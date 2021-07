–

De parte de La Haine July 31, 2021 76 puntos de vista

Qui茅n en su sano juicio de la mayor铆a de la poblaci贸n no quiere o desea que se castigue y se haga verdadera justicia contra los 煤ltimos cinco expresidentes de M茅xico: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, Vicente Fox, Felipe Calder贸n y Enrique pe帽a Nieto.

Seguramente la mayor铆a de la poblaci贸n nacional lo anhela. Es decir, se trata de castigar a quienes aplicaron f茅rrea y autoritariamente durante 30 a帽os el neoliberalismo que ha llevado al pa铆s al abismo de la destrucci贸n nacional. Son tres d茅cadas perdidas de un crecimiento econ贸mico cuyo desarrollo social ha sido totalmente desastroso.

鈥溌縋or qu茅 juzgar a Salinas?鈥, se pregunt贸 Andr茅s Manuel L贸pez Obrador (AMLO): 鈥淓ntreg贸 todos los bienes de la naci贸n y el pueblo de M茅xico a sus allegados鈥. A Ernesto Zedillo, por otro lado, lo se帽al贸 por 鈥渃onvertir la deuda privada de unos cuantos, en deuda p煤blica鈥, mientras que ha Fox lo calific贸 como 鈥渦n traidor a la democracia鈥 al 鈥渋mponer a Felipe Calder贸n鈥, a qui茅n el tabasque帽o critic贸 por haber dado inicio a la Guerra contra el Narco que le quit贸 la vida a miles de mexicanos. Finalmente, dijo que el juicio contra Pe帽a Nieto se llevar铆a a cabo por los 鈥渆videntes actos de corrupci贸n鈥 en los que incurri贸. Estamos de acuerdo, en esta ocasi贸n.

El periodo neoliberal, que continua de forma m谩s sutil bajo un ropaje populista, fue una 茅poca de absoluta corrupci贸n pol铆tica de los mandos supremos. Trajo consecuencias terribles para la mayor铆a de los mexicanos del campo y las ciudades. Los cinco expresidentes son responsables de la ca贸tica y terrible situaci贸n en que se encuentra el pa铆s, especialmente en lo que se refiere a la hiperviolencia social, de la cual tambi茅n es responsable AMLO, manteniendo a la in煤til Guardia Nacional.

AMLO y su gobierno promueven una Consulta Popular en la que la poblaci贸n se pronuncie por un Si o No para llevar a juicio a la quinteta de ladrones y corruptos pol铆ticos quienes representan conspicuamente a la Mafia del Poder que dice combatir L贸pez Obrador; aunque esta 鈥渓ucha鈥 contra la poderosa mafia pol铆tica hasta el momento no ha tenido ning煤n resultado favorable porque no ha ca铆do ning煤n pez gordo. Los tiburones siguen nadando a sus anchas y los pejelagartos de Tabasco solamente mir谩ndolos pasivamente.

Esta consulta est谩 en un mar de contradicciones, empezando porque el propio AMLO dice que no participar谩 en la consulta porque considera una venganza el castigo a los expresidentes. Esto es una aberraci贸n pol铆tica total y una incongruencia manifiesta. Una cobard铆a que da mal ejemplo sus seguidores. 鈥淪铆 pero no鈥 parece ser la consigna preferida del presidente. De hecho, con tal postura inconsecuente est谩 perdonando a la Mafia del Poder.

Se supone que la aplicaci贸n de la ley debe apegarse al Estado de Derecho y por tanto castigar a los delincuentes y criminales siempre y cuando se comprueben sus fechor铆as. De tal manera que sale sobrando la Consulta Popular. Si realmente los expresidentes son delincuentes, corruptos y hasta traidores a la Patria, que lo son, el actual gobierno federal ya deber铆a tener toda una carpeta gruesa de pruebas en su contra, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna investigaci贸n al respecto ni sus resultados, si es los que hay. La impunidad, a la fecha, de los poderosos pol铆ticos y expresidentes es vigente, y algunos criminales genocidas vivos, como el expresidente Luis Echevarr铆a, nunca tendr谩n ning煤n castigo.

