De parte de ANRed February 3, 2022 95 puntos de vista

La Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n respondi贸 al gobierno de Omar Guti茅rrez (Movimiento Popular Neuquino) y a la opini贸n p煤blica ante el se帽alamiento de los perjuicios econ贸micos por los bloqueos que realiz贸 la confederaci贸n en los principales ingresos a los yacimientos de Vaca Muerta en reclamo al gobierno de la implementaci贸n de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Ind铆genas en la provincia. 芦El principal responsable no es el pueblo mapuche, sino la pol铆tica del Gobierno de Neuqu茅n, que contando con un acuerdo previo y los fondos para comenzar a trabajar el relevamiento territorial, se negaba sistem谩ticamente a implementarlo禄. Asimismo, pidieron la renuncia del Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuqu茅n Jorge Lara: 芦se requiere un interlocutor pol铆tico que est茅 a la altura de esta nueva pol铆tica necesaria y urgente. Jorge Lara no lo es. Su presencia es hoy incentivar los conflictos y no evitarlos. Su renuncia facilitar谩 tremendamente la posibilidad de generar una nueva pol铆tica donde el di谩logo se d茅 en una Mesa Pol铆tica seria y responsable y no en un bloqueo o corte rutas禄. Por ANRed.

La Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n fij贸 su posici贸n a trav茅s de un comunicado titulado 芦La inoperancia de un secretario de estado芦, publicado este mi茅rcoles 2 por la noche: 芦entre ayer y hoy, un sector notable de la opini贸n p煤blica ha hecho hincapi茅 en los perjuicios econ贸micos generados en la jornada de ayer, en relaci贸n al bloqueo que efectuamos a los principales ingresos a los yacimientos de Vaca Muerta. Pero si la cuenta que se quiera sacar es fr铆a, econ贸mica, pura y dura, quien asoma en el horizonte como principal responsable del acto de ayer no es el pueblo mapuche, sino la pol铆tica del Gobierno de Neuqu茅n que, ayer, contando con un acuerdo previo y los fondos para comenzar a trabajar el relevamiento territorial en Neuqu茅n, se negaba sistem谩ticamente a implementarlo芦, denuncian desde la confederaci贸n.

Asimismo, hicieron un racconto hist贸rico de la falta de voluntad pol铆tica en esta materia del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que hoy tiene como gobernante neuquino a Omar Guti茅rrez: 芦esta actitud negadora y quietista no es nueva, ni una sorpresa para nosotros: en seis d茅cadas de existencia, el partido gobernante neuquino eludi贸 y elude dar seguridad jur铆dica a las 64 comunidades existentes en la Provincia, a pesar de que se lo mandatan claramente las constituciones Federal y Provincial. Y esta pol铆tica de negaci贸n, perpetuada a trav茅s de largos a帽os, tiene una herramienta muy eficaz para su implementaci贸n: el Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente Jorge Lara禄, remarc贸 la confederaci贸n.

En la misma l铆nea, expresaron: 芦no es posible que para cumplir con un compromiso establecido en un Convenio entre autoridades de Naci贸n y Provincia, se deba recurrir a tomar una medida de fuerza que protagonizan familias mapuche enteras que deben permanecer a la intemperie durante 12 horas con un calor de casi 40 grados, m谩s los perjuicios de miles de trabajadores que desde las 5 de la ma帽ana debieron permanecer en la ruta sin estar preparados para tal contingencia. Pero esto se convierte en una an茅cdota coyuntural que solo ilustra la relaci贸n entre el Gobierno de Neuqu茅n y el pueblo Mapuche de Neuqu茅n que, desde que Neuqu茅n es Estado Provincial, no se resuelve禄.

En el marco de este conflicto, apuntan contra el rol que cumple el Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente Jorge Lara: 芦desde hace cuatro d茅cadas qui茅n se ocupa de administrar la pol铆tica mapuche desde el Estado es Jorge Lara. Al comienzo, desde su rol de Ministro de Acci贸n Social, que es donde logr贸 su prestigio hacia el interior del MPN, por su enorme capacidad de 鈥榓dministrar鈥 la pobreza generada por pol铆ticas que enriquecen a unos pocos y empobrecen a la gran mayor铆a. Esta pobreza estructural tuvo en Lara a una suerte de 鈥楶apa Noel鈥 que resolv铆a las emergencias con asistencialismo y d谩divas para todos. Posteriormente, cuando le delegan administrar la pol铆tica territorial y cultural mapuche, es cuando su accionar comienza a generar los da帽os que hoy es urgente reparar. Da帽os arraigados en su l贸gica reducida donde prevalece el enfoque de pobreza y el de ruralidad por sobre todas las cosas禄.

