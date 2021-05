Al otro lado de la frontera, las v铆ctimas se cuentan por miles: en 2018, de las m谩s de 67.000 muertes ocasionadas por sobredosis en Estados Unidos, cerca de la mitad se debieron al consumo de fentanilo o de drogas sint茅ticas similares; 10% m谩s que el a帽o anterior. Se habla de una epidemia como la de la hero铆na en los a帽os 2000-2010, 茅poca en que esta droga, obtenida de la morfina extra铆da de la amapola, provocaba estragos en el pa铆s. Ya desde entonces los c谩rteles mexicanos hab铆an sabido imponerse: en 2016, 90% de la hero铆na vendida en Estados Unidos proven铆a de M茅xico.

Militares durante un recorrido por las calles de Culiac谩n, Sinaloa.GLADYS SERRANOAhora los carteles miran hacia el futuro: las drogas sint茅ticas. El llamado tri谩ngulo de oro mexicano (al norte del pa铆s), conocido por sus cultivos de opio y marihuana, se est谩 transformando por obra del cartel de Sinaloa. En los terrenos monta帽osos que rodean Culiac谩n, los campos de adormidera han dejado lugar a los laboratorios. 鈥淓n M茅xico, somos uno de los principales productores de hero铆na del mundo, pero empezamos a enfrentar restricciones del Gobierno [el ej茅rcito mexicano quemaba cultivos de amapola, NDLR]. Para abastecer ese mercado comenzamos a meternos en los opi谩ceos, que eran m谩s baratos. De ah铆 naci贸 el negocio. Empezamos a transformar la sustancia, a fabricar sint茅ticos鈥, explica un qu铆mico contratado por el cartel, entrevistado por Forbidden Stories.

Desde su laboratorio clandestino, escondido entre los 谩rboles, cerca de Culiac谩n, el hombre explica: 鈥淧ara los carteles est谩 en el top de las drogas, entre las m谩s atractivas. Te deja m谩s ganancias. Es s贸lo una pastilla por persona. Entonces, si traes 10.000 pastillas, son 10.000 personas las que tienen que consumir鈥. En un plato de cocina mezcla con una esp谩tula de pl谩stico el polvo blanco que usa para fabricar las pastillas a base de fentanilo. Al marcarlas con la letra 鈥淢鈥 buscan imitar las tabletas de oxicodona, otro opi谩ceo muy adictivo. 鈥淒e esta manera, s茅 que mi pastilla es poderosa y va a ser adictiva. Es lo que quiero, que mi usuario consuma y despu茅s tenga la necesidad de otra dosis鈥, dice.

As铆, reducen al m铆nimo la infraestructura y la mano de obra para obtener una droga muy potente: la rentabilidad del fentanilo es excepcional. En su informe de 2019, la DEA hace sus c谩lculos: producir una pastilla cuesta un d贸lar; en Estados Unidos se vende a 10 d贸lares o m谩s. Una loter铆a para los c谩rteles mexicanos, el de Sinaloa a la cabeza.

Un sistema bien engrasado

Hasta hace muy poco, una gran parte del fentanilo vendido en los Estados Unidos se exportaba directamente desde China. 鈥淗ab铆a personas que importaban fentanilo de China, comprim铆an las pastillas en su s贸tano y luego las vend铆an en l铆nea, en la darknet, a menudeo, o establec铆an contacto con distribuidores locales para venderlas en la calle鈥, explica Bryce Pardo, investigador por el think tank americano RAND y experto en pol铆tica de drogas.

Sin embargo, el endurecimiento de la reglamentaci贸n a escala internacional y en China en 2017 y 2019 cambi贸 las reglas del juego: el env铆o directo de fentanilo se volvi贸 m谩s riesgoso. Una oportunidad para los c谩rteles, que vislumbraron la posibilidad de introducirse en el mercado como intermediarios. 鈥淥btienen buenos m谩rgenes de ganancia sintetizando y refinando los precursores al fabricar fentanilo en sus laboratorios鈥, explica Falko Ernst, experto de M茅xico al International Crisis Group.

