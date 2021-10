–

De parte de La Haine October 13, 2021 61 puntos de vista

La creaci贸n de los estados naci贸n en Am茅rica vino de la mano de la creaci贸n de las 鈥渆scuelas normales鈥 cuyo objetivo educativo era homogenizar a la poblaci贸n en base a una s贸lo cultura, la europea. Desde all铆 el relato que se impuso fue el de un Crist贸bal Col贸n que produjo el 鈥淒escubrimiento de Am茅rica鈥 y que trajo 鈥渃ivilizaci贸n鈥 por sobre la 鈥渂arbarie鈥 que supuestamente habitaba en estas tierras.

Luego de casi 200 a帽os, el revisionismo hist贸rico logr贸 presentar a Crist贸bal Col贸n como qui茅n realmente era, un genocida y a su llegada como la 鈥淐onquista de Am茅rica鈥, que produjo el mayor genocidio que la historia de la humanidad haya conocido y que dej贸 un saldo de aproximadamente 120 millones de ind铆genas muertos. Tan grande fue la merma de la poblaci贸n ind铆gena que tuvieron que traerse de 脕frica esclavos negros para compensar la baja. Pero no s贸lo fueron los espa帽oles con la biblia en la mano los que perpetraron el genocidio, sino muchos de los que hoy se recuerdan como 鈥減atriotas鈥 latinoamericanos, por ejemplo Julio Roca o el 鈥済ran maestro鈥 Domingo Faustino Sarmiento en Argentina.

Se escribi贸 una 鈥渧ersi贸n oficial鈥 de la historia de la mano de los conquistadores europeos y/o sus descendientes, que excluy贸 la voz ind铆gena, su cultura, sus l铆deres, su lucha, su ideolog铆a pol铆tica, su ciencia, su econom铆a, etc. Esta versi贸n se fue transmitiendo tanto desde la derecha como desde la izquierda desde una mirada euroc茅ntrica. La mayor铆a de los intelectuales de la izquierda tradicional y colonial o del progresismo que escriben sobre la 鈥渃uesti贸n ind铆gena鈥 son de descendencia europea. Dirigen las academias, reproducen el pensamiento euroc茅ntrico y el colonialismo que afirman cuestionar. No asumen su colonialidad, pues conciben el colonialismo como algo externo propio de la ultraderecha que pregona abiertamente la supremac铆a blanca.

El pensamiento colonial euroc茅ntrico, primero nos precede y nos atraviesa desde el momento del nacimiento porque fue impuesto a sangre y fuego en Abya Yala que anta帽o fue colonizada. Segundo, es parte de la estructura mental colonial que se construye principalmente a trav茅s del tr谩nsito por un sistema educativo construido desde el eurocentrismo, especialmente el universitario, donde hasta los posgrados de 鈥淒iversidad Cultural鈥 o los muy de moda del 鈥淰ivir Bien鈥 son dictados por hombres o mujeres blancos de clase media.

Intentan explicar la ideolog铆a y la cultura del ind铆gena cuando no pueden romper con su propio colonialismo que no respeta la voz ind铆gena que intentan suplantar y les impide algo b谩sico, hacer sus investigaciones en base a voces ind铆genas, lo hacen en base a voces blancas, incluso de quienes justamente est谩n enfrentados y acusados de cerrar el paso a nuevo liderazgos ind铆genas. Son numerosos los l铆deres ind铆genas dentro y fuera del MAS en Bolivia de la talla de Felipe Quispe huanca 鈥淓l Malku鈥, el l铆der minero fallecido Orlando Guti茅rrez, la dirigenta ind铆gena Segundina Flores de la Confederaci贸n de Mujeres Ind铆genas 鈥淏artolina Sisa鈥, etc., que acusan de utilizar a los ind铆genas de 鈥渆scalera鈥 para acceder a cargos pol铆ticos a la 茅lite del propio Movimiento al Socialismo (M.A.S.) integrado por hombres blancos de clase media llamados 鈥渋ntelectuales鈥 que conforman la izquierda colonial de Bolivia.

驴C贸mo se puede investigar y conocer el pensamiento ind铆gena a trav茅s de hombres o mujeres blancas? 驴C贸mo hacer caso omiso a la voz de un pueblo ind铆gena que denuncia, una y otra vez, ser utilizados y no sentirse representados por una 茅lite blanca dentro del MAS como denunci贸 la lideresa ind铆gena Segundina Flores en representaci贸n de todo el pacto de unidad y la central obrera boliviana (C.O.B.) durante los bloqueos de agosto del 2020? 驴Porque se escucha la campana blanca y no la ind铆gena para relatar sucesos del mundo ind铆gena como en el caso boliviano?

