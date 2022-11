–

De parte de Nodo50 November 19, 2022 107 puntos de vista

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayor铆a de los pa铆ses industrializados se convierten en Estados del bienestar en los que, sobre el papel, toda la poblaci贸n tiene garantizadas unas condiciones materiales de vida aceptables. Esa in茅dita consolidaci贸n del bienestar social fue el resultado de un 鈥減acto鈥 m谩s o menos expl铆cito entre capital y trabajo causado por la reconstrucci贸n y el crecimiento econ贸mico del sistema de Bretton Woods, que perpet煤a el imperialismo despu茅s de la independencia formal de las colonias (Galtung, 1971), as铆 como por las hist贸ricas conquistas del movimiento obrero y el miedo a una revoluci贸n inspirada por un modelo alternativo, el del bloque comunista (Hobsbawm, 1990). Por lo tanto, la concatenaci贸n de estas condiciones sociales solo ha sido posible en un momento y una zona del planeta muy concretos, Europa occidental en la segunda mitad del siglo XX. Esta era de igualitarismo empieza a romperse tras la crisis del petr贸leo de 1973 y la posterior ofensiva neoliberal de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, una desregulaci贸n financiera que desvincula la reproducci贸n del capital de la mejora del bienestar social y una paralela deslocalizaci贸n industrial que debilita la organizaci贸n de la clase trabajadora (Lazzarato, 2009). El culmen de la hegemon铆a neoliberal se produce con la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica y la extensi贸n del capitalismo hasta pr谩cticamente todos los rincones del planeta, lo que lleva a autores como Francis Fukuyama (1992) a precipitarse y proclamar el 鈥渇in de la historia鈥. Desde entonces, las sociedades occidentales han experimentado una lenta pero firme tendencia hacia la p茅rdida de derechos laborales, la reducci贸n de los servicios p煤blicos y, en general, la limitaci贸n a la intermediaci贸n del Estado en favor de los m谩s d茅biles.

La inclinaci贸n de la balanza hacia el lado del capital que ha tenido lugar en las 煤ltimas d茅cadas coincide con el abandono acad茅mico e intelectual de los an谩lisis de clase, aquellos que tienen en cuenta de alguna manera la que para Karl Marx era la divisi贸n social fundamental, la que distingue entre quienes controlan los medios de producci贸n y quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir (Huber, 2022). Se podr铆a decir que, en cierto sentido, el proletariado muri贸 de 茅xito, pues la extensi贸n de las 鈥渃lases medias鈥 instaur贸 la creencia en que el nivel de vida logrado se basaba en derechos adquiridos por los que no era necesario seguir luchando. Sin embargo, la clase propietaria no hab铆a olvidado la centralidad del conflicto capital-trabajo y aprovech贸 la oportunidad para imponer su sistema y quedarse con una mayor porci贸n del pastel. Como reconoci贸 el magnate estadounidense Warren Buffet en un ejercicio de sinceridad poco habitual: 鈥淗ay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que est谩 haciendo la lucha, y estamos ganando鈥 (Stein, 2006).

La recuperaci贸n del an谩lisis de clase

La claudicaci贸n de la izquierda no ha sido, en todo caso, definitiva. En los 煤ltimos a帽os, en un contexto de sucesi贸n de crisis econ贸micas y aumento de las desigualdades, se est谩n recuperando las teor铆as y visiones m谩s cr铆ticas hacia el capitalismo como un sistema econ贸mico injusto. La perpetuaci贸n de las mismas clases sociales que describi贸 Marx hace m谩s de un siglo no es defendida 煤nicamente por autores minoritarios, pues el marxismo ha vuelto a dejar de ser marginal y los an谩lisis de clase no tienen que ser necesariamente marxistas, como se ve en muchos de los ejemplos mencionados a lo largo de este art铆culo.

El largo vac铆o en el an谩lisis de clases parece haber llegado a su fin con la publicaci贸n de obras acad茅micas que recuperan los conceptos y paradigmas que cimentaron el igualitarismo. Los propios t铆tulos de algunos de estos libros son reveladores de un cambio de tendencia: C贸mo los ricos destruyen el planeta (Kempf, 2011), Chavs: la demonizaci贸n de la clase obrera (Jones, 2012), La secesi贸n de los ricos (Ari帽o y Romero, 2016) y Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista (Rendueles, 2020) son solo una peque帽a muestra. Durante la euforia neoliberal, estos trabajos habr铆an sido ignorados y sus autores desprestigiados, pero tras la crisis econ贸mica de 2008 sus visiones son escuchadas y cada vez m谩s aceptadas.

