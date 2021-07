–

Recibido an贸nimamente:

芦En referencia al sabotaje que tuvo lugar en la Cooperativa ARVAIA en Bologna. El Frente de Liberaci贸n Animal ha reivindicado la acci贸n.

ARVAIA, al contrario de lo que ha declarado a los medios de comunicaci贸n:

鈥 Requiere la captura regularmente de liebre, caza de aves de corral y de animales susceptibles de da帽ar cultivos.

鈥 Publicitar las capturas como intervenciones no sanguilonentas, cuando se demuestre la alta tasa de mortalidad de las liebres, incluso muchas horas despu茅s, por conmoci贸n o dificultades de aclimatamiento. Las lesiones permanentes (que les limita su movilidad) son tambi茅n frecuentes.

鈥 Omite informar que las liebres capturadas por los cazadores, son enviadas a cotos y son convertidas en objeto de caza.

鈥 Invita a los miembros con comunicados enga帽osos, a participar en las actividades de captura sin antes declarar sus verdaderas intenciones. Informando a los miembros que el prop贸sito es solo llevarlos a los campos adyacentes.

鈥 Rechaz贸, al tiempo que informa de lo contrario, las propuestas de asociaciones sobre la instalaci贸n de protecci贸n pasiva en los cultivos, alegando razones econ贸micas.

鈥 Recientemente organizaron capturas de liebres en periodo de lactancia con sus cachorros en las madrigueras. La actividad se interrumpi贸 gracias a la intervenci贸n de voluntarixs locales.

鈥 ARVAIA no mata directamente, sino que mata a sabiendas a liebres y aves para proteger sus cultivos, ocultando la realidad en los comunicados a los miembros de la asociaci贸n y al p煤blico para generar consenso y mantener 谩reas verdes de KM0.禄

ITA:

芦Con riferimento al sabotaggio avvenuto presso la COOPERATIVA ARVAIA in Bologna, A.L.F. rivendica l鈥檃zione.

ARVAIA, al contrario di quanto dichiarato dalla stessa attraverso i media:

鈥 Richiede regolarmente interventi di cattura lepri e di tiro ai volatili, animali rei di danneggiare le coltivazioni;

鈥 Pubblicizza come interventi non cruenti le catture, quando 猫 dimostrato l鈥檈levato tasso di mortalit脿 delle lepri anche molte ore dopo la cattura per lo shock o le difficolt脿 di ambientamento. Frequenti anche le lesioni permanenti (disabilit脿);

鈥 Omette di riferire che le lepri, catturate ad opera di guardie venatorie (cacciatori), vengano deportate in zone venatorie e fatte oggetto di caccia;

鈥 Invita i soci con comunicazioni riservate fuorvianti a partecipare alle attivit脿 di cattura senza dichiarare in via preliminare il proprio reale intento, riferendo ai soci che la finalit脿 sia solo quella di allontanarle nei campi attigui;

鈥 Ha rifiutato, pur riferendo il contrario, le proposte di associazioni circa l鈥檌nstallazione di protezioni passive dei raccolti, adducendo motivi economici;

鈥 Ha organizzato recentemente una cattura lepri in periodo di allattamento, con cuccioli in tana. L鈥檃ttivit脿 猫 stata interrotta solo grazie all鈥檌ntervento di volontari locali.

ARVAIA non uccide direttamente, ma fa uccidere scientemente lepri e uccelli per proteggere i propri raccolti, dissimulando la realt脿 nella comunicazione ai soci e al pubblico per pilotare il consenso e mantenere un鈥檃ura green e km0.禄

ENG:

芦With reference to the sabotage that took place at the ARVAIA COOPERATIVE in Bologna, A.L.F. claims the action.

ARVAIA, contrary to what it declared through the media:

鈥 Regularly requires hares trapping and birds shooting, guilty of damaging crops;

鈥 Advertise captures as cruelty free interventions, when the high mortality rate of hares is demonstrated even many hours after capture due to shock or to difficulties in acclimatization. Permanent injuries (disabilities) are also frequent;

鈥 Omits to report that hares, captured by hunting guards (hunters), are deported to hunting areas and made object of hunting;

鈥 Invites the members with misleading confidential communications to participate in the capture activities without declaring their real intent, reporting to the Arvaia members that the purpose is only to move them in the adjacent fields;

鈥 Refused, while reporting the opposite, the proposals of associations regarding the installation of passive crop protection, citing economic reasons;

鈥 They recently organized a capture of hares in the period of suckling, with cubs in the den. The activity was interrupted only thanks to the intervention of local volunteers.

ARVAIA does not kill directly, but it is responsible for the death of hares and birds when asking the hunters to protect their crops.

ARVAIA communicates falsehoods through the media to drive consensus and maintain an aura of green and zero-kilometers禄