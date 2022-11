–

La Administraci贸n cierra uno de los frentes que ten铆a abiertos, se compromete a cubrir el d茅ficit de personal y a implementar una serie de medidas organizativas para reducir la carga asistencial.

La Comunidad de Madrid ha dado la raz贸n a los m茅dicos de urgencias del hospital Infanta Sof铆a, que estaban en huelga desde el 28 de octubre, y tras una reuni贸n en la que han prometido cubrir el personal que falta desde hace a帽os, los sanitarios han desconvocado los paros. La Consejer铆a de Sanidad ha constatado la divergencia entre los n煤meros totales de los que dispon铆an y los que realmente hab铆a en la plantilla de urgencias y se ha comprometido a cubrir el d茅ficit de personal hasta alcanzar los n煤meros que realmente le corresponden al centro. Tambi茅n se van a implementar una serie de medidas organizativas 鈥渃on el fin de favorecer la reducci贸n de la presi贸n asistencial que recae en los facultativos de la unidad鈥, seg煤n ha recogido el Comit茅 de Huelga en un documento firmado por todos los presentes en la reuni贸n con la Administraci贸n. Los urgenci贸logos del Infanta Sof铆a no pod铆an estar m谩s satisfechos este jueves. No s贸lo por el compromiso alcanzado, sino porque el Gobierno regional ha admitido que se hab铆an equivocado con los n煤meros que hab铆an ofrecido a los medios de comunicaci贸n, cuando aseguraba que el servicio estaba 鈥渂ien dimensionado鈥 y que no ten铆an raz贸n para quejarse.

Pero las quejas no eran nuevas. El sistema de organizaci贸n de este centro de San Sebasti谩n de los Reyes, en el norte de Madrid, colaps贸 a finales de octubre despu茅s de que llevaban avisando desde 2018 de que faltaban efectivos. El pasado verano, el grito de socorro se escuch贸 especialmente alto, cuando los sanitarios denunciaron que hac铆an turnos con la mitad de los m茅dicos necesarios, y que el estr茅s y la depresi贸n se hab铆a apoderado de la mayor铆a de ellos, cada vez con m谩s bajas por enfermedad. Once a la vez en julio. Eso, cuando no se autodesped铆an, como han hecho 14 en el 煤ltimo a帽o, cinco de ellos desde el pasado agosto. El resto, una plantilla formada ahora por 32 urgenci贸logos fijos y nueve con contratos exclusivamente para las guardias, decidieron gastar una 煤ltima bala antes de ponerse a buscar otro trabajo: se pusieron en huelga el 28 de octubre con la esperanza de que les escucharan.

Y lo han conseguido. Aunque parezca que les han escuchado para cerrar uno de los conflictos sanitarios abiertos que hay en estos momentos en la Comunidad de Madrid, ya que los m茅dicos de las urgencias extrahospitalarias tambi茅n est谩n en huelga desde el pasado 7 de noviembre por el nuevo plan implementado el 27 de octubre, y los de Atenci贸n Primaria y Pediatr铆a comenzar谩n los paros a partir del 21 de ese mes. 鈥淣os han escuchado, la verdad es que ha habido buen talante鈥, explicaba Marina Parras, urgenci贸loga del hospital.

La situaci贸n de las urgencias del hospital Infanta Sof铆a ya estaba al l铆mite. Tanto, que la gerencia empez贸 a escribir a los m茅dicos para que anularan sus libranzas y fueran a trabajar cuando no les tocaba. 鈥淣os lo dicen con menos de 24 horas de antelaci贸n y nos piden que vayamos. Yo, cuando hay una incidencia gorda, no hace falta que me digan nada. Si se cae un avi贸n, voy. Con la pandemia, voy. Con un atentado, voy. Pero no hab铆a ninguna incidencia especial, simplemente nos piden que vayamos porque no cubren los turnos. Era el 煤nico fin de semana que libr谩bamos en todo el mes. Esto no puede continuar as铆. No podemos m谩s, por nosotros y por los pacientes鈥, lamentaba Marina Parras. Aquello fue la gota que colm贸 el vaso. Por eso decidieron plantarse. Aunque llov铆a sobre mojado.

El Infanta Sof铆a naci贸 en 2008 y se convirti贸 en una motivo de orgullo para el Gobierno regional, entonces gobernado por Esperanza Aguirre. Amplio, en una zona en expansi贸n al norte de la regi贸n, estaba llamado a convertirse en uno de los centros de referencia. Empezaron a llegar m茅dicos j贸venes, con grandes expectativas. La poblaci贸n asignada al centro por aquel entonces era de 269.249 pacientes. Y la previsi贸n era que aumentase de la mano de los planes urban铆sticos de la zona.

Pero los buenos tiempos se torcieron. Los sanitarios apuntan que el declive comenz贸 cuando cal贸 la idea del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela de que el futuro se encontraba en el modelo de gesti贸n sanitaria p煤blico-privada, que afectaba directamente a varios hospitales, entre ellos el Infanta Sof铆a. Una idea que recogi贸 para llevarla a cabo su sustituto en el puesto, Juan Jos茅 G眉emes, y que defendi贸 a capa y espada tambi茅n Javier Fern谩ndez-Lasquetty, actual consejero de Hacienda. Pero apareci贸 la marea blanca, se pele贸 en las calles por paralizar los planes y aquel proyecto se trunc贸. El hospital sigui贸 funcionando como p煤blico y volvieron a tener motivos para sonre铆r: el equipo de urgencias consigui贸 en 2012 el premio al mejor servicio de Madrid.

Pero las previsiones se hicieron realidad. La poblaci贸n efectivamente creci贸 hasta 333.756 habitantes contabilizados en 2021, mientras que la plantilla es pr谩cticamente la misma que en 2008. En urgencias, de hecho, ha pasado de 28 a 32 adjuntos, cuatro contrataciones gracias a la pandemia, con personal que ya trabajada all铆 mismo con contratos temporales.

En principio los sanitarios han ganado la batalla. Ahora tendr谩n que ver que realmente aumenta la plantilla. Por lo pronto, la huelga que quedado desconvocada. Ahora la Consejer铆a de Sanidad contratar谩 de golpe tres efectivos y en enero otros tres. Tambi茅n se ha acordado una primera comisi贸n de seguimiento del impacto de las medidas a tomar antes del 31 de diciembre y una segunda reuni贸n dentro del primer trimestre de 2023.

