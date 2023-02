–

De parte de Kurdistan America Latina February 15, 2023

En su libro 鈥淓l PKK y la cuesti贸n kurda en el siglo XXI鈥, Abdullah 脰calan escribe ampliamente sobre su decisi贸n de viajar a Europa luego de ser expulsado por el r茅gimen sirio en 1998. Tambi茅n habla sobre su secuestro, del que hoy se cumplen 24 a帽os, que se produjo en Kenia el 15 de febrero de 1999 durante un operativo conjunto el MIT turco, el Mossad israel铆 y la CIA estadounidense.

El l铆der kurdo y fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK) fue juzgado en Turqu铆a en un proceso irregular y condenado a muerte, pero esta pena luego se cambi贸 a cadena perpetua. Desde entonces, se encuentra encarcelado y aislado en la isla-prisi贸n de Imrali.

A continuaci贸n publicamos fragmentos del relato de 脰calan:

Mi intenci贸n era encontrar una plataforma democr谩tica para la cuesti贸n kurda. Si hubiera encontrado apoyo para ello, tambi茅n habr铆a sido posible impulsar a Turqu铆a en esta direcci贸n. Sin embargo, Europa parec铆a no estar interesada en una soluci贸n a la cuesti贸n kurda. Si se me hubiera permitido ser pol铆ticamente activo en Europa, habr铆a sido el fin de la guerra. Por desgracia, esta opci贸n no era compatible con la estrategia de Occidente.

(鈥)

Desde que estoy encarcelado en Imrali he tratado de trabajar por una paz duradera en Anatolia y Mesopotamia. Esto es a煤n m谩s dif铆cil que hacer la guerra. La paz basada en la aceptaci贸n de las diferentes identidades culturales ayudar谩 a avanzar en el renacimiento de la regi贸n y en el progreso democr谩tico de Turqu铆a. Al final, toda guerra termina con la paz. Si somos incapaces de poner fin a esta guerra, estamos condenados a ser utilizados para los fines de nuestros enemigos. Mis esfuerzos por la paz recibieron una gran variedad de respuestas. Sin embargo, la mayor parte fue la oposici贸n de diversos e incluso contrarios c铆rculos pol铆ticos. Algunos no han comprendido a煤n la relevancia del proceso de paz para Turqu铆a. La cuesti贸n kurda ha producido la crisis m谩s larga y grave de la historia de la Rep煤blica (de Turqu铆a). Sin una paz justa, la crisis continuar谩.

(鈥)

Mi encarcelamiento tambi茅n significa que la Rep煤blica y el pueblo han renacido. Su segundo nacimiento ha tenido lugar a trav茅s de la violencia y la guerra, como una especie de catarsis. La batalla contra la Rep煤blica olig谩rquica fue larga y violenta. Le seguir谩 una nueva era en la que estableceremos una nueva rep煤blica laica y democr谩tica.

El momento actual nos exige a todos y a todas reestructurar y reiniciar el conjunto de la vida social: el Estado, la econom铆a, la pol铆tica, la justicia, las artes, incluso la 茅tica. Se han visto sacudidos y est谩n buscando una salida a esta crisis. Mi encarcelamiento sirve de alg煤n modo de catalizador. En este momento, la paz -o c贸mo ganarla- parece estar en la agenda de todos y de todas.

Yo defiendo la voluntad consciente del pueblo kurdo por la libertad. Esta voluntad se ha expresado durante mucho tiempo mediante la guerra; ahora su mensaje es la paz.

La guerra se defini贸 no por lo que se pretend铆a conseguir, sino por lo que eran sus enemigos: el feudalismo y la rep煤blica olig谩rquica. La paz tiene objetivos positivos: la reforma de la Rep煤blica, la democratizaci贸n, el laicismo.

Podemos abandonar completamente el separatismo y la violencia del sistema actual si los kurdos y las kurdas dejan de ser excluidos de un proceso en el que han participado junto con los turcos en el curso de la historia: la formaci贸n de un Estado y una naci贸n a la que contribuyeron por igual kurdos y turcos. Por su parte, una rep煤blica que se basa en la negaci贸n de las demandas kurdas de libertad, conduce al separatismo y a la violencia. Si la Rep煤blica se abre a la autodeterminaci贸n de sus pueblos dentro de los l铆mites de la Rep煤blica, podr铆amos tener un futuro pac铆fico juntos y juntas.

Sin embargo, la crisis actual se estabiliza y se mantiene gracias a la corrupci贸n externa e interna, a los criminales que se benefician enormemente de la guerra. La guerra ha costado muchos miles de millones de d贸lares y 40.000 vidas. Ya es hora de abordar la cuesti贸n kurda kurdo y hallar una soluci贸n.