Sin embargo, China sigue siendo el principal proveedor de precursores, las sustancias qu铆micas necesarias para producir medicamentos y drogas sint茅ticas. Por ello, los carteles 鈥渆stablecieron relaciones con China en los a帽os 90 y 2000鈥, precisa Falko Ernst. En ese entonces los precursores qu铆micos se utilizaban sobre todo para fabricar metanfetaminas.

Con redes constituidas desde hace d茅cadas, el C谩rtel de Sinaloa puede apoyarse en una s贸lida infraestructura para esta transici贸n hacia las drogas sint茅ticas. Una de las notas de la DEA, proveniente de los BlueLeaks, se帽ala un circuito muy organizado, que cuenta con almacenes en la frontera y distribuidores en todo Estados Unidos. M谩s adelante, se menciona una de las t茅cnicas del c谩rtel para abastecerse de precursores: contrata a 鈥渦n sujeto que radica en Culiac谩n, Sinaloa鈥, que trabaja de manera independiente, para que compre 鈥済randes cantidades adicionales de precursores qu铆micos de fentanilo directamente en China鈥.

驴Qui茅n es el hombre al que se refiere la DEA? Se lo preguntamos, pero la agencia estadounidense no quiso responder: 鈥淧or lo general, no confirmamos ni negamos que una persona o entidad sea o haya sido objeto de nuestras investigaciones鈥. Forbidden Stories encontr贸 numerosas coincidencias con Jorge A., el empresario originario de Culiac谩n en el estado de Sinaloa, que posa junto a Manu Gupta con sus socios mexicanos en 2016 en Shangh谩i. Seg煤n una fuente de inteligencia en India de un socio de Forbidden Stories, Jorge A. estar铆a siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Algunas de las actividades de la empresa para la cual trabaja tambi茅n dan pie a ciertas preguntas. Apoy谩ndose en informaci贸n de fuentes abiertas y con la ayuda de C4ADS, un think tank especializado en el an谩lisis de datos, los periodistas del consorcio descubrieron una red de entidades conectadas a esta empresa mexicana de una complejidad que parece concebida para borrar su rastro.

Empresas con actividades que despiertan sospechas

En l铆nea, Corporativo Escomexa, la empresa de la que Jorge A. es oficialmente el auditor, y su 鈥済erente de innovaci贸n鈥 en LinkedIn, ha presentado productos que pueden ser utilizados en la fabricaci贸n de metanfetaminas. Se puede encontrar un rastro de aquello en su p谩gina web, pero tambi茅n en varias plataformas de B2B (plataforma que pone en contacto empresas y proveedores).

Al analizar los intercambios comerciales de Corporativo Escomexa se encontraron transacciones efectuadas entre septiembre y octubre de 2016 que despiertan sospechas. En espacio de un mes, la empresa recibi贸 una serie de equipos farmac茅uticos, entre ellos, una m谩quina de prensado de tabletas, proveniente de India. A ello se suman 676 kilogramos de monohidrato de lactosa en polvo, celulosa microcristalina y copovidona. Productos conocidos por ser utilizados en la producci贸n de narc贸ticos, en particular de fentanilo.

