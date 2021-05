–

Constanza Lambertucci – M茅xico

El Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) iniciar谩 el 3 de mayo una traves铆a inversa a la que hace m谩s de 500 a帽os hicieron a trav茅s del Atl谩ntico los conquistadores que invadieron el continente americano. Un grupo de siete zapatistas ha partido este lunes desde las monta帽as del Estado de Chiapas, al sur de M茅xico, hacia Isla Mujeres, en Quintana Roo. Desde all铆, esperan zarpar en un nav铆o el pr贸ximo lunes. La comitiva prev茅 llegar a las costas de Galicia, en Espa帽a, a mediados de junio. Se trata de una 鈥渢raves铆a por la vida鈥, seg煤n ha informado este lunes la organizaci贸n en un comunicado firmado por el subcomandante Galeano, conocido antes como subcomandante Marcos. En el mismo escrito, se evoca una leyenda maya seg煤n la cual Ixchel, diosa del amor y la fertilidad, dijo: 鈥淒el oriente vino la muerte y la esclavitud. Que ma帽ana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres鈥.

El escuadr贸n est谩 formado por siete personas, todas mexicanas y descendientes de los mayas, que 鈥渃omparten dolores y rabias con otros pueblos originarios de este lado del oc茅ano鈥, seg煤n ha comunicado el EZLN a trav茅s de su p谩gina web. Los miembros de esa delegaci贸n que este lunes han iniciado la traves铆a llegar谩n 鈥渁 m谩s tardar鈥 el viernes a Isla Mujeres y abordar谩n la embarcaci贸n en la que emprender谩n el viaje hacia Europa, La Monta帽a. Permanecer谩n en el nav铆o 鈥渄os o tres d铆as鈥 antes de zarpar. A bordo, llevar谩n cuatro cayucos que han sido tallados y pintados por miembros del movimiento pol铆tico y militar que se levant贸 en Chiapas en 1994, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y puso de manifiesto las desigualdades en las que viv铆a la mayor铆a de la poblaci贸n ind铆gena del pa铆s.

La comitiva que viajar谩 鈥擫upita, de 19 a帽os; Carolina, de 26; Ximena, de 25; Yuli, de 37; Bernal, de 57; Dar铆o, de 47, y Marijose, de 39鈥 ha pasado los 煤ltimos 15 d铆as aislada, seg煤n ha informado el EZLN, para asegurarse de que ninguno de los siete integrantes est茅 contagiado de covid-19. Durante esas dos semanas, han vivido en una r茅plica de la embarcaci贸n y se han preparado para la 鈥渄ura traves铆a por mar鈥. Los voluntarios que se postularon para viajar eran 鈥渕谩s de 20鈥, de acuerdo con la organizaci贸n, pero solo siete contaban con pasaporte. Finalmente, el grupo ha sido llamado 鈥淓scuadr贸n 421鈥 porque est谩 conformado por cuatro mujeres, dos hombres y una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer.

El viaje 鈥渕ucho tiene de desaf铆o y nada de reproche鈥, se lee en un comunicado. Cuando anunciaron la traves铆a por el mundo, en octubre pasado, aseguraron que hablar铆an 鈥渁l pueblo espa帽ol鈥. 鈥淣o para amenazar, insultar ni reprochar, ni exigir, no para que nos pida perd贸n鈥 Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocres铆a, los cr铆menes actuales鈥, expres贸 en una carta el movimiento, que desde sus or铆genes se ha definido como feminista y anticapitalista. El comunicado confrontaba con la petici贸n que el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador hizo en 2019, cuando reclam贸 que el Rey de Espa帽a y la Iglesia pidan perd贸n por los abusos cometidos durante la conquista.

鈥淟a delegaci贸n recibi贸 el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro coraz贸n. No solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, tambi茅n para escuchar y aprender de sus historias, geograf铆as, calendarios y modos鈥. El objetivo es llegar a las costas de Vigo, en Galicia, en 鈥渟eis u ocho semanas鈥. Una vez all铆, los zapatistas contemplan dos escenarios: que reciban una autorizaci贸n para desembarcar o que no. Si se da la segunda situaci贸n, est谩n 鈥減reparados鈥 para desplegar una gran manta que diga 鈥溌espertad!鈥. 鈥淓speraremos a ver si alguien lee el mensaje y luego otro tanto a ver si, en efecto, despierta, y otro tanto m谩s a ver si hace algo鈥, se lee en su p谩gina web. Si eso no sucede, emprender谩n el regreso.

Si logran desembarcar, han afirmado, 鈥渉abr谩 fiesta, baile, canciones, y cumbias鈥. La primera persona en pisar tierra ser谩 Marijose, seg煤n el comunicado, que tiene experiencia en cayuco y lancha y 鈥渉abla la castilla con fluidez鈥. Adem谩s de visitar Espa帽a, el escuadr贸n espera recorrer una veintena de pa铆ses, entre los que est谩n Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungr铆a, Italia, Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turqu铆a, entre otros. 鈥淓n ambos lados del oc茅ano, un mensaje breve inundar谩 todo el espectro electromagn茅tico, el ciberespacio y eco ser谩 en los corazones鈥, concluye el comunicado difundido este lunes, que acude al humor en varias ocasiones: 鈥淟a invasi贸n ha iniciado鈥.

Los miembros del EZLN se dirigen hacia Isla Mujeres, desde donde zarpar谩n en cayuco el 3 de mayo rumbo a las costas de Galicia.(FOTO: AFP | VIDEO: EFE)

