La Comunidad de Madrid confirma que el hermano de Ayuso cobró de la empresa de su amigo los 283.000 euros que Casado atribuyó a una comisión

–

De parte de Nodo50 February 24, 2022 52 puntos de vista

La Comunidad de Madrid ha confirmado por primera vez que Tom谩s D铆az Ayuso, hermano de la presidenta regional, cobr贸 de la empresa Priviet Sportive SL 鈥揳 la que el Gobierno auton贸mico adjudic贸 un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas tal y como adelant贸 elDiario.es鈥 un total de 283.000 euros distribuidos en cuatro facturas, una cantidad similar a la que Pablo Casado atribuy贸 a una comisi贸n. Cuando Isabel D铆az Ayuso admiti贸 que su hermano hab铆a trabajado con la empresa del amigo del pueblo de los Ayuso, se refiri贸 煤nicamente a un cobro de 55.850 euros correspondiente a una de las facturas por el trabajo, dijo, que desempe帽贸: traer las mascarillas de china que compr贸 la Comunidad de Madrid. El resto de facturas, otras tres, se deb铆an a otros trabajos que el hermano de Ayuso habr铆a hecho con esa empresa propiedad de su amigo del pueblo.

鈥淪obre las informaciones que siguen saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tom谩s D铆az Ayuso factura a esta empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustancia en cuatro facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes鈥, dice una comunicaci贸n oficial de la Comunidad de Madrid que confirma el dato avanzado en el programa 鈥榊a es Mediod铆a鈥 de Mediaset y que . El Gobierno regional insiste en que “de estas cuatro facturas, solo una de ellas tiene que ver con un contrato de la Comunidad de Madrid. Esa factura es de 55.850鈧, m谩s IVA”.

Ahora por primera vez el Gobierno regional admite este importe similar al que Casado dio en su entrevista en la Cope y que le ha costado comprometerse a dejar el cargo de presidente del PP. El a煤n l铆der de la formaci贸n cifr贸 la comisi贸n del hermano de la presidenta madrile帽a en 286.000 euros, solo tres mil euros m谩s que los que ahora se admiten.

Hasta ahora, Ayuso solo hab铆a admitido la factura de 55.850 euros m谩s IVA y habl贸 de otras tres facturas que no iba a detallar por preservar la “privacidad” de su hermano. “Del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relaci贸n con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad”, recog铆a el escrito de folio y medio.

La presidenta madrile帽a explic贸 que su hermano envi贸 a la empresa Priviet Sportive cuatro facturas en el a帽o 2020. Seg煤n detall贸, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros m谩s IVA. elDiario.es adelant贸 en exclusiva que las mascarillas que llegaron no correspondieron a las que inclu铆a el contrato FFP2 y PFF3,

La investigaci贸n que elDiario.es public贸 en noviembre desvel贸 que el Gobierno de Madrid hab铆a adjudicado a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcazar. Es un empresario amigo 铆ntimo de los D铆az Ayuso, desde que eran ni帽os. El contrato en cuesti贸n al amigo de la familia D铆az Ayuso se adjudic贸 sin concurso p煤blico el 1 de abril de 2020, aprovechando los procedimientos de urgencia del primer estado de alarma. Priviet Sportive se dedicaba al negocio textil y ganadero, y no ten铆a ninguna experiencia previa en el sector sanitario ni tampoco hab铆a trabajado antes con la Comunidad de Madrid. Esta adjudicaci贸n por el procedimiento de urgencia es la primera y 煤nica relaci贸n contractual entre esta empresa y la administraci贸n regional.