El an谩lisis de clase se est谩 volviendo a poner de moda, lo cual es al mismo tiempo una buena noticia para la clase trabajadora y un s铆ntoma de su debilidad, en tanto que ha tenido que volverse a los niveles de desigualdad anteriores a la extensi贸n del Estado del bienestar para que mencionar la lucha de clases deje de ser tab煤. La hegemon铆a neoliberal supuso un impresionante aumento de las desigualdades sociales que ha permitido a una peque帽a franja de las clases m谩s acomodadas acaparar la totalidad de la creaci贸n de riqueza de este per铆odo, gener谩ndose progresivamente las condiciones materiales para una revoluci贸n tanto te贸rica como pol铆tica que, m谩s all谩 de los encomiables conatos locales o nacionales 鈥揷ontracumbres como la de Seattle en 1999, el socialismo del siglo XXI en algunos pa铆ses latinoamericanos, el 15-M en Madrid鈥︹, ha empezado realmente tras la crisis del covid-19.

La mayor铆a de los gobiernos de los pa铆ses centrales han dado un giro de 180 grados en su pol铆tica econ贸mica, recuperando los manuales de econom铆a keynesiana principalmente para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, pero no es en absoluto casualidad que este cambio de paradigma se produzca de la mano de la recuperaci贸n del an谩lisis de clase. Incluso las instituciones financieras internacionales, como la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸micos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) piden ahora la aplicaci贸n de pol铆ticas contrac铆clicas de aumento del gasto p煤blico y una fiscalidad m谩s elevada y progresiva para poder financiar la protecci贸n social (Gaspar, 2022). La actuaci贸n de los gobiernos europeos y de la propia Uni贸n Europea est谩 siendo diametralmente opuesta a la de 2008, una revoluci贸n en la hegemon铆a de la pol铆tica econ贸mica que ha permitido recuperar la intervenci贸n de los poderes p煤blicos con un renovado sentido transformador que intenta adaptarse a la realidad actual. Aqu铆 es donde entra en juego la crisis clim谩tica.

Los primeros s铆ntomas graves de la crisis clim谩tica y las perspectivas de futuro al respecto revelan que, adem谩s de injusto, el capitalismo tambi茅n es un modelo insostenible. La desigualdad y la insostenibilidad, que han sido interpretadas mayoritariamente como dos amenazas independientes, est谩n en realidad 铆ntimamente relacionadas, pero solo pueden ser abordadas conjuntamente si la poblaci贸n toma conciencia de dicha vinculaci贸n. Es decir, solo es posible aspirar a un mundo respetuoso con el medio ambiente y que adem谩s sea m谩s justo si la transici贸n ecol贸gica tiene en cuenta la lucha de clases.

Un ecologismo con conciencia

El ecologismo no est谩 intr铆nsecamente alineado a la izquierda o a la derecha del espectro pol铆tico, sino que depende de su articulaci贸n en el debate pol铆tico. De hecho, es habitual ver el prefijo 鈥渆co-鈥 seguido de casi cualquier corriente ideol贸gica 鈥揺cosocialismo, ecofeminismo, ecocapitalismo鈥︹. Hasta hace poco tiempo se segu铆a asumiendo el punto de vista de Ronald Inglehart (1971) por el cual el ecologismo era una ideolog铆a propia de una clase media acomodada que puede permitirse otras preocupaciones m谩s all谩 de lo econ贸mico, un punto de partida que defend铆a la contradicci贸n entre las conciencias de clase y ecol贸gica. Sin embargo, se est谩n elaborando cada vez m谩s y mejores marcos interpretativos que cuestionan dicha oposici贸n.

