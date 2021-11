–

De parte de Indymedia Argentina November 8, 2021 65 puntos de vista

Como antesala a su d铆a, el 8 de noviembre, se realiz贸 un hist贸rico primer Encuentro Nacional en Entre R铆os, con acciones de lucha. M谩s de dos millones de afroargentinos buscan ser visibilizados. Piden no ser tratados con una visi贸n paternalista.

Por Federico Trofelli @FedeTrofelli

Huellas borradas de la memoria y la historia nacional. Una lucha que se mantiene vigente. El transitar de las comunidades afro en la Argentina est谩 lejos de ser algo del pasado, cuando supieron ser el 30% de la poblaci贸n que habitaba nuestro pa铆s y de la que a煤n hoy poco se conoce.

En v铆speras de un nuevo D铆a Nacional de las y los Afroargentinos, el 8 de noviembre, varios organismos del Estado idearon acciones para mitigar la enorme deuda que Argentina mantiene con este colectivo, tras siglos de negaci贸n y racismo.

En el 煤ltimo censo de 2010, poco menos de 150 mil personas se reconocieron como afrodescendientes. El n煤mero dista mucho de las estimaciones que hacen las organizaciones que trabajan la tem谩tica y las del propio gobierno: seg煤n sus c谩lculos, aqu铆 viven alrededor de 2 millones de personas que compartir铆an este mismo origen. La cifra exigua del censo la atribuyen a la predominancia de cierta identidad nacional vinculada a la negaci贸n del negro en contraposici贸n de lo europeizante, una tendencia de tiempos de la colonia que contin煤a hasta estos d铆as.

Una bisagra en nuestra historia afro ocurri贸 el lunes y martes pasado en Paran谩, Entre R铆os, donde se desarroll贸 el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones de la Comunidad Afroargentina, organizado por la Secretar铆a de Cultura de Entre R铆os y por la Comisi贸n para el Reconocimiento Hist贸rico de la Comunidad Afroargentina (CRHCA), conformada hace un a帽o en el seno del Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El evento, llevado a cabo en una regi贸n ic贸nica de la cultura afro (ver Recuadro), cont贸 con invitados internacionales y locales, capacitaciones, conferencias y mesas de trabajo.

鈥淓l encuentro busc贸 crear un espacio donde se construyan pol铆ticas p煤blicas focalizadas hacia y desde la comunidad afroargentina鈥, explic贸 a Tiempo Federico Pita, director de la CRHCA, el organismo que se propuso llevar el Padr贸n Nacional de Organizaciones de la Comunidad Afroargentina, asesorar jur铆dicamente a estas entidades; y avanzar en la declaraci贸n de monumentos, lugares y hechos hist贸ricos para la confecci贸n del Mapa de Sitios de Memoria de estas comunidades, silenciadas y borradas de la historiograf铆a oficial.

Otro tema es la dispersi贸n de los distintos grupos, atomizados, y en muchos casos sin representaci贸n institucional. Pita, polit贸logo especializado en racismo y afrodescendencia, describi贸: 鈥渄esde marzo estuvimos recorriendo varias provincias hablando con las distintas organizaciones, incentiv谩ndolas a ser parte, para poder impulsar una pol铆tica p煤blica verdaderamente federal y que tenga como protagonista a la propia comunidad鈥.

Deuda

Mar铆a Fernanda Silva es un emblema para la comunidad: en mayo del a帽o pasado, la polit贸loga y diplom谩tica de carrera, hija de padre argentino y de madre caboverdiana, se convirti贸 en embajadora ante la Santa Sede. La primera diplom谩tica de alto rango de color. Desde Roma, afirm贸: 鈥渆stamos en un momento en el cual el Estado nos convoca y asume la lucha contra el racismo. Y eso requiere una respuesta nuestra鈥.

En esa misma l铆nea, reclam贸 que no haya una visi贸n paternalista, sino una invitaci贸n a participar: 鈥渓o que pedimos no es el reconocimiento de una comida o de un baile. Es el reconocimiento, es la voz de la comunidad hablando por s铆 misma. Que el silencio en el que vivimos se acabe de una vez. Que sepan que nuestras voces suman a la construcci贸n de la Patria todos los d铆as. Y que sin la mirada nuestra la democracia est谩 en deuda, y est谩 en deuda tambi茅n la construcci贸n de un modelo de derechos y de justicia social鈥.

