El juez federal Gustavo Villanueva acept贸 a la lof mapuche como querellante en una causa originada en el allanamiento de Gendarmer铆a al territorio comunitario ordenado por la ex ministra y su jefe de gabinete sin mandato judicial.

24/08/2021

El Juzgado Federal N掳 2 de Neuqu茅n acept贸 como querellantes a las autoridades de la Lof Campo Maripe, perteneciente a la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, en la causa judicial contra Patricia Bullrich, Pablo Noceti y tres comandantes de la Gendarmer铆a Nacional, a ra铆z del allanamiento ilegal que tropas de esa fuerza realizaron a la comunidad el 22 de junio de 2017. Cuarenta d铆as despu茅s, con la misma violencia y por orden de las mismas personas, se produjo el operativo en Chubut que culmin贸 con la desaparici贸n de Santiago Maldonado, y su posterior aparici贸n sin vida.

Ese d铆a los gendarmes irrumpieron con violencia en el territorio del Lof Campo Maripe, a partir de una orden ilegal de Bullrich, transmitida telef贸nicamente por Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, a los comandantes de la Gendarmer铆a en Neuqu茅n. Con un despliegue desmedido, las fuerzas nacionales allanaron la comunidad y amenazaron y privaron de su libertad a varias personas del lof.

La acusaci贸n presentada por la logko Mabel Campos y la werken Lorena Bravo del Lof Campo Maripe 鈥揷on la asistencia de la recientemente creada Defensor铆a Federal de V铆ctimas de Neuqu茅n鈥, aceptadas como querellantes en este proceso judicial, es por abuso de autoridad, amenazas, violaci贸n de domicilio y encubrimiento. En el tr谩mite se acusa a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich; a su ex Jefe de Gabinete, Pablo Noceti; al Comandante Principal Carlos Ariel San Emeterio; al Comandante de la Regi贸n V de Gendarmer铆a Nacional, Luis H茅ctor Lagger y al Comandante Principal Jorge El铆as Mariani.

鈥淓se d铆a est谩bamos haciendo una toma pac铆fica en un pozo de YPF donde se iba a instalar un perforador en territorio comunitario. Temprano en la ma帽ana irrumpe violentamente gendarmer铆a sin ninguna orden judicial y con un operativo nunca visto por nosotros en el territorio鈥, narra en comunicaci贸n con Canal Abierto Lorena Bravo, vocera de la lof. 鈥淐on alrededor de 80 gendarmes y muchos veh铆culos. Cerraron todos los accesos que tenemos para circular por nuestro territorio dej谩ndonos aislados. Cuando empezamos a tratar de ver qui茅n hab铆a dado la orden s贸lo nos comunicaron que ten铆an que garantizar el funcionamiento del pozo y la conclusi贸n de los trabajos que estaba realizando la petrolera鈥.

El operativo, seg煤n la Confederaci贸n Mapuche, ten铆a la intenci贸n de amedrentar a la comunidad para que ceje en la lucha por su territorio 鈥搒ituado en el coraz贸n de la meca petrolera del yacimiento de Vaca Muerta鈥 y contra la contaminaci贸n de las petroleras tanto en la producci贸n tradicional como en la implementaci贸n del, a煤n m谩s nocivo, fracking.

22 de junio de 2017. Allanamiento al lof Campo Maripe, A帽elo, Neuqu茅n

Dos d铆as permaneci贸 Gendarmer铆a en el territorio comunitario hasta que la comunidad acompa帽ada por el consejo zonal Xawvnko de la Confederaci贸n Mapuche del Neuqu茅n se instal贸 pac铆ficamente en la sede de la fuerza en la capital provincial. 鈥淪olicitamos en ese momento al jefe de Gendarmer铆a que hasta que no se retiraran las tropas del territorio, nosotros no nos 铆bamos a ir de las puertas de Gendarmer铆a. Fue all铆 cuando 茅l manifest贸 que la orden hab铆a sido por tel茅fono directamente de Noceti al jefe de la fuerza en la provincia鈥, inform贸 la werken del lof Campo Maripe.

El juez Gustavo Villanueva, al frente del Juzgado Federal N潞 2, acept贸 a la comunidad como querellante. 鈥淟a Defensor铆a Federal de las V铆ctimas nos est谩 patrocinando. Sentimos que somos escuchados y es un paso importante ya que nos sentimos bastante vulnerados en nuestros derechos como pueblo. Tenemos que lograr que el juez Villanueva llame a indagatoria a Bullrich y Noceti鈥.