El soci贸logo John Bellamy Foster es uno de los m谩s destacados en esta tarea. A partir de un repaso de los trabajos que rastrean los fundamentos de la sociolog铆a ambiental en autores cl谩sicos como 脡mile Durkheim y Max Weber, una de sus l铆neas de investigaci贸n se centra en una interpretaci贸n de la obra de Marx a este respecto. Foster se帽ala que Marx es pionero en aplicar la noci贸n biol贸gica de metabolismo al an谩lisis social para denunciar que existe una contradicci贸n entre la reproducci贸n indefinida del capital y los ritmos de reproducci贸n de la naturaleza de manera sostenible para las futuras generaciones. Esta idea de El Capital sirve a Foster para acu帽ar su concepto de 鈥渂recha metab贸lica鈥 鈥metabolic rift鈥 y le permite defender que Marx desarrolla un materialismo-hist贸rico-ambiental en el cual otros autores y 茅l mismo han encontrado las bases de un marxismo ecol贸gico (Foster, 1999).

Marx es tal vez el autor m谩s discutido y cuestionado de la historia, y durante mucho tiempo ha recibido duros ataques desde el ecologismo por su supuesta omisi贸n del an谩lisis de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os se est谩n extendiendo las interpretaciones ecol贸gicas de sus textos (Moore, 2016; Dyer-Whiteford, 2018; Schultz, 2020; Huber, 2022), cada una con sus enfoques y matices pero con el rasgo com煤n de intentar recuperar el marxismo para interpretar la crisis clim谩tica. Desde este punto de vista, el problema no es que Marx no estuviera preocupado por el medio ambiente, sino que existe un ecologismo impl铆cito en sus textos que no ha sido suficientemente desarrollado por autores posteriores, muchos de los cuales han hablado err贸neamente en su nombre, mientras que el propio Marx ha sido asociado con la destrucci贸n medioambiental del 鈥渟ocialismo real鈥 de la Uni贸n Sovi茅tica y el resto del bloque comunista y no ha tenido derecho de r茅plica ni la oportunidad de estudiar el calentamiento global (Foster, 1999; Lowy, 2002). Sea o no 茅sta la interpretaci贸n m谩s adecuada de Marx, sin duda se trata de la m谩s 煤til para los retos del siglo XXI.

Una vez asumido, el cambio clim谩tico ha sido caracterizado a nivel social principalmente como una amenaza para la lucha de clases, ya que la transformaci贸n sostenible del modelo econ贸mico conllevar铆a una gran destrucci贸n de puestos de trabajo, sobre todo en la miner铆a y las industrias contaminantes. De esta manera, el efecto de una transici贸n ecol贸gica ser铆a especialmente duro para el movimiento obrero, puesto que los anteriores son precisamente los sectores con mayor tradici贸n de afiliaci贸n sindical y reivindicaci贸n social. Este dilema entre trabajo y medio ambiente 鈥撯the jobs versus environment dilemma鈥 seg煤n Nora R盲thzel y David Uzzell (2011)鈥 ha sido la idea com煤nmente aceptada que ha provocado durante mucho tiempo la divisi贸n y el enfrentamiento entre el socialismo y el ecologismo. No obstante, frente a esto, algunos autores empiezan a plantear que la crisis clim谩tica m谩s bien debe ser vista como una oportunidad para la transformaci贸n social o quiz谩s, incluso, como el detonante de una futura revoluci贸n. Algunos autores apuntan que la transici贸n ecol贸gica puede ser una oportunidad para la lucha de clases a trav茅s de la fiscalidad verde, la redistribuci贸n y el protagonismo econ贸mico del Estado (Gonz谩lez Reyes et al., 2019), pero el motivo para este optimismo de la voluntad ser铆a no tanto la cantidad de puestos de trabajo ligados a la transici贸n ecol贸gica, que no est谩 claro que puedan cubrir los desaparecidos, sino el paso de la 鈥渃lase en s铆鈥 a la 鈥渃lase para s铆鈥 cuando las restricciones clim谩ticas aprieten a la mayor铆a social (Huber, 2022). La crisis clim谩tica no es la 煤nica responsable de la recuperaci贸n de la conciencia de clase, en la que tambi茅n intervienen las discriminaciones de g茅nero, 茅tnicas, centro-periferia y la intensificaci贸n de las desigualdades socioecon贸micas, pero s铆 se trata de un factor con una dimensi贸n y unas posibilidades y riesgos in茅ditos y muy importantes.

