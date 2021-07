–

Más de medio centenar de pacientes permanecen en esta unidad del centro hospitalario, algunos desde hace cinco días, mientras el Servicio Madrileño de Salud no mueve ficha para solucionar el colapso, según denuncian desde CCOO.

Más de medio centenar de pacientes esperan ingreso en las Urgencias del hospital Infanta Sofía, algunos desde hace cinco días, mientras permanecen cerradas una veintena de camas en dos plantas de hospitalización. Un colapso, que este miércoles denunciaba el sindicato AMYTS, y frente al que la Consejería de Sanidad aún no ha movido ficha. Lejos de poner solución, desde CCOO Sanidad Madrid denuncian que Sanidad no ha permitido el regreso de los profesionales adscritos a este hospital que tuvieron que desplazarse al Hospital Isabel Zendal, centro que nació sin plantilla.

Los responsables del hospital habrían propuesto esta solución al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para poder abrir los espacios que permanecen cerrados en este centro sanitario pero, según han informado a CCOO, han recibido una negativa por respuesta.

“La sección sindical del Hospital Infanta Sofía de CCOO insta a la Dirección General de Recursos Humanos que permita que nuestros profesionales de enfermería desplazados al Hospital Isabel Zendal vuelvan a nuestro centro”, expresa Elena Cabrerizo, responsable de CCOO Sanidad Madrid en este hospital.

“Llevamos varias semanas con colapsos en las urgencias y no podemos abrir más camas por falta de personal de enfermería. Nuestros profesionales están agotados y no pueden asumir más carga asistencial y la consejería no permite que nuestros profesionales regresen al centro”, añade esta sanitaria.

Más de cinco días en Urgencias

Tal y como informan desde los sindicatos, este lunes, 12 de julio, más de 50 pacientes se agolpaban en las Urgencias esperando una cama. Una treintena permanecen a la espera, con una media de edad de 85 años, muchos procedentes de residencias de mayores y sin síntomas covid, por lo que no pueden ser desplazados al Isabel Zendal.

Desde CCOO denuncian además que el circuito de derivación de pacientes hacia otros hospitales no está funcionando ya que “centros como el Hospital de Cruz Roja ha rechazado la solicitud de traslado y otros como el Hospital La Paz ha admitido algunos, pero otros, ya allí, los ha devuelto al Infanta Sofía”.

El hospital de pandemias Isabel Zendal, sito en Valdebebas, fue diseñado sin plantilla propia, pese a necesitar un total de 669 profesionales. En un primer momento se abrió la puerta al desplazamiento de profesionales de manera voluntaria, para lo que se consiguieron cubrir 111 plazas. Las 558 plazas restantes se han cubierto con personal con contrato temporal, conocidos como refuerzos covid, trasladado de manera forzosa desde sus hospitales de origen.

Mientras que se construía este otro hospital, que ha supuesto un desembolso de más de 100 millones de euros con unos sobrecostes del 50%, los sindicatos denunciaban que algunas unidades de otros hospitales permanecen cerradas. Este es el caso del Infanta Sofía, donde además de la veintena de camas cerradas este verano, tiene cerrada desde su inauguración la torre 4, con capacidad para 200 camas y una UCI de 16 puestos para pacientes en estado crítico.

