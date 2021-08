–

Los kurdos yezid铆es que viven en la regi贸n de Mesopotamia desde hace miles de a帽os, siempre han sido objeto, a lo largo de la historia, de genocidios y crueles traiciones y masacres: el 3 de agosto de 2014 sufrieron el 74潞 genocidio en su contra.

Los kurdos yezid铆es, que llaman a los genocidios perpetrados contra ellos 鈥渇erman鈥, el t茅rmino kurdo para referirse a un decreto, cayeron esta vez en las garras de la aniquilaci贸n, el cautiverio y la esclavitud de los feroces grupos de ISIS. Pero lo que fue m谩s asfixiante para ellos fue la traici贸n, que se visti贸 de negro.

Un genocidio bien preparado

Cuando los grupos de ISIS se plantaron a las puertas de Shengal, miles de Peshmerga y Asayish (militares y fuerzas p煤blicas) del Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK), presidido por Masoud Barzani, que hasta ese mismo momento controlaba la ciudad de Shengal, emprendieron una r谩pida huida sin disparar una sola bala. Como resultado de la huida de los Peshmerga, miles de yezid铆es fueron masacrados por los grupos de ISIS, y otros miles secuestrados, predominantemente mujeres y ni帽os, y vendidos en los mercados como esclavos. Curiosamente, poco antes de que se produjera el genocidio, las fuerzas del PDK incautaron todas las armas que los yezid铆es ten铆an en ese momento, y se llevaron detenidos a tres de los doce guerrilleros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG) y de las Unidades de Mujeres Libres (YJA-Star) que acudieron al rescate del pueblo yezid铆 que hu铆a de ISIS. Todo esto dej贸 claro lo preparado y organizado que estaba este extenso genocidio.

Informe de la ONU sobre el genocidio

Seg煤n las investigaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se hicieron p煤blicas en octubre de 2014, los resultados de los ataques lanzados el 3 de agosto de 2014 fueron los siguientes:

-Alrededor de 5.000 hombres yezid铆es fueron masacrados.

-Alrededor de 100 hombres yezid铆es fueron decapitados.

-7.000 ni帽as y mujeres yezid铆es fueron secuestradas y vendidas en mercados de esclavos.

-Varias ni帽as y mujeres yezid铆es fueron violadas.

-Varias mujeres yezid铆es fueron obligadas a casarse con comandantes de ISIS.

El n煤mero estimado de casos desconocidos es mucho mayor que el que figura en el informe de las Naciones Unidas.

Genocidios a lo largo de la historia

Los yezid铆es, que forman una de las confesiones m谩s antiguas de Mesopotamia, han sufrido a lo largo de la historia 74 genocidios. La mayor铆a de estos asesinatos en masa fueron perpetrados por el Imperio Otomano. Debido a que la mayor铆a de estos genocidios fueron ordenados por los principales Shas otomanos a trav茅s de decretos, los kurdos yezid铆es denominaron a los genocidios con el t茅rmino 鈥渄ecreto鈥 (ferman). En todos y cada uno de los genocidios se utiliz贸 el nombre del Islam.

Aqu铆 se enumeran algunos de los genocidios perpetrados a lo largo de la historia contra la comunidad yezid铆, ordenados en su mayor铆a por los Shahs otomanos:

-En 1246 fue la masacre de Lalesh, dirigida por el se帽or de Zengi, de Mosul, Bedreddin Lulu.

-En el siglo XVI fue el asesinato en masa de los yezid铆es en Sh锚xan, ordenado por una fatwa de Shekhulislami Osmani Ebu Siud Efendi y por decreto del sult谩n Suleyman.

-En 1638, el gobernador de Amed, Melek Ahmed Pasha, orden贸 la masacre que luego fue ejecutada en Shengal.

-En 1650, Murad IV decret贸 la matanza masiva de los yezid铆es, perpetrada por el gobernador de Van, Shemsi Pasha, en Mosul.

-En 1715, el gobernador de Bagdad, Hasan Pasha, llev贸 a cabo otra masacre en Shengal.

-En 1733, el gobernador de Bagdad, Ahmed Pasha, asesin贸 en masa a los yezid铆es en Shexan.

-En 1752, el gobernador de Bagdad, Suleyman Pasha, hizo lo propio nuevamente en Shengal.

-Entre 1732 y 1733, Nadir Shah orden贸 la masacre de los yezid铆es entre Surdash y Kirkuk.

-En 1733, tuvo lugar el asesinato masivo de yezid铆es en la orilla del lago Zap, ordenado por Celiliyan.

-En 1735, Nadir Shah comand贸 la matanza masiva de los yezid铆es en Mahabad, Sald没z y Meraxi.

-En 1742, Al卯 Tak卯 Han, uno de los partidarios de Nadir Shah, cometi贸 una masacre del pueblo yezid铆 en Sald没z.