Fabricaci贸n de pastillas. El ingeniero (el hombre corpulento) ubicado a la derecha.THE BURLY MAN / THE BURLY MANAunque las 煤ltimas actividades de Corporativo Escomexa registradas por la plataforma Panjiva datan de octubre de 2016, C4ADS identific贸 una amplia red de empresas vinculadas a esta firma mexicana (en diferentes grados), que a煤n siguen activas. 鈥淓sta red parece ser muy extensa e incluir docenas de compa帽铆as que operan tanto en M茅xico como en Estados Unidos. Algunas de ellas registran actividades comerciales por un periodo corto; funcionan hasta que aparece una compa帽铆a nueva o diferente en la red que asume la responsabilidad principal del env铆o鈥 explica Michael Lohmuller, analista de C4ADS. Parece ser el caso de Corporativo y Enlace Ram, firma que parece trabajar con la empresa en la que labora Jorge A. (presenta una direcci贸n, un agente, proveedores, realiza importaciones similares de productos de uso farmac茅utico). Seg煤n datos disponibles en l铆nea, en junio de 2016 esta empresa recibi贸 un env铆o de Mondiale Mercantile, la empresa india de Gupta, el hombre de negocios detenido por tr谩fico de fentanilo y junto a quien posaba Jorge A. en su viaje de negocios. A 茅sta, se suman las fotos en las que aparecen aparece uno de los directores de Corporativo y Enlace Ram junto a Jorge A. y uno de sus socios, presente durante el viaje de negocios a Asia.

鈥淎unque no se descubrieron indicios de que existiera una actividad delictiva la existencia de v铆nculos en t茅rminos de importaciones y exportaciones y las relaciones comerciales de Corporativo Escomexa S.A. de C.V. con las entidades de esta red, podr铆an justificar una investigaci贸n a fondo o se帽alar el modus operandi de las redes de tr谩fico transpac铆fico de fentanilo o metanfetamina鈥, resume Michael Lohmuller. Entrevistamos a Jos茅 R., uno de los dos responsables de Corporativo y Enlace Ram, quien asegur贸: 鈥淒esconozco las operaciones de esa empresa, no conozco a esa persona y tampoco a ese proveedor de la India鈥. Tambi茅n intentamos entrevistar a Jorge A., pero no respondi贸 a nuestra solicitud.

鈥淓ste es uno de los principales mitos, existe la imagen de que un c谩rtel es una organizaci贸n perfectamente integrada鈥, explica Falko Ernst. A menudo los c谩rteles, incluido el de Sinaloa, emplean redes independientes especializadas en la log铆stica o el lavado de dinero. 鈥淪on la verdadera columna vertebral de este negocio鈥, explica el investigador. Con el tiempo, 鈥渓as marcas de los c谩rteles van desapareciendo, se borran. Pero todas estas redes permanecen porque son mucho menos visibles [鈥 se quedan en cierto anonimato. Por ello, est谩n mucho m谩s protegidas en un corto o mediano plazo, a salvo de la volatilidad del mercado鈥.

En una sociedad corro铆da por la corrupci贸n, todo es imaginable en una zona gris, donde los c谩rteles mexicanos explotan alegremente. 鈥淪i miras el 铆ndice de impunidad en M茅xico, encontrar谩s que se acerca al 90%. As铆 que es muy probable que te salgas con la tuya 鈥攕obre todo si tienes relaciones en los m谩s altos niveles del Estado鈥. Muchas empresas usan fachadas legales 鈥攃omo abogados, que son la clave en todo esto鈥 y se valen de la impunidad para involucrarse en los mercados criminales y ganar mucho dinero鈥, resume Falko Ernst. En octubre de 2020 suspendieron a 15 agentes aduanales, a seis de ellos por colusi贸n con el crimen organizado. Uno de tantos ejemplos de esta corrupci贸n end茅mica.

Del otro lado del planeta, los productores de precursores chinos adoptan m茅todos similares al l铆mite de la legalidad, y le llevan una buena ventaja a las autoridades.

Siempre un paso adelante

El comercio de los precursores est谩 muy reglamentado debido a los peligros que estos representan. La Junta Internacional de Fiscalizaci贸n de Estupefacientes (JIFE) publica una 鈥渓ista roja鈥 de sustancias bajo control internacional. En el caso del fentanilo se trata de la NPP y la ANPP.

