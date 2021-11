–

Ante la reuni贸n con la Inspecci贸n de trabajo por la denuncia de UGT por riesgos psicosociales, la gerencia de Atenci贸n Primaria env铆a los datos de cobertura de plantilla del 22 al 26 de octubre. No especifican qu茅 porcentaje de la cobertura se debe a cobertura de ausencias con prolongaciones de jornada (la gerente de Atenci贸n Primaria en sede parlamentaria dijo el 4 de octubre que s贸lo el 10% de ausencias en verano se hab铆an cubierto con contrataciones, el 90% restante eran prolongaciones de jornada: m茅dicos trabajando 11 horas). Ponen el foco en las coberturas inferiores al 60% , no se preocupan hasta que faltan 4 de cada 10 m茅dicos, y adem谩s no nos dicen si los dem谩s est谩n prolongando su jornada para dar asistencia, poni茅ndose en riesgo.

35 centros de salud tienen menos del 60% de cobertura de profesionales m茅dicos, 4 de ellos tienen menos del 50%. En junio eran 24 y tambi茅n 4 con menos del 50% (uno de ellos tristemente se mantiene sin que hayan tomado medidas eficaces para resolver la situaci贸n).

En pediatr铆a son 76 centros con menos del 60% en octubre (28 con menos del 50%) y eran 53 en junio (18 con menos del 50%).

11 centros de salud se encuentran en situaci贸n cr铆tica en los dos momentos de los que nos facilitan datos. 驴qu茅 medidas se han tomado? 驴pueden ciudadanos y profesionales seguir esperando?

La semana del 22 al 26 de octubre:

– S贸lo un 9,5 de los centros de Madrid tiene el 100% de la plantilla de medicina de familia, y s贸lo el 35% de los mismos tiene el 100% de la de pediatr铆a. Esto explica las demoras en Atenci贸n Primaria y el escaso tiempo por paciente.

– S贸lo el 62% de los centros tiene el 100% de cobertura de auxiliares administrativos

驴c贸mo pretende la Consejer铆a que hagan bien su creciente trabajo sin enfermar?

– S贸lo el 24% de los centros tiene el 100% de plantilla de enfermer铆a 驴no son necesarios estos profesionales en plena campa帽a de gripe y tercera dosis de COVID?

– El promedio de cobertura de trabajadores sociales es del 72% (y en la zona Norte y Este de menos del 60%) 驴no hay trabajadores sociales disponibles? 驴o a Madrid no le interesa que hagan su trabajo?

-Las dem谩s categor铆as profesionales tienen promedio de coberturas del 84-90%.

La Consejer铆a de Sanidad gestiona que los madrile帽os y madrile帽as no tengan el 100% de sus profesionales de Atenci贸n Primaria鈥 驴ser谩 parte de 鈥渆l Plan鈥?

