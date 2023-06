–

June 28, 2023

En Jujuy, ese insospechado margen lejano y perif茅rico donde m谩s de una vez se decidi贸 la historia de la naci贸n argentina, est谩 ocurriendo nuevamente una batalla para cuidar que la Rep煤blica no perezca. Desde la Puna, los salares y la Quebrada de Humahuaca, las gentes defienden la tierra que habitan desde por lo menos 1.800 a帽os. Saben que la conquista nunca se ha cerrado. Se levantan contra la intenci贸n apropiadora de 鈥渓a pol铆tica鈥 y contra el poder totalitario que se avecina. Por Rita Segato, para Anfibia.

No has de olvidar, hijo m铆o,jam谩s has de olvidarte:vas 鈥como el gavil谩n que todo lo miray cuyo vuelo nadie alcanza.鈥 Aprende las ma帽as del blanco鈥Pero para volver

Es con estas palabras, canci贸n pensada en quechua pero hablada en castellano, que Jos茅 Mar铆a Arguedas, en su novela Todas las Sangres, env铆a al adorable Demetrio Rend贸n Wilca a la escuela capitalina, lime帽a, para 鈥渁prender las ma帽as del blanco鈥, a entender sus pol铆ticas, argucias, falsedades y picard铆as, pero 鈥減ara volver鈥.

En esa misma obra, su pen煤ltima novela, de 1964, la menos comprendida y en su momento mal recibida, el visionario Jos茅 Mar铆a, que no solo era un escritor de ficci贸n sino tambi茅n un antrop贸logo por formaci贸n, traza un tapiz en el que podemos ver el mapa del qui茅n-es-qui茅n en nuestro continente hasta el d铆a de hoy. Lo que el autor nos dice en su genial relato, y lo que lo lleva al maltrato inmediato de los intelectuales progresistas de su tiempo, es que es en los pueblos -hoy llamados 鈥渙riginarios鈥- que reside la consciencia clara de la idea de 鈥渟oberan铆a鈥 sobre un territorio. M谩s a煤n, que los pueblos son los 煤nicos capaces de ponerle el cuerpo a la defensa y preservaci贸n de la dignidad soberana, no solo local o regional sino tambi茅n de la naci贸n frente al mundo, confrontando y venciendo 鈥渓as ma帽as del blanco鈥. En su novela, es la comunidad andina de Demetrio Wilca la que acude a proteger sin descanso el coraz贸n de plata de la mina para que no sea comprada por una empresa norteamericana.

Hay muchos Vilcas en la Quebrada de Humahuaca y en la Puna juje帽a. Son de El Moreno, Tres Pozos, Casabindo, Rinconada, Lagunillas, Cangrejillos, Cieneguillas, Caspal谩, Santa Catalina, Coranzul铆, Susques, Abra Pampa, Tres Cruces, Mina el Aguilar, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Jujuy capital. Innumerables pueblos de Vilcas y sus parientes y hermanos de historia, coyas del Collasuyo, el Suyo del sur de la antigua organizaci贸n incaica, est谩n en este momento empe帽ados en lo mismo que Demetrio y los suyos defend铆an para siempre en el relato m谩s antropol贸gico que ficcional de Arguedas.

Mucha de la gente que ha salido a cortar las rutas llegando desde rincones remotos de la Puna, los salares y la Quebrada de Humahuaca, proviene de una l铆nea de ancestralidad continua de por lo menos 1.800 a帽os en las tierras que habitan. Y si la sonda del arque贸logo hubiera avanzado m谩s en las profundidades del terreno, esta antig眉edad hubiera llegado a los 5.000 a帽os y a煤n m谩s, seg煤n me ha dicho sin dudarlo el Dr. Axel Nielsen, mayor experto en la arqueolog铆a de la zona y profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Lo hacen porque su confianza en el Gobernador de la Provincia ha sido traicionada. Quien vive por all谩, en las cercan铆as de los salares, una de las mayores reservas de litio del planeta, o en Juella, Yacoraite y Tilcara, a pocos kil贸metros de los cerros amarillos porque son de Uranio, sabe muy bien que aquel proceso que llamamos 鈥渃onquista鈥 nunca se ha encerrado, y que as铆 como hablamos de una 鈥渃olonialidad del poder鈥 como estructura permanente del mundo, tambi茅n ser铆a posible argumentar que lo que existe es una 鈥渃onquistualidad permanente鈥, es decir, un despojo de los territorios que no se encierra, un permanente avance expropiador. Y eso es lo que est谩 ocurriendo en la provincia de Jujuy.

Suelo decir que debemos percibir la diferencia entre 鈥渓a pol铆tica 禄 y 鈥渓o pol铆tico鈥. La pol铆tica hace referencia a la estructura estatal, partidaria, electoral, con sus luchas intestinas, sus calendarios fijos y su foco en el poder como motivaci贸n central. Lo pol铆tico es el movimiento de la gente, con ecos en la idea de 鈥渕ultitud鈥 de Antonio Negri y Michael Hardt, del 鈥渉abitar鈥 como diferente del 鈥済obernar鈥 de Amador Fern谩ndez-Sabater o del 茅nfasis que An铆bal Quijano colocaba en la necesidad de discriminar entre 鈥渓os movimientos sociales鈥 y 鈥渆l movimiento de la sociedad鈥. Es evidente que en los autores del presente hay una intensa b煤squeda de palabras para nombrar esa diferencia que, por mi parte, defino como el campo de la pol铆tica y de lo pol铆tico, para hacer notar el abismo que crece entre ellos y nos lleva a la claudicaci贸n paulatina de la fe estatal. Eso se debe a que la pol铆tica, por sus caracter铆sticas que acabo de mencionar, no parece llevarnos a encontrar caminos capaces de conducir a un horizonte m谩s benigno para m谩s gentes. La pol铆tica y lo pol铆tico se distancian hasta alcanzar una incongruencia extrema en la manera en que el Gobernador Gerardo Morales opera. 脡l ha abandonado y pretende hacer desaparecer el campo de lo pol铆tico. Tal intento no tiene lugar en tiempos de democracia, y menos todav铆a cuando lo pol铆tico es el resultado de otra historia, de otros pueblos, de otra relaci贸n con el cosmos y con la tierra, de otras genealog铆as y comunalidades todav铆a enteras, poco intervenidas por la intrusi贸n de las ingenier铆as de estado, siempre derivativas del poder colonial.

