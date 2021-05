La Comunidad de Madrid y Cataluña están a la cabeza en mayor penetración del seguro privado, con el 38% y 33%, respectivamente.

–

La Comunidad de Madrid y Catalu帽a est谩n a la cabeza en mayor penetraci贸n del seguro privado, con el 38% y 33%, respectivamente.

El 2020 fue un a帽o hist贸rico para la sanidad. Una pandemia desconocida hasta el momento, la del covid-19, golpe贸 con dureza, y todav铆a contin煤a haci茅ndolo en todo el mundo. La sanidad p煤blica ha sufrido mucho y, sin embargo, la gran 鈥榖eneficiada鈥 parece que ha sido la privada. En pleno coronavirus aument贸 el n煤mero de seguros privados en Espa帽a. Seg煤n los datos de la Fundaci贸n IDIS, el ejercicio cerr贸 con 11 millones de asegurados, incluidos mutualistas, un 4,4% m谩s respecto a 2019.

鈥淓l sector asegurador contin煤a registrando incrementos significativos, tanto en n煤mero de asegurados como en volumen de primas鈥. As铆 lo recoge el informe 鈥楽anidad privada, aportando valor: An谩lisis de Situaci贸n 2021鈥 del Instituto para el Desarrollo e Integraci贸n de la Sanidad (Fundaci贸n IDIS), que da cuenta de esta situaci贸n. Y es que, el coronavirus ha provocado que los seguros crezcan en todas las provincias. No hay ninguna en la que no se haya dado esta tendencia.

En unas m谩s, en otras menos, pero a lo largo del a帽o pasado en todas las provincias subieron los seguros sanitarios. De los mencionados 11 millones en 2020, el 77% corresponde a asistencia sanitaria, el 16% a mutualismo administrativo y el 7% restante a reembolso de gastos, muestra el mencionado documento de la fundaci贸n en la que est谩n grupos de hospitales y cl铆nicas privadas y compa帽铆as aseguradoras.

Respecto al nivel de volumen de primas, en el a帽o pasado han superado los 9.000 millones de euros, un 5,1% con respecto a 2019.

Madrid y Catalu帽a

Asimismo, la Comunidad de Madrid y Catalu帽a se sit煤an, una vez m谩s, a la cabeza en lo relativo a mayor penetraci贸n del seguro privado, con el 38% y el 33%, respectivamente. Respecto a esto, el informe apunta que ambas 鈥渄isponen de un menor presupuesto sanitario p煤blico per c谩pita que la mayor铆a de las comunidades de nuestro pa铆s, a pesar de tener el mayor n煤mero de grandes hospitales y de alta complejidad鈥.

Seg煤n contin煤a, 鈥渆sto podr铆a relacionarse con que, aquellas CCAA que tienen una mayor penetraci贸n del seguro privado, pueden tener un menor gasto en provisi贸n debido, en parte, al ahorro que genera el aseguramiento privado鈥.

Previamente, la mencionada fundaci贸n destaca el 鈥渁horro鈥 que estos seguros privados suponen al Estado. Los mencionados 11 millones de asegurados 鈥渃ontribuyen a la descarga y ahorro del sistema p煤blico鈥. 鈥淎l tratarse de un modelo de doble aseguramiento鈥, defiende, 鈥渓os ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte, recursos de la p煤blica鈥. Es m谩s, llega a ponerle una cifra.

鈥淪e estima鈥, recoge el informe, 鈥渜ue el ahorro producido por un paciente que use exclusivamente el sistema privado es de 1.368 euros鈥. Un dato 鈥渜ue no incluye el gasto farmac茅utico ni el gasto destinado a mutualidades de funcionarios鈥. Asimismo, explica que saca esta conclusi贸n 鈥渁 partir de los presupuestos iniciales ajustados por la desviaci贸n media producida en el periodo 2015-2019 entre el gasto presupuestado y el gasto real (6,16%), al no consumir ning煤n recurso de la sanidad p煤blica鈥.

鈥淓n el caso de un paciente que realice un uso mixto de la sanidad, utilizando por tanto la sanidad p煤blica y la privada鈥, el 鈥渁horro鈥 que estima a la sanidad p煤blica de 506 euros.

Todos los mencionados beneficios han llenado los bolsillos de unas pocas empresas. Y es que, el sector del seguro sanitario, como muchos otros, est谩 en pocas manos. En palabras del informe, 鈥渃uenta con un alto grado de concentraci贸n鈥. De esta manera, las 5 principales compa帽铆as representan un 72% del mercado en volumen de primas. Esto se eleva hasta el 81,1% si se contemplan las 9 principales empresas aseguradoras.

