El cruce de opiniones entre Alejandro Bercovich y Tom谩s Rebord reabri贸 el debate sobre la Contraofensiva de Montoneros. Aportamos aqu铆 testimonios de sobrevivientes y familiares que durante el juicio contribuyeron a desmantelar la teor铆a de la complicidad de sus dirigentes con la represi贸n genocida.

Redacci贸n: Fernando Tebele. Edici贸n: Mar铆a Eugenia Otero / Pedro Ram铆rez Otero.

Todo comenz贸 en 鈥淓l M茅todo Rebord鈥, una serie de charlas/entrevistas televisadas por YouTube. Tom谩s Rebord dialog贸 all铆 con Fernando Vaca Narvaja, uno de los pocos integrantes de la conducci贸n de Montoneros que sobrevivieron a la dictadura. Vaca Narvaja calific贸 a la Contraofensiva como un 茅xito. Profundiz贸 lo que pudo en un di谩logo que iba por otro lado.

Luego, el periodista Alejandro Bercovich, en medio de un editorial de su programa de radio 鈥淧asaron Cosas鈥, reflexionando acerca de por qu茅 el periodismo ha perdido credibilidad social, con la intenci贸n de criticar la tarea de Rebord, expres贸:

La Retaguardia realiz贸 una cobertura especial de los juicios por la represi贸n a la operaci贸n pol铆tico/militar lanzada por los montoneros en 1979 y 1980. Primero en formato de Diario de Juicio y luego con las transmisiones en vivo de las audiencias que llegaron con la pandemia. All铆 hemos podido observar de primera mano c贸mo se fueron desmontando algunos de los mitos que acompa帽aron a la acci贸n. La Contraofensiva permanec铆a hasta entonces bajo el cono del silencio, que solo se desvanec铆a cuando se alzaban voces para demonizarla, ya sea desde la derecha siempre entusiasmada con levantar la Teor铆a de los dos demonios, como por diversos sectores del campo popular que se sumaban a una cr铆tica cerrada, muchas veces dejando de lado la represi贸n, o directamente otorg谩ndole a la conducci贸n guerrillera responsabilidad en ella. En paralelo, el pu帽ado de militantes que sobrevivieron y las familias de las numerosas v铆ctimas de una represi贸n bestial, se vieron, en general, en la obligaci贸n de callar para no ser sometidos/as al despellejamiento p煤blico. Ya bastante ten铆an con sus propios dolores y angustias.

Pero algo cambi贸 el 9 de abril de 2021 con el comienzo del juicio Contraofensiva I. Ya unos d铆as antes, en una entrevista radial, el sobreviviente Daniel Cabezas nos hab铆a comentado la pretensi贸n del grupo querellante de poner en debate el 鈥渄erecho a la resistencia鈥. Durante el juicio desarrollado ante el TOF N掳4 de San Mart铆n se fue clarificando la historia y la mayor parte de aquellos estigmas fueron cayendo estruendosamente.

Interferencias

La operaci贸n de la Contraofensiva fue muy compleja. Uno de los mitos que perduran es que se trat贸 solo de una operaci贸n militar. Sin embargo, tuvo varias patas m谩s. Desarrollamos algunas. La primera es su componente comunicacional, realizado por las Tropas Especiales de Agitaci贸n (TEA). A trav茅s de interferencias a los canales de TV abierta, que se llevaron a cabo con equipos de fabricaci贸n casera que fueron ingresados de manera clandestina al pa铆s por militantes que regresaron desde el exterior, se divulgaron proclamas instando a la poblaci贸n a rebelarse contra la dictadura. Tambi茅n hubo militantes que estaban en el pa铆s que se sumaron a esta y otras tareas; es falso que todas las personas que participaron retornaron del exilio.

La convicci贸n

Otra mentira convertida en verdad por repetici贸n durante a帽os es que ser parte de la Contraofensiva tuvo car谩cter de obligaci贸n. Hubo militantes que expusieron p煤blicamente sus diferencias y se fueron, Juan Gelman y Rodolfo Galimberti, entre los m谩s notorios; y quienes hicieron notar m谩s 铆ntimamente que no la ve铆an. En el juicio declar贸 Pilar Calveiro, la polit贸loga que se atrevi贸 a revisitar cr铆ticamente la militancia de los 70 en varios de sus trabajos con enorme lucidez. Calveiro relat贸 en su testimonio que cuando su esposo Horacio Campiglia, alias Petrus, le coment贸 el plan, ella le expres贸 su opini贸n en contra. Calveiro, quien hab铆a sobrevivido a la ESMA, estaba en desacuerdo con la misi贸n: 鈥淣o ve铆a demasiada posibilidad en este proyecto de Montoneros, y a m铆 me parec铆a que era importante esperar; o sea, esperar, salvar las vidas posibles, esperar y luego tomar otras decisiones. Podr铆amos decir, barajar y volver a tirar鈥. Campiglia era miembro de la Conducci贸n Nacional, y militaba la idea de retornar al pa铆s para horadar la base de miedo y plata dulce en la que se sosten铆a la dictadura. En su declaraci贸n judicial desde M茅xico, Calveiro dej贸 en claro que nadie impon铆a la participaci贸n:

Por si pudiera pensarse que el debate pol铆tico se debiera en ese caso solo a que eran pareja, Calveiro se refiri贸 a la voluntad de quienes no pensaron como ella: 鈥淐reo que es importante marcar que quienes retornaron en la Contraofensiva estaban convencidos de que ten铆an la posibilidad鈥 Estaban convencidos de que, de esa manera, sosten铆an una lucha que, para ellos, era relevante, y lo hicieron de manera voluntaria鈥. Suena contundente en la voz de alguien que no se sum贸. Campiglia intent贸 reingresar al pa铆s, pero las largas garras del Batall贸n de Inteligencia 601 lo secuestraron en R铆o de Janeiro junto a M贸nica Pinus. La desaparici贸n de Petrus es una de las pruebas de que no es verdad que la Conducci贸n haya permanecido a resguardo mientras el resto de la militancia se expon铆a.

La pata pol铆tico/sindical

Adem谩s de la comunicacional, la Contraofensiva tuvo otra herramienta pol铆tica fuerte: varios de sus cuadros tuvieron la tarea de retomar contactos pol铆ticos, y otros la de reinsertarse en f谩bricas para poder fogonear la resistencia entre los trabajadores que sufr铆an el ahogo de las pol铆ticas econ贸micas de la dictadura. Varios cuadros altos de la organizaci贸n volvieron y se sumaron a otras personas que permanec铆an en una suerte de exilio interno con la finalidad de reinsertarse en f谩bricas para provocar huelgas.

Las armas

De la que m谩s se ha hablado es de la pata militar de la Contraofensiva. No ha sido por casualidad. Si bien las Tropas Especiales de Infanter铆a (TEI) realizaron una serie de atentados que ten铆an como objetivo al equipo econ贸mico del gobierno de facto, que se hablara de la Contraofensiva durante 40 a帽os exclusivamente como una operaci贸n militar fue parte de uno de los objetivos clave de la dictadura. Mientras aniquilaba de manera sistem谩tica con secuestros, torturas, desapariciones y robos de beb茅s, tambi茅n hab铆a una tarea que corr铆a en paralelo: la etapa de demonizaci贸n. Que por cierto fue muy efectiva. Observando la 茅poca con anteojos del momento, no parec铆a muy posible pensar en otras formas de lucha desvinculadas de las armas, aunque hoy pueda parecer inapropiado.

Entrar para rescatar

Otra historia reveladora de este juicio contribuye a desmontar el mito de que los y las militantes entraban para quedarse. El rol de Gustavo Molfino fue bien diferente: reingres贸 al pa铆s para rescatar a dirigentes de las Ligas Agrarias, la rama campesina de Montoneros, que estaban cercados por la represi贸n. As铆 fue que el hoy fot贸grafo entr贸 al pa铆s. Lo cont贸 durante el juicio:

El caso de la familia Molfino tambi茅n es prueba tanto del alcance planetario de la represi贸n como de que la campa帽a de demonizaci贸n fue tan dura que evidentemente todav铆a mantiene impregnados en las ropas sociales varios aromas de rancios estigmas. Montoneros hab铆a instalado una base operativa en Lima, Per煤. Ten铆an el convencimiento de que pod铆a ser un buen punto de enlace antes de entrar o al salir. de Argentina. Nunca imaginaron que la Inteligencia del 601 pudiera operar ah铆, incluso llevando consigo a Federico Fr铆as Alverga, quien ya estaba secuestrado de Campo Mayo y al que usaron de carnada para atrapar a m谩s militantes. En Per煤, entre otras personas, estaban Molfino y su madre, Noem铆 Esther Gianetti de Molfino. Tambi茅n la responsable del grupo de comunicaciones y enlaces, Mar铆a In茅s Raverta, la mam谩 de Fernanda, hoy a cargo de la ANSES. En la 鈥渃ita envenenada鈥 entre Fr铆as y Raverta, m谩s all谩 del intento del prisionero por enga帽ar a la patota, secuestraron a Mar铆a In茅s. Unas horas despu茅s cercar铆an la casa operativa. Ante la mirada de Gustavo Molfino, que permanec铆a alerta en la calle en alerta por la demora en regrasar de Raverta, vio como llegaban a 鈥渞eventar la casa鈥 en la que solo permanec铆a su mam谩. Alcanz贸 a avisarle a trav茅s de un tel茅fono p煤blico. Ella le dijo: 鈥淪alvate vos, que ten茅s toda vida por delante鈥. A pesar de que fue secuestrada en Lima, el cuerpo de Mima, como le dec铆an, apareci贸 sin vida en la habitaci贸n de un hotel de Madrid, previo paso por Campo de Mayo. La operaci贸n de prensa consisti贸 en negar las desapariciones. 鈥淰en, est谩n de joda en Europa鈥, pod铆a leerse no tan entre l铆neas. Los efectos de aquella campa帽a llegan hasta nuestros d铆as.