La confluencia de las preocupaciones sociales y ecol贸gicas es muy importante porque existe la posibilidad de que se intenten hacer pasar por sostenibles comportamientos como el greenwashing, un 鈥渓avado verde鈥 que no es m谩s que marketing de las empresas que lo llevan a cabo. Una vez superado el negacionismo por la incuestionable gravedad de la crisis clim谩tica, el siguiente paso de los grandes poderes econ贸micos consiste en tratar de convertir al ecologismo en funcional al capitalismo a trav茅s de transiciones ecol贸gicas que no alteren ni cuestionen la naturaleza insostenible del sistema capitalista e incluso refuercen sus din谩micas expansivas (Ramiro y Gonz谩lez, 2021). Por el contrario, la conciencia de clase y la ecol贸gica est谩n obligadas a converger, y est谩n empezando a hacerlo a gran escala a trav茅s de un activismo socioambiental que es cada vez m谩s influyente.

A nivel te贸rico, no son solo los trabajos acad茅micos dedicados a la interacci贸n entre la estructura social y la crisis clim谩tica, sino que casi cualquier an谩lisis sociol贸gico o medioambiental se ve obligado actualmente a incluir referencias a la otra cuesti贸n. En este sentido, el tratamiento medi谩tico a la agenda pol铆tica es muy revelador de la convergencia entre la conciencia ecol贸gica y la de clase. Por ejemplo, en la COP26 de Glasgow de 2021, medios de comunicaci贸n de diferentes pa铆ses y orientaciones ideol贸gicas criticaron la hipocres铆a de los centenares de l铆deres mundiales que volaron a Escocia en aviones gubernamentales o privados para debatir sobre c贸mo luchar contra la contaminaci贸n. Seg煤n Greg Archer, director de la campa帽a de Transporte y Medio Ambiente en Reino Unido: 鈥淯no de esos jets, en vuelo de ida y vuelta de tres horas, causa tantas emisiones como el brit谩nico medio en un a帽o鈥 (Fresneda, 2021). Esta misma cr铆tica se extiende a multitud de ejemplos de famosos, como los cortos vuelos de algunos magnates y celebridades en Norteam茅rica (Sweeney, 2022), e incluso al debate pol铆tico nacional en pa铆ses como Espa帽a a prop贸sito del uso del avi贸n presidencial (Cortijo, 2022).

El transporte privado de lujo ha recibido por ahora la mayor atenci贸n medi谩tica e indignaci贸n social, pero el impacto ambiental del consumo suntuario se extiende a muchos otros sectores. Tras estas denuncias subyace una interpretaci贸n de la huella ecol贸gica en funci贸n de la clase social que es imprescindible para comprender las causas y posibles soluciones de la crisis clim谩tica (Gore et al., 2020). No obstante, poner el foco en el consumo no explica ni mucho menos toda la complejidad de la cuesti贸n, puesto que cabe a帽adir una responsabilidad extra a las empresas y sus responsables, que tienen mucha m谩s capacidad de decisi贸n sobre las formas de producci贸n que los consumidores, quienes en ocasiones no conocen o no tienen a su disposici贸n alternativas no contaminantes (Dyer-Witheford, 2018; Huber, 2022). Esta discusi贸n remite a un debate sobre si la responsabilidad de la crisis clim谩tica es de todos los seres humanos, aunque sea en proporci贸n al impacto ecol贸gico de su modo de vida, como se deduce del Antropoceno; o si, por el contrario, el problema es el sistema econ贸mico que solo puede reproducirse a s铆 mismo a costa de la sostenibilidad del planeta Tierra, lo que defiende el Capitaloceno (Moore, 2016). La primera visi贸n es todav铆a mayoritaria, pero existe una creciente conciencia ecol贸gica que entiende que el ecologismo sin una cr铆tica marxista al capitalismo es un autoenga帽o (Lowy, 2002) o, en palabras del activista brasile帽o Chico Mendes, asesinado en 1988 por su defensa del medio ambiente, que 鈥渓a ecolog铆a sin lucha social es solo jardiner铆a鈥 (Fr猫re Affanni, 2022).

