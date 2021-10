–

El n煤mero de asegurados, incluyendo los mutualistas, supera los 11 millones de personas y es ya m谩s del 23% de la poblaci贸n espa帽ola, los expertos consideran que “las clases medias han migrado” coyunturalmente ante la paralizaci贸n de la atenci贸n p煤blica de otras dolencias con la pandemia.

Los seguros privados de salud llevan a帽os registrando un crecimiento imparable, pero la congesti贸n de la sanidad p煤blica que ha provocado el coronavirus les ha dado el mayor impulso de la 煤ltima d茅cada. El n煤mero de personas con p贸lizas de asistencia sanitaria creci贸 un 4,4% entre 2019 y 2020, el incremento interanual m谩s abultado desde 2011, seg煤n los datos que aporta la Asociaci贸n Empresarial del Seguro (Unespa).

Las cifras m谩s recientes de la entidad, correspondientes al primer semestre de 2021, revelan que las aseguradoras ingresaron un 10,5% m谩s en primas que en 2019. Por primera vez en la historia, el volumen de asegurados 鈥揺ntre los que se incluyen los mutualistas, funcionarios que eligen la atenci贸n privada sobre la p煤blica鈥 rebasa los once millones, un 23,4% de la poblaci贸n total, y la facturaci贸n super贸 los 9.000 millones de euros.

Las empresas que se dedican a vender seguros privados de salud admiten que la pandemia ha generado m谩s predisposici贸n a contratar uno, aunque la tendencia ya exist铆a antes de la COVID-19. Las listas de espera de la sanidad p煤blica se dispararon en 2020. Los hospitales se entregaron al 100% a curar el coronavirus ante una avalancha de pacientes muy enfermos que requer铆an muchos cuidados y precisaban, adem谩s, de largas estancias en UCI. Esto oblig贸 a cerrar quir贸fanos y se dej贸 de lado la atenci贸n de otras dolencias. Esa paralizaci贸n se ha traducido en graves retrasos en los diagn贸sticos y, en los casos m谩s dram谩ticos, muertes que se podr铆an haber evitado.

Los datos de cierre de 2020 del Sistema Nacional de Salud son elocuentes: casi un 50% de los pacientes esperaron m谩s de seis meses para tener una cita con el especialista, y el tiempo de espera medio para una operaci贸n era de 148 d铆as, casi cinco meses. Las consultas con m谩s demora son, por este orden: traumatolog铆a, dermatolog铆a y oftalmolog铆a.

Miguel 脕ngel, de 58 a帽os, contaba desde hace a帽os con un seguro, pero no lo hab铆a usado hasta ahora. A finales de agosto sufri贸 un infarto a la espera de que su hospital, en Madrid, le realizara un electrocardiograma. Tres meses antes, hab铆a acudido a su m茅dica de familia para informarle de que a uno de sus hermanos le hab铆an diagnosticado una enfermedad gen茅tica en el coraz贸n. Miguel 脕ngel fue citado para las pruebas diagn贸sticas en la sanidad p煤blica madrile帽a en marzo de 2022. “Pienso que si me hubieran dado cita antes, lo habr铆an visto”, relata en conversaci贸n con elDiario.es.

La cosa no termin贸 ah铆. “Mi sorpresa cuando sal铆 del hospital tras seis d铆as ingresado fue que la siguiente revisi贸n no era hasta marzo. Estaba asustado despu茅s de lo que me hab铆a pasado, necesitaba sentirme seguro de que todo iba bien, as铆 que fui a la privada y me hicieron el chequeo. En diciembre volver谩n a hac茅rmelo”, explica Miguel 脕ngel, que apostilla: “Me gustar铆a que fuera posible en la p煤blica, donde se supone que est谩n los mejores m茅dicos y los mejores medios”.

Los lugares donde m谩s d铆as de media hay que esperar para operarse son Castilla-La Mancha y Andaluc铆a, mientras Catalunya y Arag贸n est谩n a la cabeza en demoras para las visitas al especialista.

Las variables: riqueza disponible e insatisfacci贸n con la sanidad p煤blica

Jos茅 Manuel-Freire, profesor em茅rito en la Escuela Nacional de Sanidad y exconsejero de salud en el Euskadi, cree que para explicar la subida hay que considerar “un factor temporal vinculado a la pandemia”, que desaparecer谩 una vez los sistemas de salud recobren una relativa normalidad, m谩s all谩 de las dos variables que siempre marcan una decisi贸n as铆, a su entender: la riqueza disponible y lo insatisfactorio del servicio p煤blico.