El Encuentro 鈥揳delant贸 Pita鈥 va a plasmar 鈥渓as demandas hist贸ricas que tienen que ver con revisar la agenda vinculada a la educaci贸n, al desarrollo, y la justicia. La idea es que en un segundo encuentro podamos evaluar los avances o retrocesos y que sea la propia comunidad que controle horizontalmente el 茅xito o fracaso de esta pol铆tica鈥.

Mar铆a Remedios del Valle, por quien se conmemora el 8 de noviembre, es considerada la Madre de la Patria por haber acompa帽ado al general Manuel Belgrano en batallas contra las tropas espa帽olas cuya heroica actuaci贸n le vali贸 el grado de capitana. Sin embargo, casi pasa el resto de sus d铆as pidiendo limosnas en las calles de Buenos Aires hasta que finalmente fue rescatada del ostracismo, y sus labores fueron reconocidas por el Congreso y por Juan Manuel de Rosas, en cuyo per铆odo la poblaci贸n afro lleg贸 a ser el 30% del total y que termin贸 siendo 鈥渃arne de ca帽贸n鈥 en la Guerra de la Triple Alianza.

Historia y presente, con sus luchas e invisibilizaciones, confluyen. El grueso de las y los actuales 2 millones de afroargentinos provienen de tres grandes migraciones: en la primera fueron tra铆dos como esclavos desde Centroam茅rica y 脕frica entre 1777 y 1812; despu茅s llegaron libres de 脕frica huyendo del proceso de colonizaci贸n de ese continente por parte de las potencias europeas; y, por 煤ltimo, se dieron las nuevas migraciones desde pa铆ses como Senegal o Sierra Leona.

Hace un a帽o, impulsada por el INADI y conformada de manera interministerial, se cre贸 la Comisi贸n Nacional para el reconocimiento hist贸rico de la Comunidad Afroargentina con acciones que van desde la mayor presencia en la administraci贸n nacional hasta la visibilizaci贸n de su historia (clave en las guerras de la independencia) en los planes de estudio.

La discriminaci贸n llega hasta en la connotaci贸n negativa del color. Como plante贸 tiempo atr谩s Miriam G贸mes, integrante de la comunidad de Cabo Verde y militante afro: 鈥渟e dice trabajo en negro al trabajo no registrado, se dice tarde negra si a alguien le fue mal. Se desconoce o se niega la contribuci贸n de los afrodescendientes a la formaci贸n de la sociedad en t茅rminos culturales ling眉铆sticos, filos贸ficos, religiosos y gastron贸micos鈥.

Jesica Lamadrid, sexta generaci贸n descendiente de africanos esclavizados

鈥淪oy, como m铆nimo, sexta generaci贸n descendiente de africanas y africanos esclavizados en la 茅poca de la colonia, previo a la independencia de Argentina鈥, se describe Jesica Salinas Lamadrid, de 36 a帽os, quien milita en la Asociaci贸n Misibamba, de la Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, y la Red Federal Afroargentina del Tronco Colonial. Sin embargo, no siempre milit贸 activamente: 鈥渘o me reconoc铆a como negra ni tampoco estaba orgullosa de mi ascendencia鈥.

Durante su escolaridad, en un instituto privado de La Matanza, Jesica padeci贸 el racismo de sus compa帽eros y la naturalizaci贸n de esa discriminaci贸n por parte de los docentes. De peque帽a trataba de esconderse, 鈥減asar desapercibida y no llamar la atenci贸n. Evitaba las lecciones orales para no pararme frente al aula y ser objetivo de burlas鈥. Tampoco sol铆a usar pollera: 鈥渓os chicos me la levantaban porque sent铆an que pod铆an hacerlo, mientras que al resto de las chicas no se lo hac铆an鈥.

Jesica pudo reconstruir su 谩rbol geneal贸gico desde 1816 en adelante, a partir de una partida de bautismo, aunque algunos nombres y apellidos se tornan confusos: 鈥渉ay que entender que la trata esclavista era legal y a la vez ilegal, no eran considerados seres humanos. Cuando eran secuestrados de 脕frica se les cambiaba el nombre por una cuesti贸n fon茅tica, se les negaba la identidad. Adem谩s, para que no se organicen ni armen quilombo, los juntaban con otros africanos que no hablaban el mismo idioma鈥.

