1871, pese a la participaci贸n de las mujeres en las jornadas revolucionarias durante casi un siglo de lucha de clases, los trabajadores sufr铆an unas precarias condiciones de vida y las trabajadoras sufr铆an una doble explotaci贸n y discriminaci贸n: como mujeres y como trabajadoras, careciendo adem谩s del derecho al voto, permitido a los hombres. Un ejemplo de las discriminaciones a las que estaban sometidas las mujeres aparece en el c贸digo civil franc茅s. 脡ste, modelo de c贸digo civil burgu茅s, y seguido en distintos pa铆ses, “fue uno de los documentos m谩s reaccionarios en lo que respecta a la cuesti贸n de la mujer. La despojaba de todo y cualquier derecho, someti茅ndola enteramente al padre o al marido, no reconoc铆a la uni贸n de hecho y s贸lo reconoc铆a a los hijos del casamiento oficial.” (MARTINS, 1991: 47-48). Para muchas mujeres, la Comuna se presenta no s贸lo como una posibilidad de conquistar una Republica social, sino de conquistar una Republica social con igualdad de derechos para las mujeres.

El 18 de marzo de 1871, considerado el d铆a del deflagrar de la Comuna, fueron las mujeres las primeras en dar la alarma y revelar la intenci贸n de las tropas al mando del gobierno de Thiers de retirar los ca帽ones de las colinas de Montmartre y desarmar Par铆s. Las mujeres se pusieron delante de las tropas gubernamentales e impidieron con sus cuerpos que los ca帽ones fueran retirados, e incitaron la reacci贸n del proletariado y de la Guardia Nacional a la defensa de Par铆s.

“En concreto, las mujeres trabajaron en f谩bricas de armas y municiones, hicieron uniformes y dotaron de personal a los hospitales improvisados, adem谩s de ayudar a construir barricadas. A muchas se las destin贸 a los batallones de la Guardia Nacional como cantini猫res, donde se encargaban de proporcionar alimentos y bebida a los soldados de las barricadas, adem谩s de los primeros auxilios b谩sicos. En teor铆a, eran cuatro las cantini猫res destinadas a cada batall贸n, pero en la pr谩ctica sol铆an ser muchas m谩s. Por otra parte, abundantes datos muestran que muchas mujeres recogieron las armas de hombres muertos o heridos y lucharon con gran determinaci贸n y valent铆a. Tambi茅n hubo un batall贸n compuesto por 120 mujeres de la Guardia Nacional que luch贸 con valent铆a en las barricadas durante la 煤ltima semana de la Comuna. Obligadas a retirarse de la barricada de la Place Blanche, se trasladaron a la Place Pigalle y lucharon hasta que las rodearon. Algunas escaparon al Boulevard Magenta, donde todas murieron en la lucha final.” (TODD, 2000: 140).

Las actividades desarrolladas por las mujeres englobaban una serie de funciones, destac谩ndose aquellas destinadas a la asistencia a los heridos y enfermos, a la educaci贸n en general y el abastecimiento. Aunque no existi贸 la organizaci贸n de movimientos feministas como los conocemos hoy, y no fue elaborado un programa s贸lo con reivindicaciones especificas, las revolucionarias crearon cooperativas de trabajadores y sindicatos espec铆ficos para las mujeres. Participaron activamente de clubes pol铆ticos, reivindicando la igualdad de derechos, como por ejemplo el Club de los Proletarios y el Club de los Librepensadores. Crearon organizaciones propias como el Comit茅 de Mujeres para la Vigilancia, el Club de la Revoluci贸n Social, el Club de la Revoluci贸n y la que consigui贸 destacarse de la otras, la Uni贸n de Mujeres para la Defensa de Par铆s y la Ayuda a los Heridos, fundada por miembros de la Internacional, influidos por las ideas de Marx. Se publicaron peri贸dicos destinados a las mujeres: Le Journal des Citoyennes de la Comuna (Peri贸dico de los Ciudadanos de la Comuna) y La Sociale (La Sociedad).

Las revolucionarias en la Comuna adquirieron importancia no s贸lo como luchadoras de las causas sociales, sino como feministas, pertenecientes a la clase obrera o a los sectores radicales de los sectores medios, identificadas con las luchas por la conquista de una Republica social con igualdad de derechos. Entre las mujeres en este per铆odo, la m谩s conocida fue la activista socialista Louise Michel, fundadora de la y Uni贸n de Mujeres para la Defensa de Par铆s de apoyo a los Heridos y miembro de la I Internacional. Tambi茅n destacan: Elizabeth Dmitrieff, militante socialista y feminista; Andr茅 L茅o responsable de la publicaci贸n del peri贸dico La Sociale; Beatriz Excoffon, Sophie Poirier y Anna Jaclard, militantes del Comit茅 de Mujeres para la Vigilancia; Marie-Catherine Rigissart, que comand贸 un batall贸n de mujeres; Ad茅laide Valentin, que lleg贸 al puesto de coronel, y Louise Neckebecker, capit谩n de compa帽铆a; Nathalie Lemel, Aline Jacquier, Marcelle Tinayre, Otavine Tardif y Blanche Lefebvre, fundadoras de la Uni贸n de Mujeres, siendo la 煤ltima ejecutada multitudinariamente por las tropas reaccionarias, y Jos茅phine Courbois, que luch贸 en 1848 en las barricadas de Ly贸n, donde era conocida como la reina de las barricadas. Se debe citar a煤n a Jeanne Hachette, Victorine Louvert, Marguerite Lachaise, Josephine Marchais, Leontine Su茅tens y Natalie Lemel.

