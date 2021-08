–

De parte de La Haine August 3, 2021 6 puntos de vista

Si s贸lo nos atenemos al aspecto num茅rico, el debut de las consultas ciudadanas constitucionales result贸 un fracaso; sin embargo, no puede desde帽arse el sonoro s铆. S贸lo particip贸 uno de cada 15 ciudadanos, aproximadamente.

Acusan a Lorenzo C贸rdova, el presidente del INE, de sabotearla. Si le hubiera hecho a la consulta la misma publicidad y promoci贸n que hace a su propia persona, con recursos ajenos, hubiera sido sensacional. No tuvo que esforzarse mucho para el sabotaje, hall贸 apoyo en la propia ley. Esta es una breve historia.

Los presidentes se cubren

La consulta popular lleg贸 tarde y mal a la Constituci贸n en el sexenio de Felipe Calder贸n y qued贸 plasmada en el art铆culo 35 (2 de agosto de 2012). Ma帽osamente introdujo las trampas que la har铆an inoperante: los ciudadanos tendr铆an que reunir las firmas de 2 por ciento del padr贸n electoral (actualmente 1.8 millones) para proponer un tema y pasar por los filtros del Congreso y la Suprema Corte. La organizaci贸n no correr铆a a cargo de los ciudadanos, sino exclusivamente del INE. Adem谩s, para que fuera vinculatorio el resultado tendr铆a que estar respaldado por el voto de 40 por ciento de los integrantes del mismo padr贸n (36 millones).

La reforma se qued贸 dormida en el texto de la Constituci贸n hasta que el presidente Pe帽a Nieto public贸 su ley reglamentaria (9 de agosto de 2012). Conserv贸 las trampas de Calder贸n, pero como son ma帽osos mas no adivinos, establecieron que ser铆an el mismo d铆a de la jornada electoral federal, como esta que acaba de transcurrir el 6 de junio. La bola de cristal no les anticip贸 que L贸pez Obrador ser铆a Presidente y convocar铆a una consulta para enjuiciarlos, junto a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Cambio de fecha

Los partidos de los ex presidentes 鈥揚RI, PAN, PRD鈥 se alarmaron, porque llevar la consulta propuesta de AMLO en las elecciones el mismo d铆a le dar铆a ventaja a Morena. Presionado por la oposici贸n, Andr茅s Manuel promovi贸 otra reforma a la ley (13 de mayo del a帽o en curso) para cambiar la fecha al 1潞 de agosto. Hay que decir que aprovech贸 el viaje para introducir dos adiciones: no podr谩n ser objeto de consulta el sistema financiero, ingresos, gastos, el Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n y las obras de infraestructura en ejecuci贸n.

As铆 se asegur贸 que los opositores en el Congreso no trasquilar铆an los recursos para los programas sociales y no detendr铆an las obras estelares de su gobierno: aeropuerto de Santa Luc铆a, refiner铆a de Dos Bocas, Tren Maya鈥 pero no elimin贸 las trampas de Calder贸n y Pe帽a Nieto. En la ma帽anera de anteayer se refiri贸 a bajar el porcentaje de votos requerido para que una consulta sea vinculatoria. Sin embargo, desde mi punto de vista, ser谩 necesaria una reforma constitucional y una nueva ley reglamentaria que de veras permita opinar a los ciudadanos, porque la legislaci贸n actual, como vimos el domingo, no se los permite, y menos con la ayuda de Lorenzo.

Twiteratti

Lo que s铆 llama la atenci贸n es la cacareada cifra del INE de 500 millones de pesos que supuestamente gast贸 en la consulta, siendo que usaron los mismos enseres y hasta las plumas y sellos eran usados. Urge auditarlos, porque ser谩n muy aut贸nomos, pero los recursos son del pueblo.

@galvanochoa