El problema es que las posibilidades de evadir los controles creando otros precursores no regulados son casi infinitas. Se modifica ligeramente la sustancia, pero el efecto sigue siendo el mismo. 鈥淯na vez o铆 que un qu铆mico dec铆a: 鈥楽i de verdad queremos resolver el problema del fentanilo, tendr铆amos que prohibir el carbono鈥. Claramente, 隆no podemos prohibir el carbono!鈥, explica Bryce Pardo. Llamamos eso el 鈥渆fecto de rebote鈥: en cuanto se controla una sustancia, se sintetizan en China nuevos precursores de fentanilo, similares a la NPP y la ANPP, listos para enviarlos y que sean explotados. 鈥淐hina posee la capacidad humana que se requiere. Estamos hablando de qu铆micos con doctorados en qu铆mica sint茅tica y org谩nica que f谩cilmente saben c贸mo hacerlo鈥.

Para luchar contra esto, la JIFE incluy贸 numerosas sustancias en su lista de productos 鈥渂ajo vigilancia鈥, denominada ISSL (por sus siglas en ingl茅s). En ella figuran productos que no son controlados legalmente, pero que podr铆an emplearse de forma il铆cita. La JIFE no tiene competencias para restringir su uso, por lo que en teor铆a cuenta con la buena voluntad de las empresas y los controles de las autoridades. En la pr谩ctica, basta una simple b煤squeda en Google para darse una idea de la magnitud del problema.

Captura de pantalla de Pinterest que muestra las ofertas para el precursor del fentanilo en la web.FORBIDDEN STORIESEn s贸lo unos clics, tecleando la referencia de ciertos precursores de fentanilo, llegamos a la red social Pinterest. Entre moodboard de bodas y tendencias de decoraci贸n publicadas por los usuarios, encontramos anuncios de empresas chinas que ofrecen precursores de fentanilo para la exportaci贸n, algunos dirigidos en particular a clientes de M茅xico. Encontramos la sustancia 4-AP, que figura en la ISSL y que desde hace poco se encuentra bajo control en Estados Unidos. Seg煤n la DEA, la 4-AP s贸lo sirve para algo: producir fentanilo. Haci茅ndose pasar por un cliente mexicano, Forbidden Stories contact贸 a tres empresas; todas nos ofrecieron sustancias conocidas por su uso en la s铆ntesis de opioides 鈥攜 ni siquiera necesitamos mencionar nuestra identidad o el nombre de una empresa鈥.

Una de las vendedoras, particularmente sol铆cita, nos ofreci贸 sustancias similares a la 4-AP que a煤n est谩n a la venta; incluso nos propuso emplear una 鈥渓铆nea especial鈥 a M茅xico. Primero nos envi贸 fotos y videos de un precursor grabado en primer plano (un polvo blanquecino); despu茅s nos habl贸 de su famosa l铆nea especial: 鈥淗emos comprado a personal de la aduana mexicana en el que tenemos plena confianza; 茅ste nos ayuda con todos nuestros env铆os a M茅xico. As铆 que no tiene por qu茅 preocuparse por la aduana鈥. En otra ocasi贸n nos explic贸 que uno de sus 鈥済randes鈥 clientes en M茅xico era su propia l铆nea, que usa aviones de carga para entregar los precursores. 鈥淐uando la mercanc铆a llega a M茅xico, ellos usan sus propias conexiones para recogerla鈥. Retomando sus palabras: 鈥溌縃ay algo en este mundo que el dinero no pueda hacer?鈥.

Bryce Pardo resume: 鈥淣uestras leyes para controlar las drogas se basan en un sistema muy antiguo, que se remonta a la convenci贸n de las Naciones Unidas de 1961 y se centra en tres plantas: cannabis, coca y adormidera. Las cosas han cambiado mucho en los 煤ltimos 10, 15 a帽os, desde que el sector farmac茅utico creci贸 en China, al punto de que ya no podemos estar al d铆a en la designaci贸n de sustancias鈥.

