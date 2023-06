Nadie que haya le铆do El ferrocarril subterr谩neo podr谩 olvidar sus primeras noventa p谩ginas. El 鈥揹igamos鈥 hiperrealismo del que Colson Whitehead se sirve para describir las espantosas condiciones en las plantaciones algodoneras de Georgia se帽ala que los campos de trabajo esclavistas del sur de Estados Unidos en el siglo XVIII perfectamente podr铆an considerarse antecesores de los campos de exterminio nazis. Su finalidad no es coincidente, porque en los primeros se persegu铆a la productividad econ贸mica y en los segundos, el genocidio completo, pero, a excepci贸n de la introducci贸n del elemento tecnol贸gico en pos de la m谩xima eficacia exterminadora 鈥搒igno distintivo de los lager鈥, ambos se sustentaron en el desprecio de la vida y la dignidad, la tortura sistem谩tica, la crueldad gratuita y el supremacismo. Adem谩s, no fueron clandestinos: la ley, el Estado y las mayor铆as sociales los legitimaron. El ferrocarril subterr谩neo se hizo merecedor en 2017 del primero de los dos premios Pulitzer que Whitehead ha recibido porque el mensaje hist贸rico era uno entre otros valores literarios. En lo formal, el sorprendente contraste del elemento fant谩stico en el seno del ya citado hiperrealismo dejaba ver que no todos los recursos est谩n agotados en materia de revisiones hist贸ricas de ficci贸n. El elemento fant谩stico suele velar, y al mismo tiempo descubrir, ideas perseguidas, producir giros epif谩nicos o, como en este caso, aportar suplementos de sentido. En El ferrocarril subterr谩neo, la quiebra del realismo est谩 condensada en la aparici贸n de una tecnolog铆a salv铆fica, como queriendo apuntar que, a diferencia de los blockbusters hollywoodienses sobre el genocidio, donde la salvaci贸n parece depender del esfuerzo y el tes贸n del pr贸fugo 鈥搖na especie de inversi贸n personal de futuro鈥, en los campos de trabajo esclavistas, en la mayor parte de los intentos s贸lo un milagro pod铆a conducir a un negro a la libertad. El segundo Pulitzer lo gan贸 en 2020 por Los chicos de la Nickel, otro texto brutal, una novela realista inspirada en un reformatorio de Florida que complementa a la anterior en la denuncia de que los derechos humanos se extinguen con facilidad en los territorios controlados por las instancias estatales del pa铆s americano.

Vivir en Harlem en los 80, parece decir la novela, significa en muchos momentos ser rozado o implicado en asuntos sucios

Acaba de traducirse en Espa帽a El ritmo de Harlem, la 煤ltima novela de Whitehead, en la que el autor neoyorkino reflexiona de nuevo sobre el asunto de la comunidad negra y la legalidad. En El ferrocarril subterr谩neo, la ley era una pared de hormig贸n armado levantada contra sus aspiraciones 鈥搕ambi茅n en Estados m谩s progresistas como Carolina del Sur鈥. En Los chicos de la Nickel, la ley penal se expresa como una modalidad de castigo s谩dico, cuando no directamente como un modo de exterminio. En El ritmo de Harlem, el asunto se torna m谩s ambiguo. Porque, si bien en los a帽os 60 en Estados Unidos las libertades de la comunidad negra distaban mucho de la plenitud, s铆 que gozaban de una (muy) relativa libre circulaci贸n, derechos de asociaci贸n y de emprendimiento. Otra cosa es que ejercer dichas prerrogativas resultara una tarea sencilla. Porque, ya sabemos que sistema de derecho y libre mercado van de la mano en las democracias occidentales, en lo visible y en lo corruptible, y que las leyes no siempre favorecen el igualitarismo. El ritmo de Harlem habla de esto: del asim茅trico acceso a la dignidad ciudadana en una ciudad en la que el delito est谩 imbricado tanto en las actividades cotidianas como en los mecanismos institucionales. Vivir en Harlem en la d茅cada de los 80, parece decir la novela, significa en muchos momentos ser rozado o implicado en asuntos sucios. En cuyo caso, uno no s贸lo puede convertirse en c贸mplice de los mismos, complicando su historial policial, su 茅tica y sus relaciones sociales, sino tambi茅n en promotor. La infracci贸n y la actividad econ贸mica se revelan como esas dos caras de la cinta de Moebius: cuando uno las recorre con un l谩piz termina descubriendo que forman una 煤nica superficie. En El ritmo de Harlem no llegamos a saber si el protagonista negro, un licenciado en Administraci贸n de Empresas por el Queens College que desea integrarse en la facci贸n respetable de la ciudad es, en su ra铆z, un p铆caro o es que las condiciones sociales son las que lo enredan para que alterne trabajo honrado y actividades delictivas sin casi soluci贸n de continuidad. La novela sigue a este personaje a lo largo de varios a帽os, en tres episodios en los que su compenetraci贸n con algunos agentes al margen de la ley tiende a la estabilidad. 驴Cinismo? 驴Doble moral? 驴Subterfugio patrocinado por el sistema? 驴Destino inapelable? Resulta dif铆cil despejar la ecuaci贸n en un entorno en el que, seg煤n vemos, la polic铆a extorsiona sistem谩ticamente a los peque帽os comerciantes, los ciudadanos negros que han prosperado tambi茅n practican la corrupci贸n, y por debajo de eso, cualquier familiar est谩 envuelto en peque帽os o grandes trapicheos. La ley y el orden se presentan entonces, m谩s que como una acci贸n redistributiva del Estado, como una utop铆a, un horizonte deseable imposible de implementar: los personajes descubren pronto que la turbia realidad dista del idealismo de los valores la misma cantidad de tiempo que tienen que pasar en el mundo. Ni m谩s ni menos.