Despu茅s de la derrota militar de la Comuna de Paris de 1871, las fuerzas conservadoras y reaccionarias, ante la imposibilidad de eliminar este ejemplo heroico que demuestra la posibilidad de destrucci贸n del orden burgu茅s, difundieron una gran campa帽a de calumnias contra el proletariado, los socialistas, comunistas y en particular contra la I Internacional.

“Algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias, les p茅troleuses, que prendieron fuego a edificios p煤blicos durante la Semaine Sanglante final de la Comuna. Estas historias parecen ser fruto del alarmismo antifeminista de inspiraci贸n gubernamental, y la mayor铆a de los corresponsales extranjeros presentes no las cre铆an. No obstante, las tropas gubernamentales ejecutaron de manera sumaria a cientos de mujeres, e incluso se las apale贸 hasta morir, porque eran sospechosas de ser p茅troleuses. Con todo, a a pesar del hecho de que m谩s tarde se acus贸 a muchas m谩s mujeres de ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron a ninguna culpable de ese delito. Sin embargo, hay pruebas que indican que, durante los 煤ltimos d铆as, las mujeres aguantaron m谩s tiempo tras las barricadas que los hombres. En total, se someti贸 a 1.051 mujeres a consejos de guerra, realizados entre agosto de 1871 y enero de 1873: a ocho se las sentenci贸 a muerte, a nueve a trabajo forzados y a 36 a su deportaci贸n a colonias penitenciarias.” (TODD, 2000: 140-141).

La Comuna de Paris y la destacada participaci贸n femenina en actividades consideradas hasta entonces como masculinas, reafirma la fuerza revolucionaria de la mujer, ya perfilada a partir de la revoluci贸n de 1789, que se transform贸 en una oleada mundial indestructible. Las mujeres, a partir de la Comuna de Paris pasan a contribuir con gran parte de la fuerza que pone en movimiento la m谩quina de la revoluci贸n proletaria, indicando que ellas no dejaran la escena de la lucha de los explotados y oprimidos por una nueva sociedad de progreso social, de libertad.

Notas

La Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias (SMRR), “fue el primer grupo pol铆tico de defensa de intereses para mujeres corrientes que se cre贸 en Europa. Fundado por una actriz y una fabricantlates, estaba vinculado al ala izquiere de chocoda de los enrag茅s, luchaba por los intereses de los trabajadores pobre y la mayor铆a de sus miembros eran mujeres de los trabajadores pobres y mujeres trabajadoras. Estas r茅publicaines-r茅volutionnaires apoyaban a los montagnards en su lucha pol铆tica con los girondinos y fund铆an los intereses de los radicales de clase media con aquellos de los pobres de Par铆s.” (TODD, 2000: 132)

Claire Lacombe fue actriz y despu茅s de la prohibici贸n de la SMRR, por sus posiciones identificadas como burguesas, fue arrestada durante la ascensi贸n de los jacobinos al poder, siendo liberada en agosto de 1795.

Pauline L茅on fue fabricante de chocolate, fue encarcelada junto con Claire despu茅s de la prohibici贸n de la SMRR, siendo libertada en agosto de 1794, un a帽o antes que Claire.

“Manon” Roland contribuy贸 a la elaboraci贸n de la pol铆tica girondina y fue ejecutada en noviembre de 1793, durante el ascenso al poder de los jacobinos. Etta Palm d麓Aelders particip贸 de forma destacada de la campa帽a en defensa de los derechos de las mujeres, dando prioridad a la igualdad en la educaci贸n y en el empleo.

Olympe de Gouges, como defensora radical de los derechos de las mujeres, fue destacada militante revolucionaria y muri贸 guillotinada en 1793. Su Declaraci贸n de los Derechos de la Mujer es un complemento – o una contraposici贸n – a la Declaraci贸n de los Derechos del Hombre, que no contempl贸 o explicit贸 los derechos de las mujeres.

Th茅roigne de M茅ricourt tuvo una actuaci贸n destacada en la defensa de los principios revolucionarios y de los derechos de las mujeres, llegando incluso a defender de la formaci贸n de un batall贸n s贸lo de mujeres armadas.

