De parte de Periodico Anarquia June 28, 2021 4 puntos de vista

Un s谩bado en el barrio.

En la ma帽ana un grupo va a la plaza Acci贸n directa, se trata hoy de arreglar la luz y recolocar una pancarta que dice 鈥淓n Cord贸n ni olvido ni perd贸n鈥. Este mes en el barrio se ha repetido esa frase una y otra vez, en un mes donde se moviliza mucha cosa entre la memoria de las luchas contra la dictadura del 73 y las luchas actuales. El grupo es parte del que todas las semanas se encarga de limpiar la plaza que pas贸 de basural a plaza de ni帽xs con sus hamacas, bancos y un enorme 谩rbol en el centro. Unos d铆as antes, otra jornada hab铆a reparado el columpio y dado retoques de pintura a la plaza autogestionada.

M谩s tarde, otrxs compas abren el centro social. Esta vez son gurisxs de un gremio liceal que necesitan el espacio para hacer unas pancartas. Aun frescas las mismas, empiezan a llegar las personas del n煤cleo del Mercado popular de subsistencia, los n煤cleos de la zona donde se compra m谩s barato, se lucha contra el lucro y se da preferencia a diferentes proyectos cooperativos. En poco rato el local est谩 lleno. En la vereda, tambi茅n empieza una reuni贸n con un grupo de docentes que pretenden sumarse a las clases gratuitas de apoyo que se dan de lunes a jueves a ni帽xs y j贸venes. Adentro comienzan a acomodar el espacio para la llegada de infinidad de paquetes de alimentos que se distribuyen entre los n煤cleos.

Varixs vecinxs se acercan a preguntar si hoy hay clases de boxeo y se les aclara que s铆, que s贸lo comienzan un poco m谩s tarde por el mercado. Tres veces por semana hay boxeo como parte de varias disciplinas del llamado 鈥渄eporte anticapitalista鈥, clases abiertas, gratuitas y con 茅nfasis en la solidaridad, el mutuo apoyo y la lucha contra toda discriminaci贸n. Entonces se arma una fila en la vereda, podr铆a parecerse a las filas de los comedores estatales pero ac谩 no es una 鈥渇ila india鈥 sino que cada unx se pone de costado. Se abren las puertas de un cami贸n y empiezan a bajar las cajas con alimentos, cada unx se la pasa al/x siguiente y lxs de adentro las acomodan. Todxs participan, incluso lxs que estaban ah铆 para otras cosas.

Mientras adentro se terminan de ordenar los paquetes y los diferentes n煤cleos familiares empiezan a llevarse sus alimentos, afuera, otrxs compas improvisan una ronda donde se charla de todo. Se acercan vecinxs, unx pregunta por las clases de apoyo, otrx por el boxeo y dos desde el frente preguntan por la merienda. Se trata de una merienda semanal de la cual se encargan varixs compas y que en este mes adem谩s se encuentran en una campa帽a de abrigo. Llegan donaciones de ropa para eso, una vecina se muda y quiere aportar lo que puede al centro social. Se deja al lado del 鈥渁copio鈥, la juntada de alimentos que se distribuyen en diferentes conflictos como parte de apoyo material a la lucha social.

En frente, un mural con la cara de Hebert Nieto y uno donde se dice que Cord贸n no necesita representantes son testigos de todo lo que pasa. Estos dos son parte de una tradici贸n que se mantiene m谩s viva que nunca en la zona, son muchos los muros que llaman a luchar, dan la bienvenida a lxs migrantxs o a autoorganizar el barrio. Para eso, el martes es el d铆a de la asamblea, el orgulloso 贸rgano de decisi贸n horizontal donde todxs coordinan las actividades, despu茅s cada grupo, taller o actividad tiene la suya.

Ya se va dejando todo ordenado porque en un rato llegan lxs de boxeo, el Ateneo anarquista le prest贸 el lugar al taller de escritura creativa porque tienen a la misma hora.

La comunidad de lucha est谩 compuesta por estos y otros n煤cleos, colectivos e individuos que coinciden en una serie de actividades con ciertas caracter铆sticas y un objetivo en com煤n. Todas las actividades son autoorganizadas, atravesadas por la solidaridad y contrarias al lucro, todas son anticapitalistas. En ninguna actividad hay plata de por medio, en ninguna se permiten las actitudes autoritarias. La comunidad tiene sus formas, las que ella misma se da. El proyecto vive en Cord贸n y convive con toda una serie de poderes a los cuales enfrenta y que la determinan. Si lo primero que unx ve al entrar al centro social es una pared donde dice 鈥淣i machismo ni racismo鈥 eso no significa que el barrio o siquiera el espacio est茅n libres, en la otra pared una gigantograf铆a muestra tambi茅n que es necesario luchar para serlo.

La comunidad es la forma para oponerse al capital y su Estado, a sus formas jer谩rquicas, desiguales y competitivas de determinar lo social, por eso es de lucha. Su proyecci贸n es mantener y acrecentar las pr谩cticas y soportes tendientes al mutuo apoyo y a la solidaridad. Como tal, es un proyecto radical, va hacia la ra铆z del problema aunque siempre incompleto y en constante tensi贸n contra el poder.