De hecho, el apellido materno, Lamadrid, fue impuesto oportunamente por el esclavista: 鈥減or lo que sabemos, mis ancestros eran descendientes del general Gregorio Ar谩oz de La Madrid, lo que pasa que sol铆an modificar el apellido para que no hubiera reclamo de herencias, porque muchos esclavizados tambi茅n eran hijos del amo que sol铆a someter sexualmente a las esclavas鈥.

Jesica y su familia pudieron establecer la regi贸n de la que proven铆an sus ancestros gracias a que mantuvieron de generaci贸n en generaci贸n un estilo de candombe y un dialecto propio al cantar, 鈥渜ue seg煤n pudimos saber tiene similitudes con la tribu Zul煤 y corresponder铆a a la zona donde predomina el bant煤鈥, un lenguaje utilizado en pa铆ses como Nigeria y Camer煤n.

Enfermera y estudiante de Gesti贸n Cultural, Jesica explica que milita porque 鈥渉ay muchos chicos y chicas que no entienden que est谩n en una estructura que los posiciona de manera desigual. Tienen que saber que hay herramientas para que puedan construir su identidad y sentirse orgullosos de su negritud para pararse de otra forma ante el mundo, siempre acompa帽ados por el colectivo鈥.

La memoria viva de Los Manecos

El Encuentro Nacional eligi贸 a Entre R铆os como sede. Y tiene su por qu茅. O su historia. La poblaci贸n negra comenz贸 a llegar a esa regi贸n litorale帽a a partir de la Asamblea del a帽o XIII, que aseguraba la libertad de vientres. Luego, en 1853, la Constituci贸n Nacional suprimi贸 por completo la esclavitud y arribar a estos pagos se convirti贸 en la meta de gran cantidad de hombres y mujeres negras provenientes de Brasil, donde las cadenas se cortaron reci茅n en 1888. Gran parte de la comunidad afro se instal贸 en el departamento de Villaguay, en la zona conocida como La Capilla 鈥揾oy llamada Ingeniero Sajaroff-. Por eso, ese lugar en el mapa se convirti贸 en un punto clave para la identidad afroargentina.

All铆 lleg贸 un grupo encabezado por Manuel Gregorio Evangelista: 鈥淢aneco鈥, apodo portugu茅s que dar铆a nombre a todo el colectivo. Los Manecos construyeron un peque帽o caser铆o y convivieron con gauchos y jud铆os, manteniendo costumbres que tra铆an de Brasil y ten铆an sus ra铆ces en 脕frica. 鈥淪e dio una convivencia muy linda entre los afrodescendientes, los criollos, los pueblos originarios y los jud铆os, muestra de lo que fue el pluralismo cultural en el campo de Entre R铆os鈥, cont贸 al diario Uno el historiador Ricardo Moreyra, coautor 鈥搄unto a Abraham Arcuschin e Irma Susana Muchnik鈥 del libro Los Manecos de La Capilla, publicado el mes pasado.

El cementerio de Los Manecos, huella de aquella historia, permaneci贸 largo tiempo abandonado y rodeado por un basural. En los 煤ltimos a帽os se puso en marcha una investigaci贸n interdisciplinaria para su puesta en valor, en respuesta a los reclamos de descendientes de Manuel Gregorio Evangelista, ya que 鈥淢aneco鈥 se hab铆a casado en La Capilla con Lorenza Pintos, y tuvieron doce hijos. Los trabajos incluyen la difusi贸n en la comunidad, a trav茅s de talleres y visitas de escuelas, para conocer las ra铆ces afro que a煤n perduran en la identidad del pueblo.

El proyecto, 鈥淢emorias, identidades y materialidades afroentrerrianas: arqueolog铆a hist贸rica y antropolog铆a en torno a las familias afrodescendientes de Ingeniero Miguel Sajaroff, ex La Capilla鈥, incluy贸 el cerramiento del predio para su resguardo y conservaci贸n. All铆 descansan los restos de descendientes de esclavizados que llegaron desde Brasil cerca del 1870.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/la-comunidad-afro-busca-recuperar-las-huellas-borradas-en-la-historia/