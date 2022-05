–

Se ha localizado amianto en al menos 41 centros de salud de los 419 edificios sanitarios madrileños.

– La Comunidad de Madrid no aclara el total de centros de salud con amianto que ha inspeccionado para descartar la presencia del material.

– Según la Comunidad de Madrid sólo han sido necesarias obras de desamiantado en cinco centros de salud.

– El amianto es un mineral que se encuentra en la naturaleza en formato fibroso; si una persona inhala las fibras, estas pueden quedar en los pulmones y permanecer allí por un largo periodo de tiempo.

– Los expertos explican que el amianto no supone un peligro siempre y cuando esté localizado, encapsulado y sólo lo manipule personal autorizado.

– Maldita.es ha obtenido estos datos vía ley de transparencia, pero el Gobierno autonómico no ha respondido a ninguna pregunta al respecto.

Gracias a sus propiedades de aislamiento térmico, durabilidad y resistencia, el amianto fue muy utilizado dentro del mundo de la construcción. Sin embargo, en España desde el año 2002 está prohibido el uso de este mineral debido a los problemas de salud que puede provocar. Pero eso no significa que ya no esté presente en ningún edificio. La Comunidad de Madrid ha encontrado amianto en al menos uno de cada 10 centros de salud públicos de atención primaria. Los datos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, obtenidos por Maldita.es vía ley de transparencia, desvelan que se ha localizado amianto en al menos 41 centros de salud de los 419 edificios sanitarios para los que tiene información completa.

De todos modos, la Consejería de Sanidad sólo tiene los resultados de las inspecciones de los 147 centros que había calificado como de riesgo alto. Aún falta por saber si los centros de salud calificados como de riesgo medio y bajo de presencia de amianto (161 en total) tienen este mineral o no en sus instalaciones y si necesitan obras para su erradicación. Los 111 edificios restantes fueron calificados con riesgo nulo por haberse construido después de 2002.

Los expertos consultados explican que el amianto no supone un peligro en las instalaciones siempre y cuando esté localizado, encapsulado, no se manipule (o que sólo lo haga personal especializado) y que los trabajadores no estén expuestos al deterioro de este material. De hecho, según los propios datos de la Comunidad de Madrid sólo han necesitado realizar obras para desamiantar cinco de los 41 centros de salud en los que por ahora han encontrado este material en dichas condiciones.

Las autoridades sanitarias inciden en que la alteración de estos productos puede liberar al aire las pequeñas fibras de amianto que lo conforman por lo que si una persona las inhala, éstas pueden quedar en los pulmones y permanecer allí por un largo periodo de tiempo. A la larga, las fibras de amianto acumuladas pueden provocar inflamación y cicatrización del tejido y afectar a la respiración causando problemas graves de salud, tal y como explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

La información obtenida vía ley de transparencia corresponde, por un lado, al informe Plan Director del Amianto realizado por la Consejería de Sanidad (a través de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria) en 2018 y que clasificó los más de 400 centros sanitarios públicos según el riesgo de amianto (alto, medio, bajo o nulo) en base al año de construcción del edificio, el tipo de amianto utilizado y lo que permitían las leyes en ese momento. Y, por otro, a las obras posteriores que se llevaron a cabo para eliminar este material de los centros de salud públicos de la Comunidad de Madrid, con datos actualizados a octubre de 2021.

En base al listado de 2018, en total se han localizado 147 centros sanitarios (centros de salud, consultorios locales y almacenes) que presentaban un riesgo alto de amianto de los 419 totales (el 35%). Estos corresponden a todos aquellos edificios que fueron construidos hasta los años 1984 y 1989, cuando se aprobó el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (1984) y el Real Decreto 1406/1989 (1989) por el que se impusieron limitaciones a la comercialización del amianto, entre otras sustancias. Tras inspeccionarlos, según explica la Consejería de Sanidad en su respuesta, 41 de ellos son en los que finalmente sí se ha detectado la presencia de este material en las instalaciones.

