De parte de CGT Pais Valencia I Murcia November 21, 2022 239 puntos de vista





La CGT exigeix l鈥檃provaci贸 immediata de l鈥橭rdre d鈥橴niformitat dels Agents Mediambientals, la qual porta quatre anys bloquejada i denuncia la p猫sima gesti贸 del m脿xim responsable de Sotssecretaria dimitit i del seu personal directiu.

Al 2018, despr茅s de tres anys de negociaci贸 amb els sindicats, la Conselleria d鈥橝gricultura va elaborar un projecte d鈥檕rdre per a regular la uniformitat dels agents mediambientals i va iniciar l鈥檈xposici贸 p煤blica a la seua p脿gina web. Quatre anys despr茅s encara no ha sigut aprovada l鈥橭rdre.

La CGT considera una greu manca de serietat que aquest govern no compleixca els acords aconseguits i reclama l鈥檃provaci贸 immediata de l鈥檕rdre d鈥檜niformitat per a dotar aquest col.lectiu d鈥檜na equipaci贸 adequada i suficient i un Equip de Protecci贸 Individual (EPI) d鈥檌ncendis en condicions -com ha exigit la Inspecci贸 de Treball en dues ocasions-, per a acabar amb el desprop貌sit d鈥檃quests darrers anys, el els quals la Sotssecretaria ha anat camviant els models i colors a cada lliurament de roba i, a m茅s, aquesta ha sigut tan escassa i insuficient que els agents de nova incorporaci贸 es vesteixen amb roba de segonam脿 dels seus companys de distintes remeses, de forma que 茅s imposible vore dos agents vestits igual. De fet encara hi ha agents que utilitzen roba amb l鈥檈scut preauton貌mic de l鈥橧CONA.

Projecte d鈥橭rdre d鈥橴niformitat en exposici贸 p煤blica des de 2018:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific

Aquest sindicat espera que la nova consellera tinga un talant m茅s negociador que la seua antecessorai compleixca, per fi, l鈥檃cord sobre uniformitat aconseguit entre els sindicats i la Conselleria el 2018. Igualment espera que desembusse la compra de vehicles per a aquest col.lectiu de funcionaris, els quals treballen amb una flota de vehicles en sa majoria de m茅s de 20 anys i centenars de milers de quil貌metres. Seria la gran oportunitat de dignificar i donar seguretat al treball del col.lectiu i de complir l鈥橝valuaci贸 de Riscos Laborals.

脡S DIF脥CIL COMETRE TANTS ERRORS EN TAN POCA ROBA

1.- Samarretes amb el logo de Generalitat incorrecte

A banda de l鈥檈scassessa, la qualitat tamb茅 ha caigut en picat, batint-se tots els r猫cords al darrer repartiment de samarretes d鈥檈stiu, d鈥櫭璶fima qualitat i a m茅s amb un escut de la Generalitat incorrecte, estampant lescut antic i no aquell que 茅s oficial des de gener de 2018, segons el Manual d鈥橧dentitat Corporativa de la Generalitat.

Des de la CGT considerem que, malgrat la p猫sima serigrafia, no ser脿 necess脿ria la retirada de les prendes perque apenes es distingeix que l鈥檈scut de la Generalitat no 茅s el correcte. Tamb茅 volem destacar que les samarretes d鈥檈stiu han sigut repartides a l鈥檕ctubre, per貌 que gr脿cies al canvi clim脿tic, hem pogut utilitzar-les enguany. 脡s d鈥檃dmirar com s鈥檃dapta la Conselleria a l鈥檈scalfament global.

2.- Tallatge mascul铆 per a totes

Especialment decepcionades ens hem vist les dones del col.lctiu al vore, una vegada m茅s, com s鈥檌gnora la nostra demanda de tallatge femen铆 en la dotaci贸 d鈥檜niformes, ja contemplada des de fa quatre anys en l鈥檕rdre pendent de publicaci贸.

3.- Gorres amb biling眉isme 鈥渓ow cost鈥

I per 煤ltim, una altra mostra m茅s de la des铆dia que impera a la Sotssecretaria de la Conselleria d鈥橝gricultura: gorres lliurades al personal de nou ingr茅s amb faltes d鈥檕rtografia. Apareixen retolades amb 鈥淎GENT MEDIOAMBIENTAL鈥, mig en valenci脿 i mig en castell脿.