Jeanne D茅roin, fue costurera de profesi贸n y militante de izquierda. “Cuando Jeanne D茅roin propuso presentarse como candidata dem贸crata en las elecciones de mayo de 1849, P.-J. Proudhon la declar贸 no apta porque los 贸rganos que las mujeres poseen para alimentar a los beb茅s no las hacen apropiadas para el voto; ella respondi贸 pidi茅ndole que le mostrara el 贸rgano masculino que le facultaba para el voto. Obligada a huir a Inglaterra en 1851, despu茅s del golpe de Luis Napole贸n, continu贸 siendo una feminista activa hasta su muerte a la edad de 89 a帽os.” (TODD, 2000: 138-139)

George Sand fue “influida por el socialismo de Saint-Simon, era una republicana ac茅rrima y partidaria de las barricadas y de la revoluci贸n. Fue la intelectual m谩s conocida de su 茅poca, y muchos de sus 109 libros reflejaban sus ideas humanitarias. Al principio se asoci贸 con Armand Barb茅s, el l铆der radical del Club de la Revoluci贸n, pero enseguida se convirti贸 en consejera de Alexandre Ledru-Rollin, ministro de Interior del nuevo gobierno revolucionario, que editaba los Boletines de la Rep煤blica que contribuyeron a propagar el republicanismo radical en las provincias” (TODD, 2000: 139).

Matilde Franzizka Anneke fue la feminista que m谩s destac贸 en los Estados Alemanes. Inici贸 su actuaci贸n pol铆tica como radical y se adhiri贸 al comunismo. Despu茅s del fracaso de la Revoluci贸n Alemana de 1848 se vio obligada a huir a los EUA, donde continu贸 la lucha feminista en defensa de los derechos de las mujeres.

Louise Michel militante socialista y fundadora de la Uni贸n de Mujeres, “comanda un batall贸n femenino, que se enfrenta a los reaccionarios en as barricadas de Paris. Escapa a la muerte, es arrestada y comparece delante del Consejo de Guerra en 16-12-71. Su juicio es ejemplo de firmeza y convicci贸n revolucionaria. Rechaza los abogados designados y presenta personalmente su defensa, que en verdad es la defensa de la causa de los communards, al decir: “No me quiero defender. Pertenezco toda a la Revoluci贸n Social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos (…) lo que exijo de vosotros… es el campo de Satory, donde ya cayeron mis hermanos. Es preciso separarme de la sociedad, les dijeron que lo hicieran, 隆pues bien! El Comisario de la Rep煤blica tiene raz贸n. Ya que, seg煤n parece, todo coraz贸n que bate por la libertad s贸lo tiene derecho a un poco de plomo, 隆exijo mi parte! Se me dej谩is vivir, no cesar茅 de clamar venganza y de denunciar, en venganza de mis hermanos, a los asesinos de la Comisi贸n de las Gracias”. Reivindica morir en el Campo de Satory. El palco del m谩s odioso tratamiento recibido por los combatientes de Paris. All铆, en la noche del 27 al 28 de mayo, millares fueron masacrados por las tropas de Versalles. Louise no fue condenada a muerte, sino que fue deportada a Nova Caledonia. La amnist铆a votada a 11-7-1880 la beneficia. Volvi贸 a Francia, donde reasumi贸 inmediatamente su puesto de combate en defensa de los oprimidos. Particip贸 y dirigi贸 varias manifestaciones de obreros y desempleados y tambi茅n las dirigi贸. Arrestada varias veces, fue condenada en 1883 a seis a帽os de prisi贸n. Liberada, muri贸 en 1905. Recibi贸 innumerables manifestaciones de reconocimiento de los trabajadores de Paris y de toda Francia. Fue enterrada con el estandarte de la Comuna. Louise Michel, pese a cuestionarse la cuesti贸n de la mujer, lo hace a煤n de forma unilateral, consider谩ndola s贸lo como una recurrencia directa y mec谩nica del fin de la opresi贸n de clase, sin comprender su dimensi贸n espec铆fica. Louise Michel es un s铆mbolo de la participaci贸n de la mujer en las luchas sociales en defensa del progreso y del Socialismo. No fue s贸lo una luchadora de acciones pr谩cticas. Profesora formada, escribi贸 varias obras donde revel贸 su pensamiento revolucionario, entre ellas se destacan las “Memorias de la Comuna“, de 1898 (MARTINS, 1991: 48)

Elizabeth Dmitrieff “se afili贸 a la Internacional a los 17 a帽os y se hizo amiga de Marx. Lleg贸 a ser una de las siete componentes del comit茅 ejecutivo de la Uni贸n de Mujeres. Al final huy贸 a Suiza.” (TODD, 2000: 142)

Andr茅 Leo, influida por las ideas blanquistas, se dedicaba al periodismo y con la derrota de la Comuna, se exil贸 a Suiza.

Beatriz Excoffon empez贸 a desarrollar sus actividades pol铆ticas a partir del cerco de Paris. A principios de abril de 1871 fue una de las organizadoras de una marcha compuesta por aproximadamente 800 mujeres que intentaron sin 茅xito impedir que el gobierno de Thiers atacara Paris. Con la derrota de la Comuna, fue arrestada y deportada.

