July 15, 2022

Unidxs por la Cultura 鈥 espacio de coordinaci贸n integrado por colectivos y asociaciones audiovisuales 鈥 se declar贸 en 芦estado de emergencia y movilizaci贸n禄 ante las medidas anunciadas por la flamante ministra de Econom铆a Silvina Batakis: 芦cuando todav铆a no terminamos de evitar la caducidad de los fondos de fomento a la cultura 鈥 incluido el cine-, las medidas anunciadas por la ministra el pasado lunes 11 de julio nos afectan fuertemente. La ministra anunci贸 su prop贸sito de volver a la Cuenta 脷nica del Tesoro (CUT) a todos los organismos p煤blicos. El Instituto Nacional de Cinematograf铆a y Artes Audiovisuales (INCAA) es un organismo p煤blico regido por la Ley de Administraci贸n Financiera del Estado. Si se implementa lo anunciado, el INCAA volver铆a al sistema que vimos implementado en toda su crudeza en 1999, 2000 y 2001. Durante ese per铆odo que rigi贸 la CUT, se hizo imposible cobrar todas las cuotas de un cr茅dito, solo lo lograron muy pocxs, y los subsidios casi nadie禄, recuerdan. Ante esta situaci贸n, solicitan una 芦audiencia en car谩cter de urgencia禄 con el Ministro de Cultura Trist谩n Bauer y con la ministra Batakis. Por ANRed.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, titulado 芦Nuestro cine de nuevo al borde de desaparecer: estado de emergencia y movilizaci贸n de la comunidad audiovisual禄, Unidxs por la Cultura expres贸: 芦cuando todav铆a no terminamos de evitar la caducidad de los fondos de fomento a la cultura 鈥 incluido el cine-, las medidas anunciadas por la ministra de Econom铆a el pasado lunes 11 de julio nos afectan fuertemente. La ministra anunci贸 su prop贸sito de volver a la Cuenta 脷nica del Tesoro (CUT) a todos los organismos p煤blicos. El Instituto Nacional de Cinematograf铆a y Artes Audiovisuales (INCAA) es un organismo p煤blico regido por la Ley de Administraci贸n Financiera del Estado. Si se implementa lo anunciado, el INCAA volver铆a al sistema que vimos implementado en toda su crudeza en 1999, 2000 y 2001. Durante ese per铆odo que rigi贸 la CUT, se hizo imposible cobrar todas las cuotas de un cr茅dito, solo lo lograron muy pocxs, y los subsidios casi nadie禄, recuerdan.

En la misma l铆nea, agregan desde el espacio: 芦en 2002, ante las enormes dificultades generadas por esta dependencia que imped铆an una administraci贸n fluida de los recursos, el DNU 1536/2002 implement贸 el manejo del INCAA de sus propios fondos. Al volver a contar con los fondos propios, no s贸lo los cr茅ditos y subsidios regularizaron sus pagos, sino que entre 2003 y 2005 se pag贸 tambi茅n la deuda de subsidios de 1999 a 2001. Siendo un Ente P煤blico No Estatal construy贸 una fortaleza sin la cual no existir铆a nuestro cine. As铆 como es funci贸n del Ministerio de Econom铆a tener bajo su control los recursos, es funci贸n del Presidente de la Naci贸n, distinguir cuales deben tener un tratamiento distinto. La cultura debe estar entre ellos禄.

Por todo lo se帽alado es que consideran: 芦hoy nuevamente estamos en riesgo. Al contar con el Decreto 1536/2002, para quitarnos los fondos e ingresar al INCAA en la CUT, es necesaria una ley o Decreto de Necesidad y Urgencia. Si eso se produce se perder铆a la asignaci贸n espec铆fica y autom谩tica de los fondos del cine, que quedar铆a a merced de la voluntad de cada gesti贸n de destinar esos recursos. Este escenario pondr铆a a las miles de familias que viven de la actividad cinematogr谩fica en situaci贸n de emergencia ya que sin un esquema de previsi贸n y sin fondos administrados por el INCAA no ser铆a viable la actividad cinematogr谩fica, ya vapuleada por la pandemia y los vaivenes econ贸micos de los 煤ltimos 8 a帽os禄, destacan.

Por todo ello, solicitan una 芦audiencia en car谩cter de urgencia禄 con el Ministro de Cultura Trist谩n Bauer y con la ministra Batakis, y exhortan 芦a las autoridades a cargo del INCAA a ponerse al frente de esta emergencia禄, porque 芦con alerta, trabajo y movilizaci贸n podemos evitar esta cat谩strofe禄, finalizan.