芦El pueblo mapuche no es un pueblo pobre, es un pueblo empobrecido en d茅cadas de despojo y exclusi贸n 鈥 aclaran desde la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n 鈥 Y es un pueblo que trasciende la ruralidad, ya que hoy ocupamos un amplio porcentaje de la poblaci贸n urbana. Sin embargo, como se demostr贸 en el juicio de desalojo contra la comunidad Campo Maripe, donde Lara ofici贸 de testigo de lujo del empresario que exig铆a desalojar, el funcionario afirm贸 que su instrumento de derecho para resolver el tema mapuche 隆es la Ley de Tierras, del a帽o 1972! De la misma manera act煤o cuando, al hacerse evidente su desconocimiento del nuevo marco normativo, expres贸 que no es necesario capacitarse en leyes ind铆genas para hacer pol铆tica con el pueblo mapuche. Esas expresiones, que han quedado desgrabadas del juicio mencionado, pintan de cuerpo entero el car谩cter discriminador, soberbio e inoperante del funcionario que el ejecutivo neuquino ha designado como interlocutor ante cada demanda de derecho incumplido. Resaltamos a la poblaci贸n, porque el blindaje comunicacional no lo menciona, que es un da帽o a la democracia que sea el gobierno de Neuqu茅n el que act煤a de manera ilegal. Nuestra organizaci贸n ha logrado fallos judiciales contra la provincia en la Corte Suprema, pero ni as铆 han cambiado la postura de intentar por los hechos negar al Pueblo naci贸n Mapuce. Entendemos que esta pol铆tica continuar谩 mientras permanezca Jorge Lara en esta funci贸n芦, destacan.

芦Los conflictos se suceden y se suceder谩n, las comunidades seguir谩n oponi茅ndose a los planes de gobierno si pretenden hacerlo a costa de nuestros derechos y, 驴qu茅 es lo que seguiremos obteniendo como respuesta? 驴M谩s manipulaci贸n y operaciones al costado de nuestro sistema organizacional mapuche? 鈥 se preguntan 鈥 Las deudas del Estado para con el pueblo mapuche se acumulan, y no pensamos dejarlos en paz en la medida que no se cumpla el derecho a una educaci贸n que potencie nuestro idioma y cosmovisi贸n, al derecho a potenciar nuestras instituciones de justicia y de educaci贸n, al derecho al desarrollo econ贸mico en funci贸n a nuestro modo de entender las relaciones econ贸micas, al derecho a elaborar nuestros planes de vida (Kvme Felen) en paz y libertad, al derecho a ser registrado con nuestras personer铆as jur铆dicas, sin pasar por manipulaciones de claro sesgo electoralista y dadivario. En definitiva: bregamos por el derecho a ejercer nuestra libredeterminaci贸n como pueblo preexistente, en el marco de un nuevo modelo de estado Plurinacional. Y todo esto no es un sue帽o trasnochado, es lo que dicta la Constituci贸n, por cuanto ya pueden dejar de utilizar argumentos racistas del tipo 鈥榯errorismo mapuche transnacional鈥 y otras bajezas a las que suelen ser afectos a la hora de hacer circular la palabra en el llano禄.

Por todo lo se帽alado, exigen: 芦para que el Gobierno de Neuqu茅n se ponga a la altura de lo que mencionamos, se requiere un interlocutor pol铆tico que est茅 a la altura de esta nueva pol铆tica necesaria y urgente. Jorge Lara no lo es. Por esa raz贸n, su presencia es hoy incentivar los conflictos y no evitarlos. Su renuncia facilitar谩 tremendamente la posibilidad de generar una nueva pol铆tica donde el di谩logo se de en una Mesa Pol铆tica seria y responsable y no en un bloqueo o corte rutas芦, finaliza el comunicado de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n.