No hay alternativa

Como se ha se帽alado, la crisis clim谩tica est谩 pasando de amenaza a oportunidad para el an谩lisis y para la lucha de clases, aunque no sin dificultades. Existe el riesgo de convertir la crisis clim谩tica en un juego del gallina entre clases, en la que los privilegiados hagan todo lo posible para no renunciar a sus privilegios mientras las mayor铆as sociales defienden su derecho a llevar una vida digna, esperando que sean los otros quienes cedan, a costa de una perpetuaci贸n del deterior medioambiental. El problema para el ecologismo es que el resto de opciones son o bien improbables o bien mucho m谩s indeseables. Por un lado, las apuestas por continuar con el business as usual o por una transici贸n ecol贸gica basada en el crecimiento se apoyan en un tecnooptimismo que vulnera el principio de precauci贸n que se debe seguir en materia medioambiental, pues no est谩 en absoluto garantizado que la ciencia vaya a encontrar soluciones 鈥渃ornucopianas鈥 鈥揳bundancia de materiales y fuentes de energ铆a renovables, procesos productivos mucho m谩s eficientes, t茅cnicas para la captura de carbono鈥︹ (Taibo, 2016; Hickel y Kallis, 2019). Incluso si se descubrieran algunas de estas posibles soluciones, tampoco hay ninguna garant铆a de que su utilizaci贸n y extensi贸n al conjunto de la humanidad vaya a ser rentable bajo los criterios del mercado, que incentiva comportamientos derrochadores como la obsolescencia programada. Por otro lado, es fundamental estar alerta hacia las alternativas pol铆ticas que se configuran, pues all铆 donde las derechas m谩s reaccionarias est谩n empezando a entender la dimensi贸n del problema clim谩tico se est谩 articulando un ecofascismo que plantea un escenario futuro a la altura de las distop铆as hollywoodienses, en el que para salvar el planeta se apretar谩 por abajo, privando a las clases populares y excluidas del sustento m铆nimo para vivir dignamente en nombre de la sostenibilidad (Taibo, 2016).

Recuperando el viejo lema del neoliberalismo 鈥撯淭here Is No Alternative鈥, 鈥渘o hay alternativa鈥濃, en el siglo XXI no hay otra manera distinta a la lucha de clases clim谩tica para garantizar un bienestar material que sea sostenible (Huber, 2022). En plena crisis clim谩tica, ya no existe la posibilidad de alcanzar uno de los dos objetivos sin el otro, pues los intentos por profundizar en el crecimiento econ贸mico ser谩n bloqueados por los l铆mites medioambientales del planeta, mientras que los de reducir el impacto de la actividad humana en el resto del planeta ser谩n rechazados por las presiones sociales. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia es el ejemplo m谩s claro de que una pol铆tica ecol贸gica que no tenga en cuenta su impacto social est谩 destinada a recibir un rechazo mayoritario (Schultz, 2020), por lo que es muy probable que la aplicaci贸n de las pol铆ticas de transici贸n ecol贸gica llene las calles de numerosas capitales mundiales de chalecos amarillos.

La recuperaci贸n acad茅mica del an谩lisis de clase se retroalimenta con los debates pol铆ticos y sociales, por lo que es absolutamente imprescindible desarrollar los fundamentos te贸ricos para abordar la crisis clim谩tica de manera justa. Est谩 en juego qui茅n va a pagar la factura clim谩tica de las pr贸ximas generaciones, por lo que es urgente exigir a los representantes pol铆ticos y a las 茅lites econ贸micas que asuman los consensos cient铆ficos y las demandas sociales para afrontar en condiciones aceptables la crisis clim谩tica. Por ello, de cara a la movilizaci贸n social, merece la pena adaptar la m铆tica frase de Antonio Machado para la causa y proclamar: haced ecologismo, porque si no lo hac茅is alguien lo har谩 por vosotros, y probablemente contra vosotros.

脕lvaro Ram贸n S谩nchez es estudiante de doctorado en Ciencia Pol铆tica en la Universidad Complutense de Madrid

18/11/2022

Bibliograf铆a

Ari帽o, A. y Romero, J. (2016) La secesi贸n de los ricos. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Cortijo, M. (2022) 鈥淪谩nchez gasta en una hora en Falcon m谩s combustible que un espa帽ol en todo el a帽o鈥. Vozp贸puli, 12/09/2022, https://www.vozpopuli.com/espana/sanchez-gasta-una-hora-falcon-mas-combustible-que-espanol-todo-ano.html

Dyer-Witheford, N. (2018): 鈥淪truggles in the Planet Factory: Class Composition and Global Warming鈥. En J. Jagodzinski (ed.) Interrogating the Anthropocene: Ecology, Aesthetics, Pedagogy, and the Future in Question. Cham (Suiza): Springer.