Este accionar s贸lo se comprende por el pensamiento colonial imperante donde la voz ind铆gena est谩 devaluada, el ind铆gena es redituable solo para la foto progre para obtener r茅dito pol铆tico, ahora cuando quiere presentar su ideolog铆a pol铆tica y expresarse por s铆 mismos sin ser relatado por otro blanco, deja de ser redituable y hasta contraproducente, pues implica dos cuestiones: 1) que no necesita intermediario blanco que hace su carrera profesional, obtiene beneficios econ贸micos y /o r茅dito pol铆tico a costa de silenciar la voz ind铆gena 2) es m谩s c贸modo mantener el sistema colonial de privilegios en detrimento del ind铆gena que beneficia al hombre y a la mujer blanca que afirma apoyar 鈥渓a causa ind铆gena鈥.

Si lo denunciado por diversos dirigentes ind铆genas realmente sucede en Bolivia donde gobern贸 un presidente ind铆gena como Evo Morales durante14 a帽os, es porque tambi茅n sucede y est谩 naturalizado este racismo hacia el ind铆gena en otros pa铆ses de la regi贸n. En Argentina, no es un dato menor que la 煤nica presa pol铆tica que est谩 encarcelada hace 6 a帽os es Milagro Sala, dirigente ind铆gena de la 鈥淭煤pak Amaru鈥 que mientras sirvi贸 era 鈥渃ompa帽era鈥, pero cuando empez贸 a hacer cr铆ticas, dej贸 de serlo.

Lo mismo se replica dentro de Bolivia donde a quienes hacen cr铆ticas constructivas o tienen la osad铆a de exigir autocritica pos golpe de estado a la 茅lite blanca del MAS, son objetos de campa帽as de difamaci贸n acus谩ndolos de pactar con la 鈥渄erecha鈥 como es el caso de la dirigente ind铆gena Segundina Flores o directamente son expulsados del MAS como fue el caso de la joven aymara Eva Copa. Recientemente se cumpli贸 el aniversario de la muerte del l铆der minero Orlando Guti茅rrez que pas贸 sin pena ni gloria, mientras a煤n no se conocen las causas de su muerte habiendo sido uno de los protagonistas de la recuperaci贸n de la democracia en Bolivia, este es el trato que reciben los ind铆genas en Bolivia.

Por otro lado, a los comunicadores ind铆genas que intentan abrir una l铆nea de pensamiento cr铆tico dentro del mismo MAS, no son contratados, no reciben pauta publicitaria del estado o son acusados de ser 鈥渇uncionales a la derecha鈥. Quiz谩 por este motivo, es que a煤n no se han restituido a las organizaciones sociales las radios comunitarias ind铆genas que 脕帽ez les quit贸 para silenciar la voz ind铆gena. Los que si reciben pauta publicitaria del estado sin problemas son los medios de comunicaci贸n de la derecha. Lo que prima en los medios estatales es el rostro blanco en un pa铆s de mayor铆a ind铆gena, pues estos no van a cuestionar nada porque el racismo no es una problem谩tica que les afecte. El proceder de cerrar el paso al pensamiento cr铆tico y a la autocr铆tica es un arma de doble filo porque es lo que termina de implotar a un partido.

Una clave para la liberaci贸n ind铆gena: ser liderados por otro ind铆gena

El poder popular del movimiento de mujeres en Argentina radica en que han logrado que sus lideresas sean mujeres, que qui茅nes hablen de sus problem谩ticas y sus luchas sean mujeres. Porque son las mujeres las que vivencian en su cuerpo la violencia de g茅nero en todas sus variantes, y por ello son las 煤nicas en ser capaces de luchar y entregar la vida por su propia causa. Ese es un logro vital para conquistar la liberaci贸n del colectivo. Incluso se est谩 produciendo epistemolog铆a feminista y se est谩 reconstruyendo una historia social desde una perspectiva de g茅nero, recuperando a las lideresas mujeres excluidas de la historia oficial.

Porque hist贸ricamente la ciencia y la historia fue producidas por hombres blancos occidentales que desde sus par谩metros masculinos y euroc茅ntricos, excluyeron a las mujeres y a los pueblos originarios.

Este proceder ejemplar del movimiento de mujeres de Argentina, el movimiento ind铆gena no ha podido conquistar a nivel regional, ni siquiera en Bolivia y tienen el desaf铆o de romper con su colonialidad y concretarlo. Hoy que son los sujetos pol铆ticos protagonistas de las transformaciones sociales en toda la regi贸n. Son los que ponen el cuerpo en el frente del campo de batalla ante el neoliberalismo, donde no est谩n los intelectuales blancos 鈥渞evolucionarios鈥 de escritorio que pretender direccionarlos de manera paternalista y colonial para imponer sus propios intereses.