-En 1743, Nadir Shah perpetr贸 un asesinato masivo de los kurdos yezid铆es en Kirkuk, Hewler y Altunk枚pr眉.

-En 1773, Nadir Shah orden贸 otra masacre de yezid铆es en la orilla del lago Zap.

-En 1787, Celiliyan cometi贸 un asesinato en masa contra los yezid铆es en Shexan.

-En 1798, el vicegobernador de Bagdad, Abdulazaz Bin Abdullah Beg, llev贸 a cabo una masacre contra los yezid铆es de Shexan.

-Entre 1753 y 1800, los Shas otomanos ordenaron el saqueo, la imposici贸n de impuestos, la esclavitud y el genocidio de los kurdos yezid铆es (en seis grandes ataques) en Shengal, Shexan y Mosul.

-En 1809, el gobernador de Bagdad, Suleyman Pasha, orden贸 el asesinato masivo de los yezid铆es en Shengal.

-En 1824 tuvo lugar otra masacre contra los yezid铆es de Shengal, ordenada por el gobernador de Bagdad, Ali Pasha.

-Entre 1832 y1834, estos asesinatos en masa fueron comandados por Soran Muhammed Pasha.

-En 1835, el gobernador de Mosul, Muhammed Ince Bayraktar, orden贸 una nueva masacre perpetrada en Shengal.

-En 1836, Reshid Pasha orden贸 otra masacre cometida en Shengal.

-En 1837, Hafiz Pasha orden贸 nuevamente una masacre cometida en Shengal.

-En 1844, tuvo lugar la matanza masiva de yezid铆es en el Bot谩n.

-En 1892, la pol铆tica de islamizaci贸n de Abdulhamit II condujo a asesinatos masivos de los yezid铆es.

Para obtener informaci贸n m谩s detallada sobre esto se recomienda leer el libro 鈥淵azidis in the clutches of fatwas, genocides and massacres鈥, escrito por el doctor Kadri Yildirim, y el libro titulado 鈥淎 people defying genocides, the Yazidis鈥, del periodista Mazlum 脰zdemir.

La masacre de 2007

Uno de los asesinatos masivos m谩s recientes contra los kurdos yezid铆es tuvo lugar en 2007. El 14 de agosto de 2007 se llevaron a cabo ataques con cuatro camiones cargados de bombas en las aldeas Siba Shex Xidir y Til Izer, de Shengal. Como resultado, 300 personas fueron asesinadas. No se realizaron investigaciones sobre este caso. Se dijo que la masacre fue perpetrada por un grupo llamado Ensar El Sune, afiliado a Al Qaeda, que en ese momento intentaba establecerse en el sur de Kurdist谩n. Sin embargo, muchas fuentes dijeron que el Frente de Turkmenist谩n de Irak (ITC) estuvo involucrado en el ataque, respaldado por el servicio secreto turco presente en Bashur (Kurdist谩n iraqu铆).

Los yezid铆es llamaron a este ataque, hasta el 3 de agosto de 2014, 鈥渆l 煤ltimo decreto鈥.

La situaci贸n de Shengal antes del 3 de agosto

Los kurdos yezid铆es viv铆an predominantemente en el distrito de Shexan, en Duhok; en el distrito de Shengal, en Mosul, y en las aldeas de los distritos circundantes. En 1975, bajo el r茅gimen iraqu铆 del partido Baaz, los yezid铆es fueron reasentados a la fuerza. En todos y cada uno de los genocidios que enfrentaron, el pueblo yezid铆 se salv贸 en los brazos protectores del monte Shengal. Pero en 1975 fueron sacados por la fuerza de las aldeas de la monta帽a y reasentados en Khanasor, Til Izer, Sinune, Siba Shex Xidir, Kocho y Dugur锚 y alrededor de otras 15 aldeas en las estribaciones de la monta帽a.

Cuando en 2003 Estados Unidos intervino en Irak y derroc贸 al r茅gimen de Saddam Hussein, se prepar贸 una nueva Constituci贸n para el pa铆s. Seg煤n el art铆culo 140 de esta Constituci贸n, Shengal quedaba como una 鈥渮ona discutible鈥 entre el gobierno del sur del Kurdist谩n y el gobierno central de Bagdad. Tambi茅n se program贸 un refer茅ndum en Shengal para 2007, pero hasta el d铆a de hoy esa consulta no se ha realizado.

El PDK estableci贸 su monocracia en Shengal. La ciudad supuestamente estaba 鈥渂ajo la protecci贸n鈥 de los Peshmergas, los Asayish del PDK y la polic铆a federal de Irak.

Despu茅s de imponer su dominio absoluto sobre Shengal en 2003, el PDK promovi贸 tradiciones anticuadas, benefici谩ndose del sistema de castas de los jeques, a trav茅s del cual mantuvo bajo su control a la poblaci贸n yezid铆.