Fresneda, C. 鈥淟a “hipocres铆a verde”: a la Cumbre del Clima en jet privado鈥. El Mundo, 3/11/2021, https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/11/03/618120eefdddffb3118b45e4.html

Foster, J. B. (1999) 鈥淢arx鈥檚 Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology鈥. American Journal of Sociology, 105 (2), pp. 366-405.

Fr猫re Affanni, J. P. 鈥淟a ecolog铆a sin lucha social es solo jardiner铆a鈥. Tierra Viva, 5/04/2022, https://agenciatierraviva.com.ar/la-ecologia-sin-lucha-social-es-solo-jardineria/

Fukuyama, F. (1992) El fin de la historia y el 煤ltimo hombre. Barcelona: Planeta.

Galtung, J. (1971) 鈥淎 Structural Theory of Imperialism鈥. Journal of Peace Research, 8 (2), pp. 81-117.

Gaspar, V. (2022) 鈥淎 Fine Balancing Act鈥. Finance & Development, 59 (1), pp. 4-7.

Gonz谩lez Reyes, L.; Almaz谩n, A.; Lareo, 脕; Actis, W.; Bueno, L. M.; Madorr谩n, C.; Santiago Mu铆帽o, E. y De Benito, C. (2019) Escenarios de trabajo en la transici贸n ecosocial 2020-2030. Madrid: Ecologistas en Acci贸n.

Gore, Tim; Alestig, M. y Ratcliff, A. (2020) Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono. Oxfam.

Hickel, J. y Kallis, G. (2019) 鈥淚s Green Growth Possible?鈥. New Political Economy, 25 (4), pp. 469-486. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964

Hobsbawm, E. (1990) 鈥淕oodbye To All That鈥. Marxism Today, 19, pp. 18-23.

Huber, M. T. (2022) Climate Change as Class War: Building Socialism on a Warming Planet. Londres 鈥 Nueva York: Verso.

Inglehart, R. (1971) 鈥淭he silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies鈥. The American Political Science Review, 65 (4), pp. 991-1017. https://doi.org/10.2307/1953494

Jones, O. (2012) Chavs: la demonizaci贸n de la clase obrera. Madrid: Capit谩n Swing.

Kempf, H. (2011) C贸mo los ricos destruyen el planeta. Madrid: Clave Intelectual.

Lazzarato, M. (2009) 鈥淣eoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstruction of the Social鈥. Theory, Culture & Society, 26 (6), pp. 109-133. https://doi.org/10.1177/0263276409350283

Lowy, M. (2002) 鈥淔rom Marx to Ecosocialism鈥. Capitalism, Nature, Socialism, 13 (1), pp. 121-133.

Moore, J. W. (2016) 鈥淓l fin de la naturaleza barata: o c贸mo aprend铆 a dejar de preocuparme por 鈥榚l鈥 medioambiente y amar la crisis del capitalismo鈥. Relaciones Internacionales, 33, pp. 143-174.

Ramiro, P. y Gonz谩lez, E. (2021) 鈥淟a insostenible reconstrucci贸n del business as usual: Recuperaci贸n vs confrontaci贸n鈥. Viento Sur, 176, pp. 51-60.

R盲thzel, N. y Uzzell, D. (2011) 鈥淭rade unions and climate change: The jobs versus environment dilemma鈥. Global Environmental Change, 21, pp. 1215-1223.

Rendueles, C. (2020) Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista. Barcelona: Seix Barral.

Schultz, N. (2020) 鈥淣ew Climate, New Class Struggles鈥. En B. Latour y P. Weibel (eds.) Critical zones: The science and politics of landing on earth. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Stein, B. 鈥淚n Class Warfare, Guess Which Class Is Winning鈥. The New York Times, 26/11/2006, https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html

Sweeney, J. 鈥淐elebrity Jets鈥. Twitter, 5/11/2022, https://twitter.com/CelebJets?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Taibo, C. (2016) Colapso. Capitalismo terminal, transici贸n ecosocial, ecofascismo. Madrid: Los Libros de la Catarata.

(Visited 60 times, 2 visits today)