Lorena Bravo, werken de la lof Campo Maripe (Foto: Juan Alaimes)

Como antecedente legal de la demanda presentada, la comunidad interpuso un h谩beas corpus frente a la intromisi贸n de Gendarmer铆a en 2017, en el que sostuvo que exist铆a una amenaza a su libertad f铆sica y de circulaci贸n. Al celebrarse la audiencia, los representantes de la Gendarmer铆a expusieron que hab铆an concurrido al lugar a requerimiento de YPF, en los t茅rminos de los art铆culos 183 y 184 del C贸digo Procesal Penal de la Naci贸n. En esa direcci贸n, indicaron que su prop贸sito consist铆a en el resguardo de las labores petroleras. En primera instancia, el Ministerio P煤blico Fiscal desestim贸 el habeas corpus.

Apelada la medida, la Sala II de la C谩mara Federal de Apelaciones de General Roca admiti贸 las impugnaciones e hizo lugar a la acci贸n de h谩beas corpus y orden贸 鈥渁 la Gendarmer铆a Nacional en la persona de la se帽ora Ministra de Seguridad de la Naci贸n, doctora Patricia Bullrich, que se abstuviera de intervenir, sin orden escrita emanada de autoridad competente, dentro del territorio ocupado por la poblaci贸n Lof Campo Maripe鈥.

Convivir con Vaca Muerta

El lof Campo Maripe llevaba seis generaciones viviendo en esta tierras de la estepa neuquina tranquilamente, luchando contra los avatares del clima extremo y un territorio poco apto para otras actividades que el pastoreo de cabras y ovejas. Pero en 2011, YPF anunci贸 el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta y su intenci贸n de explotarlo. A partir de entonces, la comunidad comenz贸 a ser hostigada por sus tierras, tierras que ocupa ancestralmente pero el Estado provincial se niega a reconocer pese a haber realizado junto a la comunidad un relevamiento del territorio ancestral de acuerdo a las normativas de la Ley 26.160.

鈥淓s una lucha constante, estamos en alerta permanente de que se produzcan derrames; realizamos muchas denuncias de contaminaci贸n en el territorio; sufrimos sismos debido al fracking. La actividad extractiva ha tra铆do muchos perjuicios a nuestra vida, a nuestra cultura y a nuestros derechos adquiridos como pueblo. Ahora, hay una sequ铆a aguda pero la actividad y el suministro de agua para la fractura nunca se par贸鈥.

鈥淣osotros peleamos por algo justo, no s贸lo para el pueblo mapuche, sino para toda la comunidad鈥, concluye Lorena.

Dentro del territorio comunitario hay tres operadoras: Plus Petrol, Shell e YPF. La lof lleva adelante un litigio contra la provincia y el Estado nacional por no realizar el relevamiento territorial ordenado por la Ley 26.160 que reconoce el poblamiento ancestral y brinda garant铆as constitucionales a los pueblos originarios como el derecho a la consulta previa, libre e informada ante cualquier emprendimiento de impacto socio ambiental en sus tierras. El consenso extractivista no reconoce diferencias gruesas a la hora de avanzar con Vaca Muerta, esa supuesta gran generadora de divisas que tanto precisa la gobernabilidad de nuestra ramplona democracia.

La patota estatal de Bullrich

Noceti era la mano derecha de Patricia Bullrich en la gesti贸n como ministra de Seguridad del gobierno cambiemita. Ambos est谩n imputados en otras causas por haber montado un plan represivo para enfrentar a las comunidades mapuches a las que previamente se encargaron de construir como un enemigo p煤blico, tarea en la que siguen empe帽ados con aliados como el ex gobernador Weretilneck y su delfina Arabela Carreras, o el tambi茅n rionegrino y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, impulsores de un coloquio que tendr谩 lugar ma帽ana en Bariloche titulado Foro Consenso Bariloche鈥 el consenso blanco de los autores, c贸mplices y usufructuarios del despojo sobre las tierras ancestrales mapuches.

En aquellos d铆as, previos y posteriores al operativo en Campo Maripe y en Cushamen, hab铆an montado el cuento de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), un supuesto grupo insurgente mapuche que negaba al Estado argentino. Incluso la cartera de Seguridad circul贸 un Informe R.A.M. 2017 que advert铆a del 鈥減eligro mapuche鈥 caratulando a este grupo como terrorista.

El actual Ministerio de Seguridad present贸 una denuncia contra Noceti y otros funcionarios por encontrarlos autores de lo que denominan la 鈥渋ngenier铆a jur铆dica de la impunidad鈥 en el marco de la causa por la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado. Tambi茅n lo denuncian por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmer铆a Nacional el 1 de agosto de 2017. La investigaci贸n de la gesti贸n de Sabrina Frederic estableci贸 que Noceti dio las 贸rdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmer铆a a la lof en Resistencia de Cushamen, que realizaba un corte de la ruta 40 exigiendo la liberaci贸n de Facundo Jones Huala.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2021/08/24/la-comunidad-mapuche-campo-maripe-querellantes-contra-bullrich-y-noceti/