Cuarenta y cinco d铆as antes de los acontecimientos que nos llevan a esta reflexi贸n, Morales obten铆a una victoria indiscutible en el campo de la pol铆tica al conseguir la elecci贸n de su candidato como nuevo gobernador de la provincia con 49,50 % de los votos. Mientras, aproximadamente un 30 % de los votantes se absten铆a de acudir a las urnas. Pero una vez obtenida esta victoria, que tambi茅n lo elige como futuro constituyente, con mucha picard铆a y poco pudor, llama de inmediato a votar una reforma de la constituci贸n. En lo que hoy se califica en el medio provincial como una 鈥渧otaci贸n expr茅s鈥, llega a la reci茅n instaurada asamblea constituyente con la redacci贸n concluida de un nuevo texto constitucional en manos, y sumariamente obtiene su aprobaci贸n. 驴Acaso no es 茅ste el cabal retrato de los l铆mites de la pol铆tica, que se ampara en el calendario ya cerrado de las elecciones a cargos para, inmediatamente despu茅s, traicionar a la poblaci贸n con un carpetazo sobre la mesa?

Con ese gesto traicionero pretende el gobernador criminalizar y reprimir a su voluntad y arbitrio la protesta de la gente, destituir el campo de lo pol铆tico, comenzando precisamente en esos d铆as por autorizar la represi贸n a los docentes, que reclaman un sueldo que les permita vivir por encima del umbral de la pobreza. Se despierta entonces el clamor de lo pol铆tico, cuando las gentes perciben lo sucedido como un insulto a su inteligencia, pues la nueva constituci贸n permitir谩 expulsar sin consulta a las comunidades originarias de sus tierras de habitaci贸n ancestral. El texto votado dar谩 acceso a la explotaci贸n de los recursos estrat茅gicos localizados en sus territorios en detrimento de los recursos naturales, amenazando con la total desertificaci贸n. Cultivos y reba帽os hoy mantenidos gracias a tecnolog铆as locales, de largo arraigo y bien adaptadas a un terreno ya inh贸spito ser谩n desalojados. La gente entonces se levanta, baja de sus remotos parajes a las rutas e intercepta el acceso a la provincia. 驴No es esto sencillamente l贸gico, no es acaso esperable, no es completamente comprensible?

Se instala entonces la lucha. Miles se enfrentan al gobernador, su intento de dar el zarpazo sobre la provincia sin disimulo alguno es desafiado. La intenci贸n apropiadora, conquistual, es evidente desde donde se la mire. No hay ambig眉edad alguna: el gobernador -junto a los suyos- ser谩 el due帽o. No hay escr煤pulo alguno. La gente se da cuenta. Es por eso que, lejos de tratarse de una lucha sin dirigente, es una lucha en la que cada persona que se hace presente es cabeza, puede arengar y explicar con total claridad y abundancia de palabras lo que all铆 est谩 haciendo: qu茅 pretende y qu茅 se debe defender. La mayor parte de las que hablan son mujeres, sus argumentos son convincentes, sensatos, y la l贸gica de la exposici贸n de motivos es impecable. Hablan todas, y su discurso es deslumbrante en lucidez y clareza. Una vez m谩s podemos decir que, en las comunidades, las mujeres son las sujetas del arraigo, las responsables por la continuidad de los pueblos sobre la faz del planeta.

Atenci贸n: un poder provincial totalitario se avecina y, no lo dudemos, afectar谩 a la naci贸n, se expandir谩 por el pa铆s como una epidemia de control pol铆tico. Pero, no olvidemos: el escenario de estos hechos ha sido, a lo largo de los tiempos, periferia de cuatro grandes organizaciones territoriales con sus respectivos centros de gobierno: Tiahuanaco, Incanato, Imperio Colonial y Estado republicano. Y fue en ese insospechado margen lejano y perif茅rico de cuatro civilizaciones con sus centros donde m谩s de una vez se decidi贸 la historia de la naci贸n argentina, pues fue en dicha regi贸n escondida y remota que un d铆a se dieron las batallas decisivas con que naci贸 la Rep煤blica, y es all铆 que hoy est谩n ocurriendo las batallas que cuidan que esa Rep煤blica no perezca. En los remotos parajes de los Andes juje帽os la Rep煤blica obtiene hoy su custodia soberana a manos de las gentes: los Vilcas como Demetrio, los Mamanis, Colques, Choques, Sajamas, Alancays y tantos otros representantes de los linajes que siempre estuvieron all铆 han salido a cortarle el camino a la garra del conquistador que a煤n asola y amenaza con usurpar las tierras que siempre les han pertenecido. Tama帽a es la incidencia del rinc贸n andino de Jujuy y de la bravura de sus gentes en el entero destino de la naci贸n.

Fuente: https://www.revistaanfibia.com/jujuy-de-vilcas-y-duenos/