De parte de CGT March 14, 2023 213 puntos de vista

Desde el sector federal en Telemarketing de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) indican que el pr贸ximo 14 de marzo est谩 prevista la firma del VII Convenio de Contact Center que mantiene la precariedad en el empleo y no mejora sustancialmente las condiciones actuales de trabajo.

La Patronal de Contact Center, con el benepl谩cito de CCOO y UGT han cerrado un acuerdo presentado como 鈥渘egociaci贸n鈥 cuyas 煤nicas mejoras tienen que ver con los cambios en la legislaci贸n vigente y sentencias judiciales, pero que no avanza en materia de contrataciones a tiempo completo, igualdad o condiciones salariales, circunstancias que desde CGT venimos denunciando desde hace a帽os. Las contrataciones en el sector, con mayoritaria presencia de trabajadoras, seguir谩n siendo con jornadas parciales, ya que las empresas no tendr谩n obligaci贸n de contratar a jornada completa ni a la mitad de la plantilla, solo el 30% tendr谩n una jornada completa. Asimismo, no est谩 garantizado que los contratos que las empresas hagan sean indefinidos: libremente y hasta 2024, podr谩n contratar eventualidades casi sin justificarlas. Y las contrataciones por parte de Empresas de Trabajo Temporal, como son la mayor铆a, seguir谩n vigentes.

En cuanto al salario, la patronal junto a CCOO y UGT renuncian a subidas salariales durante los a帽os 2020 y 2021, lo que supone una p茅rdida del poder adquisitivo de casi un 10%, mientras que para los a帽os sucesivos se acuerdan importes inferiores al IPC: para 2022 la subida es del 3,5%, al igual que para 2023; en 2024 la subida ser谩 del 3% mientras que para 2025 y 2026 la subida ser谩 lo que suba el IPC, pero con un l铆mite del 3,5%. La p茅rdida de poder adquisitivo, promovida y alentada por la parte c贸mplice formada por Patronal, CCOO y UGT, es de m谩s del 15% en los 煤ltimos a帽os, mientras la 煤ltima subida del Salario M铆nimo Interprofesional ha superado a tres de las categor铆as profesionales de este sector. De continuar la progresi贸n en 2024, el SMI alcanzar谩 la categor铆a m谩s habitual del sector que es la de 鈥渢eleoperadora especialista鈥.

Tampoco hay ninguna mejora cuanto a igualdad en un sector donde m谩s del 70% de las personas trabajadoras son mujeres y donde hay un problema muy fuerte con la dificultad de conciliaci贸n entre el trabajo y la vida personal. El convenio no aporta nada en este sentido y las 煤nicas medidas corresponden a la legislaci贸n vigente ya contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Org谩nica sobre igualdad o la jurisprudencia generada, as铆 como los reales decretos sobre registro retributivo y planes de igualdad. Es decir, que este convenio no aporta nada nuevo en cuanto a pol铆litas igualdad. No hay ni protocolos de igualdad LGTBIQ, son de nuevo la Ley Trans o la Ley de derechos reproductivo las que marcan los tiempos en el sector, y no los acuerdos alcanzados en las negociaciones. Eso s铆, ambas organizaciones sindicales, CCOO Y UGT, dispondr谩n de 320 horas sumadas a los 18 liberados sindicales que ya ostentan para crear una comisi贸n de igualdad que no tiene competencias efectivas, m谩s que justificar nuevos beneficios para los sindicatos firmantes.

CGT est谩 decidido a seguir luchando por un convenio justo, denunciar el acuerdo firmado por Patrona y sindicatos, y seguir animando a las trabajadoras y trabajadores a unirse por unas condiciones dignas y justas de trabajo.