Unidxs Por La Cultura est谩 conformado por los siguientes colectivos y asociaciones:

Acci贸n Mujeres De Cine 鈥 Actrices Argentinas (AA) 鈥 Asociaci贸n Civil N煤cleo Documental Argentino (ADN) 鈥 Animadores Organizades de Buenos Aires, AOBA 鈥 Asociaci贸n Civil 芦Centro De Capacitaci贸n Profesional禄 de Formosa 鈥 Asociaci贸n Civil Colectividades Unidas Cultura, CULTURA COCINA 鈥 Asociaci贸n Civil De Artistas Lujanenses, ACAL 鈥 Asociaci贸n Civil El Mundo Desde Abajito 鈥 Asociaci贸n De Productoras Y Productores Audiovisuales de Santa Fe 鈥 Asociaci贸n de productores audiovisuales de C贸rdoba, APAC 鈥 Asociaci贸n De Productores De Animaci贸n de C贸rdoba, APA 鈥 Asociaci贸n De Productores Y Realizadores Independientes, APRI 鈥 Asociaci贸n De T茅cnicos Y Realizadores Audiovisuales de Chaco, ATRACH 鈥 Asociaci贸n Juje帽a De Realizadorxs Audiovisuales, AJRA 鈥 Asociaci贸n Profesionales De La Direcci贸n Esc茅nica Argentina, APDEA 鈥 Junta Interna ATE INCAA 鈥 ATE Instituto Nacional Del Teatro (ATE INT) 鈥 Barricada Tv 鈥 Biblioteca Popular Amanecer Arroyo Leyes de Santa Fe 鈥 Biblioteca Popular De Villa De Las Rosas 鈥 C谩mara De Producci贸n Audiovisual De La Provincia De Entre R铆os, CAPAER 鈥 Cluester Audiovisual Corrientes 鈥 Cl煤ster Audiovisual Tierra Del Fuego, CL脷STERTDF 鈥 Colectivo De Cineastas, CDC 鈥 Contraimagen 鈥 Cooperativa De Trabajo La Rastrojera Tv de Misiones 鈥 Cooperativa De Trabajo Pares Limitada, PARESTV 鈥 Cooperativa Ppr, CANAL 4 MAR DE AJO 鈥 Coordinadora Nacional De Televisoras Alternativas, CONTA 鈥 Cuerpo De Delegadas Y Delegados De Ate Capital En La Defensor铆a Del P煤blico 鈥 Cultura Movimiento Octubres, UTEP 鈥 Directores Independientes De Cine, DIC 鈥 Documentalistas De Argentina, DOCA 鈥 Escuela Unteatro 鈥 Esquina Rebelde (Centro Cultural), ER 鈥 Federaci贸n Audiovisual Argentina, FAVA 鈥 Federal Films 鈥 Frente de Organizaciones de la Animaci贸n Argentina, FOA 鈥 Frente De Organizaciones De La Animaci贸n Argentina 鈥 Fundaci贸n Cultural Del Acu铆fero Guaran铆 鈥 Giramundo Tv 鈥 Grupo Documenta 鈥 Grupo Ojo Obrero, OO 鈥 Guionistas De Argentina, GUI.AR 鈥 Jj Circuito Cultural, JJ 鈥 L谩 Compa帽铆a Teatral 鈥 La Soder铆a Casa De Teatro, LA SODE 鈥 Movimiento Audiovisual Platense, MAP 鈥 Movimiento De Espacios Culturales Y Artisticos , MECA 鈥 Mujertrova 鈥 Realizadorxs Integrales De Cine Documental, RDI 鈥 Red Argentina De Documentalistas, RAD 鈥 Red Argentina De Festivales Y Muestras Audiovisuales, RAFMA 鈥 Red Argentina De Mujeres De La Animaci贸n, RAMA 鈥 Red Audiovisual Rionegrina, RAR 鈥 Red de Animadores de Rosario, RAR 鈥 Red De Festivales Audiovisuales Patag贸nicos, RED-FAP 鈥 Red De Realizadores Audiovisuales De Misiones 鈥 Red De Salas De Teatro Independiente Pcia. Bs.As. 鈥 Teatro Situado. Revista De Artes Esc茅nicas Con Ojos Latinoamericanos 鈥 Trabajadorxs Incaa 鈥 Union De Musicos En Cta De Les Trabajadores, UDEMUS 鈥 Unima Argentina (Titiriteros), UNIMA 鈥 Uni贸n De M煤sicos En Cta De Les Trabajadores, UDEMUS 鈥 Uni贸n De Teatristas Independientes De Argentina, UTIA 鈥 Uni贸n Internacional De La Marioneta, UNIMA 鈥 Uni贸n Nacional De Artistas Visuales, UNAV 鈥 Wayruro Comunicaci贸n Popular.