El ritmo de Harlem habla del asim茅trico acceso a la dignidad en una ciudad en la que el delito est谩 imbricado en los mecanismos institucionales

Y, as铆, vemos c贸mo en la novela se cumple ese capitalismo democr谩tico de la explotaci贸n, pero con una variante. Si los integrantes de nuestros actuales reg铆menes liberales gozamos de inmejorables oportunidades para explotarnos mutuamente (el comerciante a sus empleados, el funcionario al comerciante, el cargo pol铆tico al funcionario, etc.), en el Harlem de los a帽os 60 todos los personajes se timan entre s铆. Todos son p铆caros en marcha, pillos que interact煤an a trav茅s de una trama de la que ya no se distinguen por tener conciencia de su condici贸n 鈥揳unque la disimulen ante s铆 mismos y ante los otros鈥, sino que ocurre algo peor: todos los p铆caros est谩n enlazados inextricablemente, como enred谩ndose en una madeja de delincuencia y enga帽o de la que resulta imposible encontrar su inicio y su fin. 驴Cu谩l es la conciencia 茅tica individual, entonces? Buena pregunta. Ray Carner, el protagonista de la novela, carece de un ideario expl铆cito (aunque la 茅tica siempre ser谩 m谩s pr谩ctica que te贸rica): sus aspiraciones, ya lo hemos dicho, se identifican con las de la clase media, porque los signos de dicho estrato 鈥搖n barrio habitable, un horario de trabajo, la capacidad de ahorro, dos hijos鈥 lo hacen ingresar autom谩ticamente en la divisi贸n de personas decentes. En cuanto al problema de la igualdad racial, se plantea entonces como una subsecci贸n del movimiento econ贸mico. Siempre fue as铆, en todo caso: basta con leer las p谩ginas de El ferrocarril subterr谩neo en las que los terratenientes eval煤an, bien mediado el per铆odo esclavista, que resulta m谩s pr贸spero econ贸micamente contratar irlandeses migrantes que someter a africanos secuestrados m谩s all谩 del Atl谩ntico. La diferencia es que aquellos hombres negros esclavizados 鈥搕odos iguales en su despojamiento extremo鈥 integran en los a帽os 60 del siglo XX una estratificaci贸n social en ciernes por efecto del desarrollo econ贸mico: hay unas pocas clases altas negras, hay unas pocas clases medias negras y hay muchas clases bajas negras. Pero todas atravesadas, como decimos, por lo delictivo y, tambi茅n, algunas tratando de acompasar su respiraci贸n a la gran tarea de unos cuantos activistas de conseguir leyes igualitarias, respeto social y un cambio radical en la sensibilidad colectiva. Las movilizaciones ideol贸gicas que acompa帽aron a los famosos disturbios de 1964 en Harlem aparecen como el necesario paisaje de fondo, aunque no siempre apuntalado o bien entendido por la propia comunidad.

Esta historia y estos ambientes se han contado muchas veces en la literatura y el cine: la paulatina conversi贸n del ciudadano honrado en un mafioso pujante. En el texto de Whitehead, la transformaci贸n del protagonista no conforma tanto un camino de aprendizaje progresivo como una condici贸n. Una especie de carta de naturaleza ciudadana, m谩s estable cuanto mejor se mimetice uno con la corrupci贸n sist茅mica, cuantos menos mandamientos le desgarren a uno la conciencia y cuanto mejor pueda digerir la previsible ca铆da de algunos amigos o familiares por el camino. Podemos transmutar aquellos versos que Rilke escribi贸 en otro contexto y decir que aqu铆 se trata de sobrevivir. Es todo.