“Las clases medias con posibles han migrado porque el nivel de actividad en la p煤blica ha bajado y han decidido no esperar. Existe un aspecto coyuntural”, se帽ala este m茅dico, que ha pasado casi dos d茅cadas como diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid encargado de los asuntos sanitarios. Algunas empresas de seguros han empleado la pandemia como reclamo. “Los seguros m茅dicos privados se hacen necesarios ante el colapso de la sanidad p煤blica. Son la mejor forma de tener una atenci贸n m茅dica sin arriesgar la salud por la demora de la atenci贸n”, sosten铆a Seguros Cea en su web.

La Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica interpreta que “es probable que un sector de la poblaci贸n haya buscado respuesta en el aseguramiento privado” por miedo a no poder ser atendido en un futuro en unos centros p煤blicos que podr铆an volver a estar desbordados por la crisis sanitaria. Su portavoz, Mariano S谩nchez-Bayle, lamentaba hace un a帽o en este medio que “cuanto peor funciona el sector p煤blico, m谩s oportunidades de negocio tiene el privado”.

El gasto sanitario privado por habitante en Espa帽a es de 719 euros, seg煤n los 煤ltimos datos del Ministerio de Sanidad. Los hogares desembolsan casi 34.000 millones de euros al a帽o en este concepto, que supone un 2,7% del PIB nacional. Y 9 de cada 10 euros de los pagos directos “se destinan a asistencia curativa y rehabilitadora (incluida la atenci贸n dental), medicamentos (incluido el copago), lentes y aud铆fonos”, seg煤n Sanidad.

La patronal de las aseguradoras Unespa argumenta que el aumento de seguros privados “ahorra costes” a la administraci贸n p煤blica y “ha contribuido a la contenci贸n de la pandemia”. La sanidad privada pidi贸 compensaciones p煤blicas por sus servicios durante los primeros meses de emergencia sanitaria. Pretend铆a que parte de los fondos que el Gobierno iba a transferir a las comunidades aut贸nomas cubriera “los costes de las peticiones” que les realizaron.

El sector ven铆a de una 茅poca pr贸spera que se rompi贸 con la COVID-19. Los hospitales privados facturaron 6.775 millones de euros en 2020, un 2,5% menos que en el ejercicio anterior. “La pandemia origin贸 un moderado retroceso del mercado por primera vez en dos d茅cadas”, se帽ala la aseguradora DBK. Otro ejemplo: Sanitas redujo sus beneficios un 11%. El consejero delegado, I帽aki Peralta, ya avanza que subir谩n los precios de las p贸liza porque el coronavirus “es una patolog铆a que antes no exist铆a”, seg煤n esta entrevista publicada en Cinco D铆as. Tres aseguradoras (Adeslas, Sanitas y Asisa) concentran casi el 60% del volumen de negocio en Espa帽a.

驴En qu茅 comunidades el impulso al seguro privado ha sido m谩s acusado? La Comunidad de Madrid, la que menos recursos destina a la sanidad p煤blica, se mantiene a la cabeza en poblaci贸n que adquiere estos servicios: alcanza casi un 37% frente al 33% de 2015 (casi dos millones y medio de personas); le sigue Ceuta, Melilla y Catalunya con crecimientos porcentuales similares.

En el primer caso, la cifra se explica, en una parte, por la concentraci贸n de funcionarios de la administraci贸n general del Estado que viven en Madrid. Los datos de Unespa no discriminan entre seguros “p煤blicos”, es decir, los de los trabajadores del Estado que eligen Muface en lugar de la Seguridad Social (no pagan por ello), y privados (que los asegurados s铆 pagan). Este mismo motivo est谩 detr谩s de las posiciones de Ceuta y Melilla, donde residen muchos militares que optan por Isfas. Castilla-La Mancha, por su parte, registra un retroceso en el porcentaje de poblaci贸n con seguro de salud en los 煤ltimos cinco a帽os, del 20% al 15%. Las regiones con menos asegurados para la asistencia sanitaria son Navarra y Cantabria, que a煤n as铆 crecen igualmente.

En las cifras facilitadas por Unespa tampoco se diferencia entre los seguros individuales y los colectivos. Estos 煤ltimos son, por ejemplo, los que proporciona una empresa a su plantilla de trabajadores. De esta manera, resulta imposible, con el desglose actual, conocer cu谩ntas personas, a t铆tulo personal, se pagaron un seguro de salud privado en el 煤ltimo a帽o y medio.