El 茅xito

Cuando Vaca Narvaja, invitado en plan larga charla de caf茅 por Rebord, se refiri贸 a la Contraofensiva y la calific贸 como un 茅xito a煤n cuando intent贸 profundizar, seguramente no repar贸 en la repercusi贸n recortada que tendr铆a tal definici贸n. Tampoco parece haber pensado en las familias de las personas que sufrieron la represi贸n en carne propia. Que contin煤an desconociendo qu茅 sucedi贸 con sus seres queridos. Que s贸lo saben que fueron ferozmente torturadas, pero no qu茅 hicieron despu茅s con sus cuerpos. Para esas familias, la Contraofensiva fue bastante m谩s compleja que una simple definici贸n en t茅rminos de 茅xito o de fracaso. Sin embargo, el dirigente montonero cay贸 en esa falsa dicotom铆a. Es posible pensar que la Contraofensiva, con toda su complejidad, tal vez cargue en su cuenta con parte de ambas. Lo que menos conviene a la hora de analizarla en toda su dimensi贸n es reducirla a una sola palabra, sea cual fuere. Porque de esa manera se la simplifica. Y a ese reduccionismo s贸lo se le pueden sumar debates que confunden m谩s que lo que clarifican.

Puede suponerse que Vaca Narvaja tal vez haya intentado mostrar la l铆nea que otro integrante de la comandancia, Roberto Cirilo Perd铆a, desarroll贸 con m谩s tiempo y solvencia durante su testimonio en el juicio: que la dictadura cay贸 erosionada tambi茅n por la Contraofensiva. 鈥淓n Uruguay dur贸 12 a帽os. En Chile, con Pinochet, 17. En Bolivia 18 y en Brasil 24 a帽os鈥. Remarc贸 Perd铆a para se帽alar que el promedio de las dictaduras del cono sur fue de 17 a帽os. 鈥淣o incluyo a Paraguay porque, bueno鈥 con Stroessner el promedio se ir铆a mucho m谩s alto鈥, aclar贸. 鈥淓n Argentina dur贸 7 a帽os. Eso no fue casualidad. Eso se debe al sacrificio del pueblo argentino y sus organizaciones. Por eso dur贸 10 a帽os menos. Fueron 10 a帽os m谩s de libertad. Ese es el fruto alcanzado, aunque el objetivo era mayor鈥.

Las ca铆das

Los juicios Contraofensiva I y II demostraron que las denuncias de una posible complicidad de dirigentes montoneros con la dictadura no existieron. No hab铆a contexto mejor para probarlo. Pero ni siquiera las defensas de los 6 condenados recorrieron ese camino. La abultada documentaci贸n de Inteligencia desclasificada por el gobierno de Estados Unidos, y la que se hall贸 de la Inteligencia argentina simplificaron el asunto: la masacre se fund贸 en tareas de Inteligencia del 601 reforzadas con los datos que salieron de las torturas a las personas secuestradas. Lo dicen los propios victimarios. Lo dejaron escrito. Todo eso hubiera sido innecesario de haber existido aquel acuerdo de c煤pulas.

Avances y retrocesos

Susana Brardinelli fue siempre de las primeras en llegar a la sala de audiencias mientras el juicio se realiz贸 de manera presencial. Cuando se iban completando las sillas, ella se acercaba a cada una de las personas asistentes. Con un candor especial, les repart铆a una sonrisa y una flor roja tejida por Irma, su mam谩 de 93 a帽os. Susana particip贸 de la Contraofensiva de dos modos: primero regresando junto a su esposo Armando Croatto, quien hab铆a sido diputado nacional en 1973 y fue asesinado durante la Contraofensiva en un operativo en Munro. Una cita tramposa en la que tambi茅n cay贸 Horacio Mendiz谩bal, otro miembro de la Conducci贸n cuyo rol fue asumir otros riesgos. Tras la ca铆da de Croatto, Brardinelli sali贸 del pa铆s y asumi贸 un rol m谩s activo como parte de la Guarder铆a de La Habana en la que quedaban los ni帽os y ni帽as de quienes regresaban. Su hija Virginia, una de aquellas ni帽as, le dio formato documental audiovisual a aquella experiencia. Con la misma simpleza con la que convidaba las rosas, Brardinelli culmin贸 su testimonio con una serie de consideraciones pertinentes para cerrar este aporte al debate:

Parece que hay cosas que se ponen de moda, es como que queda cool cuestionar la Contraofensiva, por gente que no la vivi贸, que no la comparti贸, que no estuvo dentro de ese proceso. Y me parece que todo este trabajo que estamos haciendo como querellantes no est谩 destinado solo a buscar Justicia, sino a que se conozca qu茅 tipo de personas 茅ramos y qu茅 quer铆amos. Que no 茅ramos diablos con cuernos y cola, sino que ten铆amos una propuesta y que molestamos demasiado, tambi茅n. Que nos podemos haber equivocado en much铆simas cosas. Pero evidentemente tocamos intereses que no nos la perdonaron. Y si miramos en la historia popular, no podemos hablar de 茅xitos o fracasos, sino que se avanza, se retrocede y se va para el costado鈥.