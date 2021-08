–

La Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales gast贸 de su propio presupuesto el dinero que le hizo falta en 2018 y 2019 y nunca lo vio reembolsado, seg煤n la exdirectora de la Direcci贸n General de Igualdad.

En 2018, el Gobierno central transfiri贸 a Madrid los 10,2 millones de euros del Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero que le correspond铆an. En 2019, 10,4 millones. Y 9,1 millones m谩s en 2020. Esos 29,7 millones de euros fueron ingresados en la Consejer铆a de Hacienda, que deb铆a hacer el movimiento correspondiente a la de Pol铆ticas Sociales seg煤n lo que este 谩rea, de la que depende principalmente la lucha contra la violencia machista desde su Direcci贸n General de Igualdad, hubiese requerido para ese objetivo. Sin embargo, d贸nde est谩 ese dinero o para qu茅 ha sido utilizado no se sabe con certeza. La ya exdirectora de esa direcci贸n, Carmen Rodr铆guez, denunci贸 cuando fue cesada, en octubre del pasado a帽o, que el dinero de 2018 y 2019, hasta que ella estuvo en el cargo, jam谩s lleg贸 a su 谩rea.

Se reitera este lunes, al tel茅fono: “Nunca nos transfirieron esos fondos, a pesar de que nosotros hab铆amos adelantado el dinero de nuestro presupuesto y hab铆amos justificado pr谩cticamente el 100% con cargo al Pacto de Estado. Nunca llegaron”. Tambi茅n lo denunci贸 el entonces consejero de su 谩rea, Alberto Reyero. Y tambi茅n Lorena Morales, diputada por el Partido Socialista, lleva dos a帽os intentado conocer ese dato. “De manera oral pregunt茅 varias veces, y nada, nunca ha habido respuesta”. Pregunt贸 tambi茅n en la Asamblea por esos movimientos econ贸micos entre consejer铆as, por escrito, el 2 diciembre de 2020: “Nunca me contestaron, y ten铆an que haberlo hecho seg煤n el reglamento”.

Su 煤ltimo intento fue a trav茅s del Portal de Transparencia. El 1 de julio pidi贸 conocer el “listado de actuaciones actualizado, as铆 como las fechas en las que se han desarrollado y su coste, a las que se han destinado los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero para el a帽o 2020 recibidos por parte de la Comunidad de Madrid” y tambi茅n las “fechas y cuant铆a de las transferencias realizadas desde la Consejer铆a de Hacienda a la de Pol铆ticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de G茅nero entregados por el Gobierno de Espa帽a a la Comunidad de Madrid”.

Recibi贸 respuesta de Transparencia el pasado viernes: “La Comunidad de Madrid ha presentado la justificaci贸n de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la violencia de g茅nero de los ejercicios 2018 y 2019. Siguiendo la normativa establecida para la gesti贸n de dichos fondos, y teniendo en cuenta que el primer a帽o la transferencia de fondos del Ministerio a las Comunidades Aut贸nomas se realiz贸 a final de a帽o, el cr茅dito para el desarrollo del Pacto de Estado del a帽o 2020 se justificar谩 en el mes de marzo de 2022 incluyendo las actuaciones de 2021″. Esa contestaci贸n tambi茅n incluye: “La informaci贸n aqu铆 facilitada no es objeto de publicidad activa ni forma parte de los “Datos Abiertos”.

Este diario, la pasada semana, pidi贸 a Hacienda esa misma informaci贸n. Al tel茅fono, una portavoz asegur贸 que las transferencias estaban hechas y que iba a facilitar tanto las fechas como las cuant铆as. Este lunes, esa informaci贸n no hab铆a llegado. Ante un 煤ltimo requerimiento, la misma portavoz responde: “Lo pregunt茅 pero me dijeron que al ser tan espec铆fico era mejor que lo mirases directamente con Pol铆ticas Sociales”. Y a帽ade que habl贸 con esa otra consejer铆a y desde ah铆 le hab铆an asegurado que ya hab铆an dado todos los detalles. Desde Pol铆ticas Sociales, un portavoz asegura que toda la informaci贸n de la que disponen ya fue facilitada el pasado viernes: “No tengo m谩s”.