En un principio la pregunta de la Consulta Popular era: 鈥溌縀st谩 de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen, y en su caso sancionen, la pregunta comisi贸n de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, Vicente Fox Quesada, Felipe Calder贸n Hinojosa y Enrique Pe帽a Nieto antes, durante y despu茅s de sus respectivas gestiones?鈥. Sin embargo, la Suprema Corte la modific贸 y qued贸 as铆: 鈥溌縀st谩s de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones pol铆ticas tomadas en el pasado por los actores pol铆ticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles v铆ctimas?鈥 Esta segunda pregunta entonces desvanece la intenci贸n de castigo y todo queda en la b煤squeda solamente de un esclarecimiento de las decisiones pol铆ticas. Los actores pol铆ticos quedar谩n impunes en esta comedia farsesca. Desde luego que los actos y los actores de la corrupci贸n pasada y actual deben de investigarse a fondo para llevarlos a juicio.

Hasta Vicente Fox se pitorrea de tal consulta con todo el cinismo que le caracteriza desde que fue presidente. Y los otros cuatro expresidentes caminan muy campantes sin ning煤n temor porque saben que esta consulta no tendr谩 ninguna consecuencia carcelaria. En este sentido, es una verdadera farsa la tal consulta, pero eso no implica que el pueblo no vote simb贸licamente por el S脥, pues representa pol铆ticamente la sed de justicia y la verdadera necesidad de un ejemplo trascendental de combate a la corrupci贸n. Es probable que al no alcanzarse el 40 por ciento del sufragio necesario para emprender el juicio todo quede en una justificaci贸n del gobierno federal de los nulos resultados contra la profunda corrupci贸n del pasado del presente.

Desde luego que esta Consulta Popular de la dizque 4T a realizarse este pr贸ximo domingo 1 de agosto ha levantado muchas voces defensoras de los feroces 鈥渃inco lobitos鈥 pol铆ticos. La derecha y la ultraderecha la ven con malos ojos y la cuestionan totalmente. Los medios conservadores y sus m谩s conspicuos periodistas se oponen a un castigo ejemplar a esta quinteta de pol铆ticos cretinos delincuentes. Aqu铆 se incluyen ide贸logos de la mafia del poder, como el 鈥渉istoriador鈥 Enrique Krauze.

El gobierno federal encabezado por AMLO, que sigue protegiendo la acumulaci贸n de capital y que aparenta ser un gobierno para los pobres pero que favorece al gran capital, pretende legitimarse pol铆ticamente aparentando la b煤squeda de la justicia con esta consulta, pero el juicio pol铆tico contra el neoliberalismo gansteril, violento y depredador est谩 muy lejos de alcanzarse con este plebiscito que significa un procedimiento jur铆dico por el que se somete a votaci贸n popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. El apoyo masivo est谩 por verse y la participaci贸n popular en las decisiones pol铆ticas trascendentes va m谩s all谩 de un simple plebiscito. Ciertamente esta consulta se convierte en un distractor de los grandes problemas nacionales que no encara la 4T.

La instauraci贸n efectiva de una democracia popular radical en los hechos no pasa por las elecciones sino por acciones clasistas muy combativas de las masas populares organizadas pol铆ticamente derrumbando el actual estado de cosas. Los plebiscitos son indicadores pol铆ticos, en tanto participaci贸n popular, como term贸metros de la conciencia proletaria. Por eso es apremiante la formaci贸n de un frente 煤nico de trabajadores del campo y las ciudades, de sectores populares anticapitalistas para luchar por un gobierno obrero, campesino, ind铆gena y popular. Este gobierno democr谩tico si ser铆a efectivo para una verdadera transformaci贸n nacional.

CALPU