China ha endurecido sus reglas. Para evadirlas, algunos chinos han optado por deslocalizar parte de sus actividades y las trasladan a pa铆ses donde saben que el control es menos estricto, como India. En otro informe interno de la DEA, en el que se describe el arresto de Gupta, la agencia explica que el empresario indio trabajaba con un hombre que viv铆a en China. En 2019 la DEA sospechaba: 鈥淓sta persona de nacionalidad china sigue enviando productos qu铆micos precursores a los c谩rteles mexicanos para la fabricaci贸n de metanfetamina, an谩logos al fentanilo y sus derivados; tambi茅n fentanilo ya fabricado鈥. Cuando se le pregunt贸 sobre el informe, el portavoz de la DEA explic贸 que no sab铆a y no hab铆a visto el informe mencionado.

Richest Group: en todos los aspectos, casi bien

鈥淓xiste una fuerza que puede promover el desarrollo de la historia. Un poder que puede cambiar el mundo. Richest Group cambia el mundo con sus productos y servicios鈥, se escucha con m煤sica 茅pica de fondo. As铆 se anuncia la empresa china Richest Group en un spot que parece m谩s el tr谩iler de una pel铆cula de Hollywood que un video corporativo. A primera vista, el grupo dedicado a la importaci贸n y exportaci贸n de productos qu铆micos y aditivos alimentarios, dirigido por Kevin Dai, parece intachable. Su principal filial, Shanghai Ruizheng, incluso tiene una nota de cuatro diamantes (sobre seis) en la plataforma de comercio virtual china Alibaba. La empresa subraya que cuenta con clientes tan prestigiosos como Samsung, LG, Canon y se jacta de exportar sus productos en todo el mundo.

Pronto se cae el barniz: una investigaci贸n de mayor profundidad en internet revel贸 lo que hay tras el escenario. En octubre de 2019 Shanghai Ruizheng vend铆a en Alibaba conocidos precursores de fentanilo no controlados. En uno de sus sitios web se encontraba la 4-AP (la famosa sustancia ahora restringida en Estados Unidos). En Facebook descubrimos el perfil de una vendedora, Alia Yang, que mostraba claramente que pertenec铆a a la empresa y ofrec铆a estos precursores de fentanilo, geolocalizando diversas publicaciones promocionales en M茅xico, para tener mayor visibilidad ante los usuarios de ese pa铆s. 鈥淣uevo lote, suficiente stock, no te lo pierdas鈥, puede leerse en una publicaci贸n de mayo de 2019.

Elementos del Ej茅rcito Mexicano desmantelan un narco laboratorio en un manglar de Culiac谩n, Sinaloa. GLADYS SERRANOHace algunas semanas, todav铆a se pod铆a encontrar un organigrama en el sitio web de la empresa, en una p谩gina dedicada a la estructura de Richest Group. En el centro del gr谩fico, entre las otras dos filiales chinas del grupo, aparec铆a Mondiale Mercantile Pvt Ltd, la empresa de Gupta, el hombre de negocios indio acusado de trabajar con el cartel de Sinaloa y que la DEA sospecha, trabajaba con los chinos. La agencia americana no respondi贸 a nuestras preguntas sobre la empresa ubicada en Shanghai.

Un periodista del consorcio entrevist贸 a Kevin Dai, director de Richest Group, quien neg贸 que el grupo estuviera vinculado con la producci贸n de fentanilo: 鈥淣uestra empresa no ha producido ni producir谩 fentanilo o sustancias relacionadas con su fabricaci贸n, respetamos la reglamentaci贸n鈥. Asimismo, asegur贸 que no conoc铆a las publicaciones de Alia Yang en Facebook. Seg煤n el empresario, Yang se fue de la empresa meses antes de que lo contact谩ramos (el 10 de noviembre de 2020). Adem谩s, asever贸 que Richest Group nunca lleg贸 a trabajar con Mondiale Mercantile Pvt Ltd., la empresa de Gupta, aunque la compa帽铆a india aparezca en el centro del organigrama del grupo. 鈥淒ijeron que pod铆an ayudarnos a incursionar en el mercado de India y nos propusieron trabajar con ellos. As铆 que pusimos las fotos en nuestro sitio web para mostrar que somos una gran empresa鈥. Horas despu茅s de la entrevista, la empresa de Gupta desapareci贸 del organigrama; Alia Yang limpi贸 por completo su perfil de Facebook, cambi贸 de nombre y desaparecieron sus publicaciones promocionales. El 17 de noviembre Richest Group cerr贸 la rama del grupo instalada en las oficinas en las que hab铆a recibido a Forbidden Stories semanas antes.