En 2018 y 2019 Madrid no gast贸 el 16% del dinero de los fondos

Esos datos entregados fue la ejecuci贸n del gasto que se hizo con cargo a los Fondos, pero no facilitan ni una ni otra consejer铆a una cifra sobre la transferencias que Hacienda ten铆a que hacer a Igualdad sobre esos montantes. Es decir, la Comunidad gast贸 y lo justific贸 con el dinero del Gobierno central, pero ese montante no sali贸 en principio de esos fondos, sino del propio presupuesto de la Direcci贸n General de Igualdad. A la que, seg煤n insiste su exdirectora, “nunca se le reembols贸”.

驴Cu谩les fueron esos montantes? El portavoz de Pol铆ticas Sociales env铆a lo que la nueva consejera de Familia, Juventud y Pol铆tica Social, Concepci贸n Dancausa, dijo en sede parlamentaria el pasado 15 de julio. En 2018, 10,2 millones fue lo que el Ministerio de Igualdad transfiri贸 a la Comunidad 鈥攅l 75 % el 18 de octubre, y el 25% restante el 16 de noviembre鈥, “y la Comunidad de Madrid justifica 7,8 millones, un 76 %”.

En 2019 fueron 10,4 millones de euros 鈥攅l 50% el 11 de julio, el 25% el 12 de septiembre y el 25% el 30 de octubre鈥, de los que el Ejecutivo regional “justifica 9,5 millones, un 91%, en marzo de 2021”. En 2020 fueron 9,1 millones. “El 75% lo transfirieron el 31 de agosto y el 25 % restante el 11 de noviembre. La justificaci贸n se presentar谩 en marzo de 2022 con actuaciones desarrolladas en 2021”, explica ese mismo portavoz.

A帽adi贸 entonces Dancausa que, este a帽o, han esperado hasta el 29 de junio “para conocer los criterios y la distribuci贸n resultante para el a帽o 2021 de los cr茅ditos presupuestarios destinados al desarrollo del citado Pacto por parte de las Comunidades Aut贸nomas”. Y que “lo m谩s grave es que en este ejercicio 2021, ya superada la mitad del a帽o, todav铆a no hemos recibido ni un euro de las transferencias debidas a la Comunidad de Madrid”. Algo que no ocurre solo con Madrid, sino para todo el territorio.

Un presupuesto que se reduce

El portavoz tambi茅n suma una explicaci贸n de la actual directora general de Igualdad, Patricia Reyes, de Ciudadanos, sobre el dinero recibido por parte del Ejecutivo central. De 2018 a 2019 se increment贸 el ingreso que el Ministerio de Igualdad hizo a Madrid, de 10,2 a 10,4 millones de euros, “conforme a lo previsto en el Pacto de Estado”. Sin embargo, en 2020 esa subida no pudo darse, al contrario, se redujo el dinero que Madrid recibi贸. 驴Por qu茅? “La reducci贸n del 2020 a 9,1 [millones de euros] es por lo no ejecutado en 2018. Esa es la din谩mica de compensaci贸n. Cada a帽o te reducen el cr茅dito no utilizado. Pero como se est谩 pagando tan tarde, el ajuste se hace en el segundo ejercicio y no en el siguiente”, explica a trav茅s del portavoz la directora de Igualdad.

Es decir, como el Ministerio lleva retraso en dar el dinero a las autonom铆as, las comunidades tardan m谩s en justificar el gasto, por lo que las penalizaciones o los ajustes seg煤n hayan invertido ese dinero llegan dos a帽os despu茅s y no justo al a帽o siguiente. La p茅rdida de dinero por no invertir al 100% la cuant铆a que se recibe 鈥攁lgo que s铆 hacen otros territorios como Castilla y Le贸n鈥 es doble. Por un lado, implica tener que devolver el dinero no gastado y, adem谩s, un recorte a posteriori de lo que corresponder铆a en principio por no haberlo invertido.

Con los datos de la propia Comunidad, entre 2018 y 2019 el Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso dej贸 sin gastar 3,3 millones con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de g茅nero que le tocaban, el 16% de lo que el Gobierno central le ingres贸. La Comunidad es, junto a Andaluc铆a y Catalu帽a, una de las tres regiones que m谩s dinero tiene designado en los cuatro a帽os ya fijados para el reparto de esos fondos (2018-2021, con 100 millones anuales para las CC AA). En total, y contando ya con lo que le corresponde este 2021 (10,76 millones), el Ministerio de Igualdad le ha otorgado 40,46 millones de euros.

