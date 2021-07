–

Tras la destrucción de un antigal milenario por parte de maquinaria de vialidad de la provincia, integrantes de la Comunidad de Rodero encabezaron una protesta en Plaza Belgrano. “Nos sentimos desprotegidos, descuidados y dolidos porque para nosotros es un lugar sagrado”, expresaron.

Protesta en Plaza Belgrano por parte de integrantes de la Comunidad de Rodero.

Se debe al malestar por la desaparición del sitio Arqueológico Angosto de Rodero, provocada por máquinas de vialidad.

Solicitaron custodia en el ámbito de la justicia provincial y federal pero aún no tienen respuesta.

Recientemente causó indignación lo que ocurrió en la Comunidad de Rodero, donde maquinaria del gobierno hizo desaparecer un Antigal, causando una pérdida irreparable para la Quebrada de Humahuaca.

En este marco, integrantes de dicha comunidad encabezaron una protesta en Plaza Belgrano, con el fin de visibilizar su malestar, ya que en la extracción de la laja se perdieron petroglifos. “El Patrimonio está en desamparo, en peligro, se ha abierto un camino, no tiene custodia y está totalmente expuesto”, dijo al respecto Rosa González, presidenta de la comunidad de Rodero.

“Nos sentimos desprotegidos, descuidados y dolidos porque nosotros custodiamos ese lugar, para nosotros es un lugar sagrado, es un lugar que nuestros padres y abuelos nos enseñaron a respetar. Nadie lo exponía hasta que ingresaron las máquinas”.

El viernes, desde el área provincial de patrimonio les enviaron arqueólogos a fin de elevar informes. Sin embargo el malestar no solo pasa por el daño provocado, sino porque el lugar quedó totalmente desprotegido. “Desde la justicia provincial y el ámbito federal, todavía no mandaron ninguna custodia. Venimos de la fiscalía federal y nos dijeron que mañana tal vez haya respuesta para nosotros”. Hasta el momento lo que saben es que las maquinarias que ingresaron son de vialidad de la provincia, aunque no tienen precisiones sobre para qué fin.

