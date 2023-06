–

El capitalismo, (incuestionable para tantos), la sociedad de consumo (con su fr铆volo atractivo y sus vacuos valores) y la democracia representativa (con sus continuos e inefables salvadores) parecen haber seducido a la mayor parte de la sociedad. 驴Es posible una nueva conciencia libertaria y subvertir el estado de las cosas?

Los anarquistas insistimos, todo lo a menudo que podemos, en la libertad individual y en la emancipaci贸n social. Para ello, de forma no menos pertinaz, y teniendo en cuenta la profunda aversi贸n que sentimos por todo tipo de tutela y de salvadores externos, hablamos de trabajar sobre la conciencia de las personas. Sin embargo, en gran parte de las personas no encontramos el menor indicio de esa nueva conciencia libertaria. No desesperemos, el ser humano es profundamente maleable y los paradigmas de comportamiento, influidos por la conciencia y por nuevos valores, cambiar谩n tarde o temprano (y trabajamos, aqu铆 y ahora, para que sea a mejor). Hay quien dice que la sociedad posmoderna nos ha tra铆do un individuo ego铆sta y atomizado, donde no hay apenas cabida para la conciencia comunitaria ni, parad贸jicamente, para una aut茅ntica individualidad (que ser铆a, no lo que nos a铆sla, sino lo que nos diferencia del otro). No olvidemos, al margen de disquisiciones filos贸ficas sobre la posmodernidad (que pueden ser m谩s o menos interesantes), que el desarrollo de la modernidad va innegablemente unido al sistema econ贸mico y productivo del capitalismo. No sabemos con seguridad si todo est谩 determinado por la econom铆a, como asegur贸 Marx, pero s铆 que estamos gravemente condicionados por un sistema devastador y explotador (aunque haya seducido, en su noci贸n de progreso a tantos seres humanos). Si el capitalismo lo impregna todo, no podemos dejar de mencionar los otros anatemas del anarquismo (con el Estado y la Iglesia, en cualquiera de sus formas, como sus grandes instituciones), que parecen gozar de cierta salud y condicionar igualmente la vida de las personas en un, m谩s o menos perverso, engranaje social.

驴Es la alienaci贸n la culpable de que apuntalemos de un modo u otro un sistema injusto y de que hayan seducido as铆 nuestras conciencias? Siempre me han interesado, con los anarquistas a la cabeza, los que han insistido en enfrentarse a una realidad concreta frente a tanta abstracci贸n. Estas abstracciones, posible causa de tanta enajenaci贸n, que adoptan de modo cl谩sico la efigie de Dios, pero que en la modernidad tambi茅n habla de la Humanidad, el Derecho o el Progreso, acaba sacrificando al ser humano concreto. Es por eso que un autor como Max Stirner, tan reivindicado por los anarquistas, creo que merece ser tan recordado en la posmodernidad; al menos, su advertencia sobre como el ser humano concreto y real, siendo cada personalidad valiosa y diferenciable, acaba siendo anulado por nuevas abstracciones (no importa el nombre que adopten). Los Estados y el Capitalismo siguen asesinando y, adem谩s, lo hacen a veces en nombre del Derecho y de supuestos valores humanos con la promesa de un mundo mejor inexistente. Los anarquistas debemos reivindicar siempre el valor y la dignidad de la vida humana, de cada una de ellas de forma concreta y real. No estoy muy seguro de que la respuesta es, sencillamente, que estamos enajenados de una determinado condici贸n que tendr铆amos en nuestro yo real (ser铆a aceptable, lejos de toda metaf铆sica, solo si ese supuesto yo supone potenciar lo mejor que llevamos dentro). En cualquier caso, lo importante es esa reivindicaci贸n de un trato cercano entre los seres humanos, que despierte nuestros valores m谩s nobles de solidaridad y apoyo mutuo. En la sociedad actual, cualquier excusa es buena para desentendernos de los problemas ajenos, para juzgar y condenar a la persona que tenemos enfrente. Hay que trabajar por una comunicaci贸n racional frente a la violencia, aunque sea asumible que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, y por la comprensi贸n frente al rechazo.

Los inicios de la modernidad nos trajo promesas de emancipaci贸n, a nivel individual y colectivo, pero la realidad es que su desarrollo ha perfeccionado las formas de dominaci贸n en una sociedad jerarquizada. Esa perfecci贸n, a veces, adopta la forma de una posible liberaci贸n; tal vez, por eso, sigue seduciendo tantas conciencias. Es cierto que en las sociedades desarrolladas conviven esos nobles valores, incluso libertarios (Colin Ward ya lo indicaba), con formas intolerables de rechazo y exclusi贸n. Es por eso que trabajando, la l贸gica libertaria obliga a que sea fuera de las instituciones, sobre esas relaciones horizontales, libres y solidarias, y no solo con promesas revolucionarias en organizaciones militantes, ya se est谩 trabajando y construyendo la sociedad que nos gustar铆a. La dominaci贸n est谩 ah铆, si queremos verla (y sufrirla, tantas veces), pero tambi茅n la posible liberaci贸n. Las instituciones sociales y pol铆ticas han sido creadas por los seres humanos, y por ellos pueden ser transformadas hacia modos de vida y producci贸n verdaderamente justos y racionales. Los anarquistas sabemos que esas promesas de emancipaci贸n, que a veces adoptan esas instituciones jerarquizadas, son falaces, por lo que trabajamos en nuestra propio camino, real y concreto en lo social, por lo que consideramos la liberaci贸n. Una liberaci贸n de esa apropiaci贸n que han realizado las grandes instituciones de la modernidad (con el Estado y el Capitalismo a la cabeza, aunque la dominaci贸n est茅 presente en otros 谩mbitos y con otras formas), instrumentalizando el conocimiento, la tecnolog铆a y los recursos sociales para regularizar las vidas de los seres humanos.

El anarquismo, en nombre de la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, siempre tuvo como objetivo la emancipaci贸n de toda explotaci贸n y dominaci贸n. El pensamiento libertario estuvo influido por multitud de autores, a veces diversos e incluso divergentes, pero fue siempre en la pr谩ctica antiautoritaria y autogestionarias, en innumerables experimentos sociales, donde cobr贸 un notable vigor. Ser谩n siempre las propias personas, de forma real y concreta, las que adoptar谩n su propio camino para transformar la sociedad y liberarse. La acci贸n directa anarquista, en nombre de los valores m谩s dignos y solidarios, sustituye a toda abstracci贸n y anula la mediaci贸n de cualquier clase que la sustente. Frente a las sutiles formas de dominaci贸n estatal o de explotaci贸n econ贸mica, y frente a las falacias liberadoras de la representaci贸n pol铆tica de la democracia, una relaci贸n real y libertaria con el mundo en cualquier 谩mbito vital. Lo que hace al anarquismo actual, no importa la 茅poca y los valores en que nos encontremos, es precisamente una cr铆tica y una pr谩ctica antiautoritarias en cualquier plano de la existencia humana. Es posible que la dominaci贸n se produzca a nivel cotidiano en la sociedad actual, pero es posible tambi茅n la emancipaci贸n. Profundicemos y trabajemos en ello, en las condiciones 茅ticas y concretas sobre las que podemos construir nuestras vidas y desenvolvernos socialmente. La conciencia de muchas personas, estoy seguro, puede verse atraida por ello.

Capi Vidal