Hasta este 2 de agosto, han ejecutado 17,3 millones, seg煤n las cifras que facilitan. Aunque a煤n falta por conocer las actuaciones y el gasto de 2020 y de este 2021; y, seg煤n el decalaje que arrastran, podr铆an no estar disponibles hasta 2023.

Desde el ministerio, preguntado por la ejecuci贸n del gasto de las autonom铆as y territorios, no facilitan cifras. Un portavoz explica que no “se puede dar en este momento esa informaci贸n”. “Es una informaci贸n que deben facilitar las CC AA”, dice. Y a帽ade que, “los fondos de 2020 los pueden gastar hasta 31 de diciembre de este a帽o”.

La cuesti贸n, sin cerrar, es si ha sido con el dinero del Pacto de Estado, el que deb铆a destinarse a pagar los 17,3 millones que la Comunidad asegura haber gastado, con el que realmente se ha costeado, como afirma la Consejer铆a de Hacienda, sin facilitar fechas, cuant铆as o documentos. O si, como denuncia la exdirectora de Igualdad, Carmen Rodr铆guez, y Lorena Morales, la diputada socialista, ese dinero o parte de 茅l se qued贸 en el 谩rea de Fern谩ndez-Lasquetty.

DINERO PERDIDO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA UNI脫N EUROPEA

Cuenta Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, que no es solo con los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de g茅nero con lo que Madrid hace “evidente que esa lucha no le importa” y que la cuesti贸n de la “transparencia” y el “trabajo conjunto con el resto de grupos pol铆ticos no existe”.

En la legislatura pasada, en noviembre de 2019, se vot贸 a favor en la c谩mara regional de una propuesta del PSOE, recuerda la diputada: “Tambi茅n PP y Ciudadanos votaron a favor y ello compromet铆a a colgar en el Portal de Transparencia c贸mo se iban ejecutando los fondos del Pacto y cada tres meses la mesa del pacto ten铆a que reunirse para fiscalizar qu茅 se iba haciendo, aportar ideas desde la oposici贸n, etc.”. Se convoc贸 una sola vez, en enero de 2020.

Luego, dice Morales, lleg贸 la pandemia: “Podr铆amos habernos reunido de forma telem谩tica, como se reunieron para muchas otras cosas. Que el virus estuviese ah铆 no signific贸 nunca que la violencia de g茅nero hubiese desaparecido, no ha desaparecido nunca. Pero lo pusieron como excusa para no reunirnos. Pero para lo que no hay excusa es para colgar en Transparencia la ejecuci贸n de los fondos, y tampoco lo han hecho”.

Morales tambi茅n alude a los 2,6 millones que el Ministerio de Trabajo entreg贸 a la Comunidad para la inserci贸n sociolaboral de mujeres vulnerables por violencia machista: “Que es la clave para romper con el maltratador, la independencia y autonom铆a de esas mujeres. Y los desviaron a otro objetivo que nada ten铆a que ver, a discapacidad”. Seg煤n una petici贸n por Transparencia de la diputada, la Comunidad reconoci贸 en su respuesta, a 1 de julio de este a帽o, que no se hab铆an gastado ni un solo euro en ese 谩mbito. “No se certific贸 ninguna l铆nea ni ayuda por este EJE [de oportunidades de empleo]”, se lee en esa respuesta.

Recuerda el Cimascam, el 煤nico centro que hay en la regi贸n para atender a las mujeres agredidas sexualmente: “Para recibir atenci贸n psicol贸gica el plazo es de ocho a 12 meses y reciben la mitad de sesiones que hace a帽os. Y por si fuera poco, el contrato y las posibles pr贸rrogas del Cimascam acabaron el 31 de diciembre, por lo que est谩 en situaci贸n irregular y no han sacado los pliegos para renovarlo”. Y, concluye, ” de los 740.000 euros que Europa entreg贸 en 2019 para empleo femenino, solo se han gastado 56.000, algo que se puede ver en la ejecuci贸n presupuestaria. Eso tambi茅n es dinero que si no se gasta, se pierde”.