Los otros 161 que han presentado riesgo medio y bajo son sobre los que aún no se sabe si la Comunidad de Madrid los ha inspeccionado o no para descartar que exista amianto en las instalaciones. En cambio, los 111 centros construidos a partir de 2002, no presentan riesgo de amianto en sus instalaciones como el centro de salud de Arganda del Rey, levantado en 2007, o el de Arroyomolinos, en 2013.

Para los 161 edificios que han presentado riesgo de amianto medio o bajo (48 centros de riesgo medio y 113 de riesgo bajo) se desconoce cuántos han sido inspeccionados para descartar si existe o no amianto en las instalaciones y si son necesarias o no obras de desamiantado.

Según indica la Consejería de Sanidad en respuesta a la solicitud de información de Maldita.es, “hasta el momento se han inspeccionado todos los centros con probabilidad alta y la mayor parte de los catalogados de probabilidad media, que se finalizarán en 2022”, pero no aporta datos sobre cuántos de riesgo medio han sido ya inspeccionados. Así, no es posible conocer en cuántos se ha descartado si existe o no amianto y si es necesario llevar a cabo obras de desamiantado para erradicarlo. Preguntada la Consejería de Sanidad sobre esta falta de información tampoco ha respondido.

De los 41 centros que han presentado amianto en sus instalaciones, según la base de datos a la que ha tenido acceso Maldita.es, cinco de ellos finalmente han necesitado obras de desamiantado en las cubiertas, bajantes o conductos de ventilación. Son los centros de salud de Comillas (Madrid capital), Dos de mayo (Móstoles), Gregorio Marañón (Alcorcón), María Montessori (Leganés) y Pozuelo Estación (Pozuelo de Alarcón). Los 36 centros restantes, según los datos de la Comunidad de Madrid, no han necesitado obras de desamiantado.

Según explica la experta en edificación Nieves García, de la Universidad Politécnica de Madrid, este material fue muy utilizado en el mundo de la construcción en el pasado. De hecho, estos cinco centros fueron construidos entre 1962 y 1990. “El amianto tenía propiedades muy buenas, era un buen aislamiento térmico y acústico y se usaba para la construcción o para la composición de termos o trajes de bomberos precisamente por aislar contra el fuego” detalla.

Desde el año 2002 su producción, comercialización y uso está prohibido en España y la nueva ley de residuos de 2022 ha establecido que los ayuntamientos deben censar en el próximo año los edificios con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada.

A día de hoy, según relata la experta, las personas que aún tienen contacto con este mineral son aquellas que se encuentran realizando obras de mantenimiento en las instalaciones. “Obras de reforma, de rehabilitación o cuando se sustituye el material de alguna instalación o se abren las tabiquerías”, precisa. Por ley todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones en las que sus trabajadores estén expuestos al amianto tienen la obligación de inscribirse en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo Amianto), tal y como señala el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.

Así, quienes manipulan este material, en palabras de García, deben vestir trajes de buzos, gafas, mascarillas y guantes específicos y sellados para que el amianto no penetre. “El personal sanitario desde luego no puede estar en el centro de trabajo cuando se hacen las obras, lo tienen que realizar los trabajadores específicos”.

Lara Trujillo, autora del informe Prospección de amianto o de materiales que lo contengan en edificios y maldita que nos ha prestado sus superpoderes señala que, aunque exista amianto en los edificios, no habría riesgo para el personal sanitario siempre y cuando este material se encuentre localizado, encapsulado [revestido con otros materiales que impiden la liberación de las fibras de amianto] y el personal de mantenimiento tenga información y formación sobre ello. “No es tanto que las personas sepamos donde hay amianto sino que ese material esté señalizado con pegatinas”, en referencia a los carteles que impiden el paso por riesgo de amianto. En ello insiste también Cristina Martínez, neumóloga y coordinadora del área de medioambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR): “Cuando está identificado hay que señalizarlo, aislarlo y si es posible retirarlo”.