El complot de febrero tambi茅n tiene cierta importancia de cara a los derechos humanos y a los convenios de derechos humanos. Mi secuestro y extradici贸n violaron estos derechos y convenciones. Los responsables de esta violaci贸n son principalmente los gobiernos europeos y los Estados Unidos, y no tanto el Gobierno turco. Su concepci贸n colonial de la pol铆tica exterior y su forma de proceder en mi caso han producido la situaci贸n actual. Por ello, mi recurso ante el Tribunal Europeo no pretend铆a simplemente acusar a Turqu铆a de pr谩cticas ilegales. Por el contrario, tambi茅n quer铆a que se juzgaran las pr谩cticas il铆citas y 茅ticamente incorrectas de la UE y de Estados Unidos, que se hab铆an dirigido contra m铆 y contra la voluntad de libertad de los kurdos y las kurdas. Colaboraron conjuntamente en tres capitales europeas. Todos hicieron su parte hasta que un pu帽ado de corruptos cazadores de cabezas en 脕frica se vendieron a una intriga capitalista y me consignaron a un avi贸n turco.

Empez贸 en Atenas. Me trataron como un esclavo al que pod铆an dar 贸rdenes a su antojo. Esperaban concesiones sobre Chipre y la cuesti贸n del Egeo. Traicionaron nuestra amistad y despreciaron descaradamente el Convenio de Derechos Humanos. Sin embargo, mi situaci贸n no s贸lo me afectaba como individuo. Millones de kurdos y kurdas que se sent铆an muy cercanos a m铆 fueron igualmente traicionados.

Tampoco ten铆a raz贸n Israel al convertirme en una v铆ctima de sus consideraciones estrat茅gicas. Quer铆an incluir a Turqu铆a en el equilibrio de poder de Oriente Pr贸ximo.

Estar茅 dispuesto a ayudar a aclarar la dimensi贸n pol铆tica y jur铆dica de este juego de poder en cualquier momento.

La trama continu贸 en Mosc煤. No me sorprendi贸 ni me enfad贸. Sin embargo, Rusia era un Estado signatario del Consejo Europeo y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No deber铆an haber ignorado mi solicitud de asilo. Y no deber铆an haberme expulsado a pesar de la decisi贸n contraria de la Duma. Sin embargo, estos son asuntos que deben ser llevados ante el Tribunal Europeo.

La tercera contribuci贸n fue pr谩cticamente ante los ojos del Santo Padre en la ciudad eterna de Roma.

Mientras yo s贸lo quer铆a hablar de algunas realidades fundamentales de la civilizaci贸n, fui de hecho rodeado por la polic铆a durante 66 d铆as y mantenido b谩sicamente bajo arresto domiciliario. Hab铆a ido all铆 para hablar del derecho y la libertad de uno de los pueblos m谩s antiguos de la historia al que no se le permit铆a disfrutar de sus derechos humanos. Europa no respet贸 la reivindicaci贸n del pueblo kurdo de sus derechos humanos. En cambio, particip贸 en mi secuestro. Ahora le corresponde al Tribunal Europeo averiguar c贸mo se lleg贸 a esta situaci贸n.

Mi secuestro en Kenia se llev贸 a cabo con el acuerdo de la UE y Estados Unidos. Grecia y Kenia tuvieron que hacer el trabajo sucio y entregarme desde la Embajada de Grecia en Kenia a Turqu铆a. Una vez m谩s, la UE encontr贸 la manera de no involucrarse directamente en mi caso. Recurrieron a la ayuda de algunos polic铆as kenianos corruptos.

Creo que ha quedado claro, y el ex presidente Clinton lo ha confirmado, que el servicio secreto griego y la CIA no participaron en la estratagema por amor a los turcos. Estoy seguro de que su objetivo estrat茅gico era que me mataran los turcos, y probablemente eso tambi茅n sea cierto para los brit谩nicos. Sin embargo, no expres茅 ning煤n odio hacia los turcos y el Estado Mayor turco actu贸 con mucha consideraci贸n, por lo que la situaci贸n no se agrav贸. Tal escalada podr铆a haber costado decenas de miles de vidas. No obstante, este complot es ejemplar desde el punto de vista hist贸rico, ya que trat贸 de enfrentar a los kurdos con los turcos sin dejarles espacio para una soluci贸n del conflicto.

驴Por qu茅 particip贸 Israel? Tradicionalmente, Israel manten铆a buenas relaciones con los kurdos iraqu铆es. Cuando aparec铆 en escena, y en particular cuando trasladamos nuestro Cuartel General a Oriente Medio, fui un actor independiente que alter贸 su equilibrio estrat茅gico. Esto me hac铆a peligroso. Adem谩s, la derecha israel铆 estaba a favor de una alianza con Turqu铆a para compensar el peso pol铆tico de los 谩rabes. Tambi茅n fue el lobby israel铆 en Rusia el que logr贸 mi expulsi贸n con la ayuda del entonces primer ministro ruso Primakov. Recuerdo que Ariel Sharon tambi茅n hab铆a ido a Mosc煤 en aquella 茅poca. Estados Unidos, con su lobby pro-Israel fuerte mientras Clinton estaba debilitado por el asunto Lewinsky, presion贸 a Italia. Con la ayuda del Mossad me convert铆 en persona non grata en Europa. As铆 que viaj茅 de un lugar a otro hasta que finalmente no hubo ning煤n otro lugar al que pudiera ir y fui enviado como prisionero a Turqu铆a.

FUENTE: El PKK y la cuesti贸n kurda en el siglo XXI, de Abdullah 脰calan / ANF

