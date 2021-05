–

En 2020, se public贸 El corte argentino, del reconocido poeta, ensayista y periodista Juano Villafa帽e. Ahora, en 2021, se presentan sus videopoemas, con la participaci贸n de Leonor Manso, Luisa Kuliok, Arturo Bonin, Ingrid Pellicori, Julieta D铆az, Alejandra Dar铆n, Osmar N煤帽ez, Ana Yovino, Pompeyo Audivert y Javier C贸freces. A la espera, un breve sobrevuelo por El corte argentino. Por Yamila Bel茅n Martinez Pandiani para ANRed

Contar la propia historia es tener una conversaci贸n infinita con otros pero tambi茅n con nosotros mismos. Lo mismo pasa cuando escuchamos o leemos las historias de otros. La palabra abre un espacio, hacia dentro y hacia afuera, de revisi贸n de las propias profundidades. Juano Villafa帽e explora en El corte argentino su infancia pero tambi茅n su presente: su mirada de lo que ya fue, pero sigue siendo; su estar aqu铆 y ahora pero tambi茅n, al mismo tiempo, su all铆 y en ese tiempo. La pregunta por el futuro chispea en su libro pero es todav铆a el vac铆o, es, todav铆a, aquello que ser谩, lo que es, ya en vilo, lo ba帽ado por el pasado-presente, lo que fue y lo que es, que seguir谩 siendo.

El corte argentino cuenta con 5 partes: una primera, que podr铆amos titular como 鈥渁portes cr铆ticos鈥, incluye las impresiones de Teuco Castilla, Jorge Dubatti, Horacio Gonz谩lez, Carlos J. Aldaz谩bal y Luisa Valenzuela ante la lectura de El corte argentino; la segunda parte, cuenta con 6 poemas titulados 鈥淓l corte argentino鈥, 鈥淚m谩genes extendidas鈥, 鈥淓l teatro en el r铆o鈥, 鈥淓n la casa no eran menores las orillas que los bordes鈥, 鈥淵o guard茅 pocas cosas de mi madre鈥 y 鈥溍歭timo aprendizaje鈥 en los que Villafa帽e nos abre la puerta al mundo privado de su hogar familiar, pero tambi茅n al final de su infancia, con la ausencia de sus padres; en la tercera parte, la conversaci贸n, accedemos, como quien mira a trav茅s del ojo de la puerta, a las reflexiones de un adulto-ni帽o, de un adulto que todav铆a mira el mundo con ojos de ni帽os, que retrocede en su propio mundo, pero tambi茅n mira hacia adelante y nos advierte de los peligros de no escuchar a las propias voces (como en 鈥淐uidar el parque鈥) y tambi茅n encuentra lugar para lo hipot茅tico cuando se pregunta por lo que quiz谩s no suceda nunca (como en 鈥淵 qu茅 har铆a yo sino preguntarte antes de pasar de nuevo por la esquina鈥); la cuarta parte, 鈥淧oemas breves鈥, quiz谩s es la parte m谩s anclada al presente, a la observaci贸n sint茅tica de lo que es: pero incluso tras de la observaci贸n de un lugar (como en 鈥淐omposici贸n de lugar鈥) o en el cavilar sobre el olvido (como en 鈥溍歭timo mar鈥) se presenta un giro en U disponible al pasado, una posibilidad de volver a pensar algo que fue (鈥淔ue as铆鈥) o volver al primer verso que se escribi贸, en 1968 (鈥淓l pozo鈥). Podr铆amos decir con ello que el presente es siempre en El corte argentino una excusa para volver al pasado; esto nos lleva a la quinta y 煤ltima parte, llamada 鈥淓xtendido familiar/Antiguos recuerdos鈥, que cierra el recorrido circular de la obra, con la vuelta a la casa familiar y un homenaje a aquellos artistas que colorearon la infancia del autor (Pablo Neruda, Jorge Enrique Adoum, Leda Valladares; Emilio Pettoruti; Enrique Molina; Mario Jorge De Lellis; Luis Diego Pedreira; Violeta Parra; Elvio Romero; Miguel 脕ngel Asturias; Mar铆a Elena Walsh; Mario 鈥淧epe鈥 Quintana; Vicente Marotta; Ariel Bufano; Hamlet Lima Quintana y Enrique Wernicke).

El corte argentino es una oportunidad para seguir pensando sobre las antiguas preguntas; es un lugar seguro para abrir los propios cajones del propio pasado ante la escucha de otro pasado, que es presente, que tambi茅n es futuro. El corte argentino es en s铆 mismo una conversaci贸n infinita, la del autor y tambi茅n la propia, porque nuestras propias preguntas laten durante la lectura de otras circunstancias de vida.

Pero la conversaci贸n es un estado del mundo por donde nos vamos

Por eso no hay r铆o necesario ni un lugar de silencio

Porque son dos los que hablan y se entienden

驴Pero qu茅 silencio da el recuerdo de lo que yo te dije cuando no pude decirte

Lo que no te dije?

Juano Villafa帽e 鈥淟a conversaci贸n鈥 (fragmento).

VIDEOPOEMAS