No todas las obras para eliminar el amianto que se han llevado a cabo figuran en esta base de datos, que data de octubre de 2021. Todo ello pese a que, según indicó la Comunidad de Madrid en su respuesta: “El listado recoge la situación actual de cada uno de los centros sanitarios dependientes del [Servicio Madrileño de Salud] (SERMAS)”.

Es el caso del centro de salud Villaamil (Madrid) que figura en el listado como centro con “riesgo alto” de amianto y para el que, según la Comunidad de Madrid, no era necesario ejecutar obras de desamiantado. Sin embargo, tres meses antes, en julio de 2021, sí se habían realizado precisamente obras de este tipo. En la puerta colgaron un cartel de “precaución retirada de amianto” tal y como recogió la prensa local la cual, además, contó que el centro había “cerrado definitivamente por problemas estructurales”. Y al diputado de Más Madrid, Javier Padilla, ese mismo mes le respondieron a una pregunta parlamentaria que las autoridades sanitarias sí habían tenido conocimiento de las obras de desamiantado.* En la página web oficial figura que este centro cerró en junio de 2021 por “desperfectos en las instalaciones” y había trasladado su asistencia sanitaria de forma temporal al centro Doctor Castroviejo. En ningún caso ni las obras de desamiantado ni el cierre del centro se ven reflejados en la base de datos.

Preguntada la Consejería de Sanidad por el centro de salud y sobre otras posibles obras que no figuren en el listado hasta el momento de esta publicación no se ha obtenido respuesta. Además, la empresa encargada del desamiantado, Desatascos Henares S.L., cuyo nombre figura en el cartel de retirada de amianto, ha declinado dar declaraciones a este medio.

Tampoco se saben las próximas obras de desamiantado que están programadas. La Consejería de Sanidad en su respuesta indicó que “las contrataciones están en curso de elaboración o de publicación general”. Así, indican que una vez se completen se harán públicas en el Portal de Contratación Madrileño.

Tan sólo se sabe que para el centro de salud Pascual Rodríguez (de riesgo alto) se había solicitado la sustitución de cubiertas al propietario del local donde se había detectado amianto y que, seis meses después, este centro aparece en el buscador de Google como “cerrado temporalmente” y, a la hora de pedir cita, el portal de la Comunidad de Madrid redirige a los usuarios al centro de salud Lucero, ubicado a un kilómetro de distancia. Sin embargo, no aparece ningún contrato relacionado con la retirada de amianto ni con ninguna otra obra en 2021 para este centro de salud. Preguntada la Consejería de Sanidad sobre las reformas en el edificio y las futuras en otros centros tampoco ha respondido.

Metodología

Maldita.es ha obtenido dos bases de datos sobre la situación de amianto en los centros de salud pertenecientes a la Comunidad de Madrid. El informe Plan Director del Amianto realizado por la Consejería de Sanidad (a través de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria) en 2018 y que clasificó los más de 400 centros sanitarios públicos según el riesgo de amianto (alto, medio, bajo o nulo) en base al año de construcción del edificio, el tipo de amianto utilizado y lo que permitían las leyes en ese momento. Y, por otro, a las obras posteriores que se llevaron a cabo para eliminar este material de los centros de salud públicos de la Comunidad de Madrid, actualizadas a octubre de 2021.

Pese a que en los dos listados obtenidos vía ley de transparencia se han obtenido información para 438 centros de salud, sólo se tienen en cuenta los 419 centros para los que hay información completa (de ambas bases de datos). Así, en el listado figuran en total 269 centros de salud, 146 consultorios locales ( que sin tener la consideración de Centros de Salud, proporcionan atención primaria) y 4 edificios sanitarios vinculados a la red madrileña (como almacenes o centros de gerencia de atención primaria).

Según indicó el Servicio Madrileño de Salud, “hasta el momento se han inspeccionado todos los centros con probabilidad alta y la mayor parte de los catalogados de probabilidad media, que se finalizarán en 2022”. Así sólo se sabe que se han inspeccionado todos los centros con probabilidad alta que han sido inspeccionados mientras que no hay información para el resto de centros.