Una eterna derrota frente al crimen organizado

Ante el tr谩fico de precursores, el Gobierno chino parece encontrar cada vez mayores dificultades para controlar de forma eficaz la extensa industria farmac茅utica del pa铆s. 鈥淗asta hace un par de a帽os hab铆a unas ocho autoridades diferentes involucradas en la elaboraci贸n de los reglamentos reguladores de la industria. A veces era dif铆cil saber qui茅n estaba vigilando鈥, explica Bryce Pardo. En los 煤ltimos a帽os se han hecho esfuerzos para controlar mejor el mercado, incluyendo nuevas regulaciones.

En el caso particular de Richest Group, la Comisi贸n Nacional de Control de narc贸ticos de China (NNCC) explic贸 a Forbidden Stories que ya hab铆a pedido a la empresa china que tuviera cuidado con los productos que vend铆a, ya que algunos de ellos pod铆an ser utilizados por los traficantes para fabricar drogas. A pesar de estos cambios recientes, algunas normativas parecen inadecuadas en proporci贸n a la magnitud del problema. Seg煤n informaci贸n de Bryce Pardo, cuando los inspectores van a realizar una 鈥渋nspecci贸n sorpresa鈥 deben anunciarlo a las empresas 72 horas antes. 鈥淪i est谩s fabricando fentanilo vas a limpiar y cambiar todo para que parezca que est谩s fabricando una f贸rmula de ibuprofeno para beb茅s鈥, precisa el investigador.

Del fentanilo a las nuevas sustancias psicoactivas s贸lo hay un paso. O, seg煤n Bryce Pardo, una simple b煤squeda en Google: 鈥淎hora que todo est谩 en l铆nea es muy f谩cil para un qu铆mico en China ir a la web de la Oficina de Patentes de Estados Unidos o buscar en Google nuevos medicamentos investigados con fines m茅dicos鈥. Una tendencia que confirma el 煤ltimo informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingl茅s) relativo a ese tema: 鈥淩ecientemente parece haber un cambio en el mercado de los opi谩ceos sint茅ticos hacia nuevas y m谩s variadas clases de sustancias qu铆micas鈥. Las organizaciones criminales se adaptan frente al endurecimiento de los controles, explica el informe.

Meses antes de que se publicara esta investigaci贸n llamamos al n煤mero de Alia Yang que estaba en l铆nea. La vendedora ya no trabajaba para Kevin Dai, sino para Shanghai Talent Chemical, una compa帽铆a similar creada por un empresario que pertenec铆a al Richest Group. Nos respondi贸 una tal 鈥淟ucky鈥 (aunque entonces en WhatsApp aparec铆a una foto de Alia junto con su nombre y antes, Alia nos hab铆a confirmado que ese era su n煤mero). Esta vez nada de precursor de fentanilo; Lucky nos ofreci贸 un nuevo producto, la Xylazine, un potente tranquilizante para caballos que no est谩 bajo control y que cada vez se encuentra m谩s presente en casos de sobredosis en Estados Unidos, a menudo mezclado con fentanilo.

Cuando manifestamos nuestro temor de despertar sospechas, la vendedora no se inmut贸 y nos propuso, para el env铆o, cambiar el nombre del tranquilizante de uso veterinario: 鈥淎lgunos clientes nos piden que digamos que es creatina, cinamato de potasio o pigmento blanco. El cliente decide鈥.