La Conselleria de agricultura encarga ropa para agentes medioambientales con un logo de Generalitat descatalogado, faltas de ortograf铆a y sin tallaje femenino

La CGT exige la aprobaci贸n inmediata de la Orden de Uniformidad de los Agentes Medioambientales, que lleva cuatro a帽os bloqueada y denuncia la p茅sima gesti贸n del m谩ximo responsable de Subsecretar铆a dimitido y de su personal directivo.

En 2018, tras tres a帽os de negociaci贸n con los sindicatos, la Conselleria de Agricultura elabor贸 un proyecto de orden para regular la uniformidad de los agentes medioambientales e inici贸 la exposici贸n p煤blica en su p谩gina web. Cuatro a帽os despu茅s todav铆a no ha sido aprobada la Orden.

La CGT considera una grave falta de seriedad que este gobierno no cumpla los acuerdos alcanzados y reclama la aprobaci贸n inmediata de la orden de uniformidad para dotar a este colectivo de una equipaci贸n adecuada y suficiente y un Equipo de Protecci贸n Individual (EPI) de incendios en condiciones 鈥揷omo ha exigido la Inspecci贸n de Trabajo en dos ocasiones-, para acabar con el desprop贸sito de estos 煤ltimos a帽os, en que la Subsecretar铆a ha ido cambiando los modelos y colores en cada entrega de ropa y, adem谩s, esta ha sido tan escasa e insuficiente que los agentes de nueva incorporaci贸n se visten con ropa de segunda mano de sus compa帽eros de distintas remesas, de forma que es imposible ver dos agentes vestidos igual. De hecho todav铆a hay agentes que utilizan ropa con el escudo preauton贸mico del ICONA.

Proyecto de Orden de Uniformidad en exposici贸n p煤blica desde 2018:

https://agroambient.gva.es/es/info-publicaprocesos-cerrados/-/asset_publisher/MW2vMMC1dt7Y/content/proyectode-orden-de-la-conselleria-de-agricultura-medio-ambiente-cambioclimatico-y-desarrollo-rural-por-la-cual-se-regula-la-uniformidad-eidentific

Este sindicato espera que la nueva consellera tenga un talante m谩s negociador que su antecesora y cumpla, por fin, el acuerdo sobre uniformidad alcanzado entre los sindicatos y la Conselleria en 2018. Igualmente espera que desatasque la compra de veh铆culos para este colectivo de funcionarios, que trabajan con una flota de veh铆culos en su mayor铆a de m谩s de 20 a帽os y cientos de miles de kil贸metros. Seria la gran oportunidad de dignificar y dar seguridad al trabajo del colectivo y de cumplir la Evaluaci贸n de Riesgos Laborales.

ES DIF脥CIL COMETER TANTOS ERRORES EN TAN POCA ROPA:

1.- Camisetas con el logo de Generalitat incorrecto

Aparte de la escasez, la calidad tambi茅n ha caido en picado, bati茅ndose todos los r茅cords en el 煤ltimo reparto de camisetas de verano, de 铆nfima calidad y adem谩s con un escudo de la Generalitat incorrecto, estampando el escudo antiguo y no el que es oficial desde enero de 2018, seg煤n el Manual de Identidad Corporativa de la Generalitat.

Desde la CGT consideramos que, gracias a la p茅sima serigraf铆a, no ser谩 necesaria la retirada de las prendas porque apenas se distingue que el escudo de la Generalitat no es el correcto. Tambi茅n queremos destacar que las camisetas de verano han sido repartidas en octubre, pero que gracias al cambio clim谩tico, las hemos podido utilizar este a帽o.

2.- Tallaje masculino para todas

Especialmente decepcionadas nos hemos visto las mujeres del colectivo al ver, una vez m谩s, c贸mo se ignora nuestra demanda de tallaje femenino en la dotaci贸n de uniformes, ya contemplada desde hace cuatro a帽os en la orden pendiente de publicaci贸n.

3.- Gorras con biling眉ismo 鈥渓ow cost鈥

Y por 煤ltimo, otra muestra m谩s de la desidia que impera en la Subsecretar铆a de la Conselleria de Agricultura: gorras entregadas al personal de nuevo ingreso con faltas de ortograf铆a. Aparecen rotuladas con 鈥淎GENT MEDIOAMBIENTAL鈥, medio en valenciano y medio en castellano.