De parte de CNT Madrid April 15, 2021 53 puntos de vista

A ra铆z de la NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASPIRANTES QUE HAN SOLICITADO SU PARTICIPACI脫N AL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 2021 A LOS CUERPOS DE PROFESORES POR EL TURNO DE RESERVA DE DISCAPACIDAD, desde CNT Madrid queremos dejar claro nuestro rechazo a la misma.

En esta nota, la Comunidad de Madrid informa de que aquellas personas que se hayan presentado a las oposiciones de secundaria por el turno de discapacidad est谩n en el listado de admitidos de forma condicional a la espera de un dictamen vinculante de las condiciones ps铆quicas, f铆sicas o sensoriales de la persona con discapacidad, en el que se indican las condiciones de aptitud personal o capacidad funcional en relaci贸n con el puesto de trabajo.

Con respecto a la nota, nos oponemos por completo a que las personas con discapacidad no sepan si est谩n o no incluidos en lista en las fechas previstas, como s铆 sucede con el turno libre, al estar pendientes del citado tr谩mite. Adem谩s, nos oponemos a que no tengan derecho a reclamar como el resto de aspirantes en el periodo establecido para ello (del 8 al 14 de abril), quedando directamente fuera del proceso selectivo si surgiera alg煤n tipo de problema burocr谩tico o de cualquier tipo, con este dictamen. Al igual que cualquier aspirante, tienen derecho a conocer su situaci贸n en listas y a reclamar su situaci贸n en los plazos establecidos, en caso de dictamen desfavorable. Y si no conocen el resultado antes de la finalizaci贸n del plazo, dif铆cilmente podr谩n reclamar esta situaci贸n. A esto a帽adimos el problema en el que se encuentran quienes han recibido una cita para realizar una nueva revisi贸n m茅dica en sus Centros Base en una fecha posterior al 14 de abril, ya que no existe un procedimiento previsto para la emisi贸n de los citados informes en tiempo y forma, quedando en una situaci贸n de absoluta indefensi贸n.

Nos oponemos igualmente a que esta informaci贸n sea posterior a la publicaci贸n de las listas definitivas, puesto que puede darse la situaci贸n de que conozcan su exclusi贸n del proceso sin tiempo suficiente para recurrir la resoluci贸n, aun cumpliendo todos los requisitos especificados en las bases de la convocatoria, donde se menciona la documentaci贸n a presentar en cada turno y que no hace alusi贸n alguna a informes de capacidad funcional para el turno de reserva.

Por 煤ltimo, nos oponemos a que se solicite un dictamen puesto que ha quedado demostrada su capacidad como docentes a trav茅s de la posesi贸n de la formaci贸n pedag贸gica y did谩ctica correspondiente (ya sea el m谩ster habilitante o los a帽os de docencia que se solicitan para esta habilitaci贸n).

No podemos dudar de su idoneidad de forma sistem谩tica cuando ya han demostrado las mismas con su propia habilitaci贸n, al igual que el resto de aspirantes. Este dictamen nos parece injusto y discriminatorio, ya que s贸lo deben entregarlo las personas con discapacidad y s贸lo para poder entrar en el turno de reserva de discapacidad. Pareciera que, m谩s que un inter茅s en comprobar si existe alguna dificultad a la hora de ejercer la docencia, hubiera m谩s bien la intenci贸n de dificultar que las personas con discapacidad ejercieran su derecho a participar por el turno de reserva.