Los Pueblos Originarios tienen el derecho de que si actualmente ning煤n partido puede ganar una elecci贸n sin su voto, como en el caso de Ecuador, Per煤, Bolivia, etc., exigir cargos pol铆ticos de alto rango de poder decisional dentro del gobierno, incluso la presidencia.

En Bolivia se ha naturalizado que hombres blancos de clase media que utilizan la innecesaria estrategia de ponerse un poncho, folclorizando al ind铆gena, se presenten como l铆deres del movimiento ind铆gena desconociendo las problem谩ticas del ind铆gena con discursos demagogos en clave ind铆gena. Pero el modelo de hombre blanco hegem贸nico no vivencia en el cuerpo la opresi贸n colonial, tampoco el racismo es algo que le afecte y por ello en momentos de crisis desaparece del mapa, como lo hizo la 茅lite blanca del MAS que no particip贸 de la resistencia y de la recuperaci贸n de la democracia en Bolivia.

La historia oficial Vs la historia de los 鈥渘adies鈥 sobre el golpe de estado

Para desarticular relatos impuestos como el del 鈥淒escubrimiento de Am茅rica鈥 y construir nuestra propia historia y sentido com煤n, se necesitan m谩s ind铆genas en cargos pol铆ticos de alto rango decisional porque es desde el poder pol铆tico que se construyen pol铆ticas descolonizadoras en t茅rminos comunicacionales, educacionales, etc., desde abajo de la pir谩mide de poder el ind铆gena s贸lo tiene funci贸n de decorado. Adem谩s, se necesitan m谩s comunicadores y medios de comunicaci贸n ind铆genas y que comuniquen desde una perspectiva decolonial, para evitar intermediarios blancos que relaten la historia y la lucha del ind铆gena desde miradas euroc茅ntricas. El movimiento de mujeres a nivel mundial ha comprendido este punto clave para enfrentar la batalla cultural y promover la deconstrucci贸n patriarcal, por lo que tiene sus comunicadoras con perspectiva de g茅nero, lo que hoy se ha convertido en una especialidad dentro del campo de la comunicaci贸n y tambi茅n tienen sus propios medios de comunicaci贸n 鈥渇eministas鈥.

Tambi茅n, es importante dar voz a los intelectuales ind铆genas como lo fue 鈥淓l Mallku鈥 que han emergido al calor de las lucha ind铆genas, no puede repetirse el error de la ex vicepresidencia del ex gobierno del MAS que promov铆an que intelectuales blancos euroc茅ntricos, incluso extranjeros, asesoren un gobierno boliviano porque ello no s贸lo es una pr谩ctica contraproducente y colonial, sino humillante para las y los bolivianos. Ni antes pudieron anticipar el golpe con su 鈥渟abidur铆a鈥 y sus doctorados en 鈥渁ntiimperialismo鈥 (con honrosas excepciones), ni durante el golpe de estado salieron a defender al ex gobierno del MAS puesto que justamente fueron ellos parte de los errores se帽alados dentro del n煤cleo duro ind铆gena del MAS.

Hoy b谩sicamente dos grandes relatos contrapuestos se enfrentan en Bolivia de lo que sucedi贸 durante el golpe de estado del 2019, una 鈥渉istoria oficial鈥 relatada por la 茅lite del MAS que se autoproclaman en sus propios libros como 鈥渉茅roes鈥 que recuperaron la democracia, cuando no estuvieron en el campo de batalla, incluso algunos ni siquiera estuvieron dentro del pa铆s en ese entonces. Adem谩s, estaban enfrentados al pacto de unidad de la resistencia y a la central obrera boliviana (COB) durante el golpe de estado.

驴Qu茅 rol cumplen en estas historietas los ind铆genas como por ejemplo el l铆der Felipe Quispe Huanca 鈥淓l Mallku”, que fue difamado por este sector? Hay otra versi贸n de la historia del golpe, siempre hay otra versi贸n de todo en un pa铆s, o mejor dicho en una mal llamada Am茅rica, donde la voz ind铆gena esta devaluada, es la voz de los 鈥渘adies鈥, a donde no llega el micr贸fono de la prensa progresista internacional, ni los intelectuales euroc茅ntricos que escriben sobre la 鈥渃uesti贸n ind铆gena鈥. Ah铆 est谩n las historias de los ind铆genas que tienen mucho que contar porque pusieron el cuerpo durante los bloqueos que obligaron a Jeanine 脕帽ez a establecer fecha electoral, lo que allan贸 el camino al triunfo de Luis Arce como presidente del Estado plurinacional de Bolivia.

* Periodista y psic贸loga boliviana.

Resumen Latinoamericano