Presiones sobre las mujeres en la sociedad yezid铆

La integrante del Movimiento de Liberaci贸n de las Mujeres Yazid铆es (TAJ脢), Xox锚 Dex卯l, ha hablado con ANF sobre la sociedad yezid铆 antes del 煤ltimo genocidio y ha llamado la atenci贸n sobre la violencia y la presi贸n a las que estaban sometidas las mujeres. 鈥淓l rol de las mujeres era muy d茅bil en la sociedad yezid铆, casi inexistente. Para decirlo en otras palabras, una mujer era tan buena como las presiones a las que estaba sujeta y lo que era silenciada. Pero no hay que dejar escapar la continua resistencia de las mujeres contra esto鈥, afirm贸.

鈥淪in embargo, esas luchas se vieron limitadas a algunas pocas personas. Cuando despu茅s del genocidio vimos a las mujeres de Rojava y de la guerrilla, comenzamos a organizarnos con su ayuda鈥, explic贸.

Hacia el genocidio del 3 de agosto

El 10 de junio de 2014, cuando ISIS invadi贸 Mosul, Shengal corri贸 m谩s peligro que cualquier otro distrito de la ciudad. El l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan emiti贸 numerosas advertencias para la protecci贸n de Shengal. En el contexto de esas premoniciones de 脰calan, el PKK envi贸 una unidad de 12 guerrilleros al monte Shengal. Sobre las crecientes amenazas inminentes que se cern铆an sobre la zona, el liderazgo del PKK se puso en contacto con el PDK y llam贸 la atenci贸n sobre la grave situaci贸n. El PKK dej贸 en claro que pod铆a enviar algunas de sus fuerzas a Shengal, pero el PDK no respondi贸 a la llamada del PKK.

Despu茅s de invadir Mosul, los grupos de ISIS cargaron contra Tal Afar, un distrito de la comunidad turcomana de las inmediaciones de Shengal. Una gran parte de la poblaci贸n turcomana de Shia huy贸 a Shengal. En ese momento, los grupos estaban muy cerca de atacar Shengal. Sin embargo, en lugar de comenzar los preparativos necesarios, el PDK repentinamente comenz贸 a apoderarse de las armas del pueblo yezid铆, diciendo que los iban a proteger. Seg煤n las estad铆sticas oficiales que se revelaron despu茅s, antes de los b谩rbaros ataques de los grupos de ISIS en Shengal, el n煤mero de Peshmergas y Asayish del sur del Kurdist谩n, de la polic铆a federal iraqu铆 y la guardia de tr谩fico, adem谩s de las unidades armadas afiliadas a alg煤n otro partido, comprend铆an un total de 11.000 personas bien equipadas, ubicadas en Shengal y las aldeas circundantes.

鈥淓staban aqu铆 por dinero y huyeron cuando se acerc贸 el peligro鈥

La comandante de las Unidades de Protecci贸n de Shengal (YBS), T卯r锚j 艦engal, nos ha dado la siguiente informaci贸n sobre la fuerza militar en la ciudad: 鈥淓n ese momento, cuando los grupos de ISIS se apoderaron de todas las 谩reas alrededor de Shengal una tras otra, todav铆a no cre铆amos que pudi茅ramos ser los siguientes. Porque est谩bamos rodeados de un gran ej茅rcito de Peshmergas, e incluso de soldados iraqu铆es. Y confi谩bamos en ellos. Sol铆an decirnos: 鈥楲os protegeremos鈥. Pero desafortunadamente huyeron cuando empezaron los ataques. Solo cuando les preguntamos por qu茅 hu铆an, entendimos que no consideraban que este lugar fuera su tierra y que hab铆an sido reclutados para cumplir con el 鈥榙eber de defenderse鈥 solo por dinero. Cuando vieron que se acercaba el peligro, huyeron tan pronto como se les orden贸 hacerlo, sin mirar atr谩s siquiera una sola vez鈥.

El vicepresidente adjunto del Consejo Aut贸nomo de Shengal, Qehtan Xel卯l, ha recordado que los Peshmergas del PDK se apoderaron de todas las armas de los j贸venes yezid铆es poco antes del comienzo del genocidio: 鈥淓n el cruce de Shengal a Tal Afar, el PDK hab铆a establecido hasta un punto de control. Cuando ISIS lleg贸, todas las armas de la juventud yezid铆 fueron embargadas. Con palabras como 鈥榣os protegeremos, no se preocupen, ustedes no necesitan tomar las armas鈥, las llevaron todas. Sin embargo, durante el genocidio ni siquiera dispararon una bala, no dieron un m谩rtir y ni tan siquiera les sangraron los dedos. Todos escaparon鈥.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

